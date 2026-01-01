膝蓋有聲音要怎麼吃？營養師：補足抗發炎、強化關節營養素

2026-01-01 10:01 潮健康

　

圖說：膝蓋活動時出現聲響，可能與關節使用狀況或個人體感差異有關。

不少人一蹲一站、一走樓梯，膝蓋就出現「喀、喀」聲響，讓人擔心是否與關節使用狀況改變有關。

《FJ豐傑生醫》營養師游子嫻指出，膝蓋有聲音並不完全等於退化，若同時出現疼痛、腫脹或僵硬，建議諮詢醫療專業人員評估；營養師也強調，改善膝蓋異音不能只靠保養品，日常飲食中的營養補充也非常關鍵。本篇整理出膝蓋有聲音時最重要的 6 大營養食物來源，透過飲食調整，作為日常關節保養的參考方向。

　

膝蓋有聲音要怎麼吃？營養師：補足抗發炎、強化關節營養素

根據營養師說明，膝蓋出現聲響，可能與關節活動狀態、使用頻率或個人體感差異有關；透過補充抗發炎營養素、維持骨骼健康、促進膠原生成的食物，作為日常飲食調整的參考，有助於維持活動時的舒適感。

　

推薦1：含生物類黃酮食物

生物類黃酮含多酚類營養素，常見於均衡飲食中。

食物來源：檸檬、葡萄、蔓越莓、柑橘類水果

　

推薦2：含維生素 D 食物

維生素 D 與骨骼健康相關，日常可留意攝取來源。

食物來源：蛋黃、鮭魚、沙丁魚等深海魚、經日曬的香菇

　

推薦3：膠原蛋白前驅物食物

膠原蛋白是軟骨與關節的重要組成，若身體缺乏，容易出現摩擦感與活動卡卡。

食物來源：雞軟骨、豬耳朵、豬腳

　

推薦4：含維生素 C 食物

維生素 C 為人體重要營養素之一。

食物來源：奇異果、柑橘類、青花菜

　

推薦5：含 Omega-3 脂肪酸食物

「Omega-3 為脂肪酸來源之一，常見於魚類飲食中。

食物來源：鮭魚、鯖魚、秋刀魚

　

推薦6：高抗氧化食物

富含抗氧化營養素，常被納入均衡飲食考量。

食物來源：藍莓、菠菜、深綠色蔬菜

營養師：從飲食與生活型態著手，膝蓋異音才能逐漸改善

營養師提醒，除了補充關鍵營養，以下生活習慣也非常重要：

　

原則 1：避免長時間久坐或久站

久坐會讓關節潤滑液循環變慢，僵硬感更明顯；久站則容易增加膝蓋負重。建議每 40～60 分鐘起身活動一下，有助維持活動舒適度。

　

原則 2：適度訓練腿部肌力

大腿前側、後側與臀部肌群是「膝蓋的減震器」。肌力不足時，所有壓力都直接落在關節面上，更容易產生聲音與不適。透過深蹲、抬腿等基礎訓練，就能逐漸改善膝蓋穩定度。

　

原則 3：避免過度使用關節

突然增加運動量，或訓練強度過大，都會加重軟骨磨損。建議循序增加運動強度，並注意運動後是否有腫脹或鈍痛，以免加劇退化。

　

營養師回覆 3 個膝蓋異音常見疑問

Q1：膝蓋有聲音就一定退化嗎？

不是。可能是軟骨磨損、氣泡破裂（關節液現象）、肌腱彈動等。若無疼痛通常不嚴重。

　

Q2：吃鈣就能改善膝蓋聲音？

鈣只能補骨骼，不一定能讓膝蓋的異音消失，除鈣質外，也可留意整體飲食均衡，實際補充方式建議諮詢專業人員。

　

Q3：膝蓋彎曲或伸直時有聲音，要吃什麼？

膝蓋在彎曲、伸直時偶爾「喀一聲」其實很常見，只要沒有伴隨疼痛、腫脹，大多不需要太緊張。

　

但如果聲音同時伴隨 僵硬、痠痛、卡卡不順，營養師會建議補充：

如有持續不適，應由醫師評估是否需要進一步檢查或治療。

　

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
潮健康

潮健康

潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

#食物 #關節 #保養品

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強

2025-12-19 17:59 女子漾／編輯周意軒
圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

在步調緊湊、壓力爆表的日常中，有些人卻總能維持穩定情緒，不容易被負面事件拖垮，彷彿走到哪都散發安心感。小孟塔羅雲蔚老師指出，這類型的人並非沒有煩惱，而是懂得調整心態、管理情緒，讓能量不被外界輕易消耗。以下3個星座，在面對挑戰時特別能保持正向狀態，長期累積內在好能量。

TOP3 水瓶座｜想得開，是最強的保護色

水瓶座擅長用理性與創意看待人生起伏，對他們來說，每個難題背後都藏著新的可能性。關鍵字老師分析，水瓶不容易被情緒牽著走，因為他們習慣拉開距離思考，讓自己站在更高的視角看事情。他們重視精神層面的自由，不勉強自己迎合他人，也懂得在關係中劃清界線。當外界紛亂時，水瓶會選擇閱讀、創作或獨處整理思緒，讓內在系統重新開機，因此能量恢復速度特別快。

圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

TOP2 獅子座｜相信自己，就是最穩定的力量來源

獅子座的正能量，來自對自我的高度肯定。即使遇到挫折，他們內心仍保有「我一定能撐過去」的信念。關鍵字老師指出，這份自信讓獅子在逆境中不輕易否定自己，反而激發更強的行動力。獅子也很懂得為生活製造亮點，無論是工作表現、興趣舞台或社交互動，都能從被需要、被肯定中獲得充電。只要找到發揮價值的空間，他們的熱情就能持續燃燒。

圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

TOP1 射手座｜低潮來時，反而看得更遠

射手座之所以能長期保持高能量，關鍵在於「不被當下困住」。關鍵字老師表示，射手面對低潮時，會主動拉高視角，用更宏觀的方式理解人生起伏，因此不容易陷入情緒泥沼。他們相信世界很大、選擇很多，一次失敗不代表全部結束。旅行、學習、新體驗都是射手的重要能量來源，只要持續向外探索，內心就不會枯竭。這種「向前看」的本能，讓射手在關鍵時刻特別清醒。

圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

#老師 #內心 #射手座 #水瓶座 #獅子座

該不該讓我的孩子讀私中？過來人家長真心話：「3關鍵心態」沒準備好最好不要！

該不該讓我的孩子讀私中？過來人家長真心話：「3關鍵心態」沒準備好最好不要！

2025-12-24 10:42 失敗要趁早 - 張念慈
該不該讓我的孩子讀私中？過來人家長真心話：「3關鍵心態」沒準備好最好不要！
該不該讓我的孩子讀私中？過來人家長真心話：「3關鍵心態」沒準備好最好不要！

雖然私中明年才要考試，但很多學校已經開始報名作業，不少家長問我「#該不該讓孩子讀私中？」這篇我就以過來人經驗來分享真心話。

當初讓孩子報考原因

我是領清寒獎學金讀書的人，從來都不覺得私中比較優秀，也相信孩子只要願意努力，在哪裡都可以發光發熱。

女兒小五下學期時，老公想讓她開始有投入考試、認真用功的感覺，決定讓她報考國中資優班。

但其實我們唯一的準備，就是一週去上一次補習班科學實驗而已。

女兒升小六的暑假，我到一場私中舉辦的活動擔任活動主持人，發現整場孩子的秩序也太好，驚豔孩子的氣質、專注模樣，開始有了讓女兒考私中的念頭。

孩子決定報考的原因

本人我最討厭爸媽幫我做決定，所以只要是重大決定，我都會問孩子「你想要嗎？」

我回家和孩子討論，私中的優缺點、公立學校的優缺點，最後我們做了一個決定

「先以會報名為目標，多一個選擇，至於考不考得上沒關係。」

然後，我們還是沒有多餘的準備。

頂多就是諮詢小孩在私中就讀的朋友，買了「大滿貫」升私中資優班入學攻略套書，週六日有空就寫個幾頁。

孩子開始真的想考的原因

小六上學期尾聲，私中開始展開報名，女兒突然發現「 原來班上也有其他人報名。」

她偷偷觀察，有報名私中的同學，上課都變得比較專心，也會開始做讀書計畫。

女兒跟我說「還好我有報名，現在真的覺得想要變得更進步。」

她開始要求自己，希望自己可以成為用功認真的一群。

我們開始覺得，當初報考私中，也許是還不錯的決定。

孩子考上私中以後

在一切都是佛性準備下，女兒最後考上私中了，還擠進很不錯的班級。

但入學後，女兒成績拼不過那些從低、中年級就開始準備私中的同學，排名持續滑落。

女兒情緒很低落，我們也曾聊過如果不讀私中、改讀公立學校的可能性。

但女兒最後說「雖然我在這個學校成績不好，但其實是因為我旁邊的人都很厲害啊！」

她知道自己容易被環境、同儕帶著走，決定寧可留在一個大家都在念書的環境「現在不好沒關係，我會越來越好。」。

最重要的是，她知道爸媽絕對會一直在她身邊，溫暖陪伴，不管她表現如何，都不會影響我們對她的愛。

該讓孩子讀私中嗎

現在女兒國二了，私中會安排許多多元課程，科學營隊、全英語教學營隊、主持、AI等課程，讓我都好想去上啊！

私中考試超多，我幾乎不太看女兒的成績和排名，但她反而找到了自己念書的節奏，進步很多。

所以，身為一個孩子就讀私中一年半的家長，我鼓勵其他孩子念私中嗎？三個關鍵心態，我想是你必須考量的：

▍① 孩子的挫折忍受力夠強大嗎？

私中競爭壓力大、課業進度永遠都超前，如果是像我女兒這樣佛性考上的人，絕對入學後會跟不上。

如果孩子情緒纖細敏感，遇到困難都不願意說，很容易就憂鬱最後轉學。

但如果孩子心臟夠大顆，抱著「只要下一次比這一次進步就好」，那就很適合私中。

▍② 爸媽想清楚讓孩子唸私中的理由

唸私中成績一定會很好嗎？不見得。雖然私中需要入學筆試，但孩子的學業表現真的造化在個人。

所以如果你把私中當第一志願保證班，也許你會失望。

但如果你跟我一樣，希望孩子旁邊是一群「相對願意念書」的同儕、彼此的家長都同樣期待孩子可以守規矩、遵守秩序，也願意讓老師管理，唸私中的確很不錯。

▍③ 你的挫折忍受力夠強大嗎？

對，我說的是你。

私中壓力真的很大，大部分的學校幾乎每天都會公布成績、每周都有排名，學生有狀況，老師絕對第一時間通知，請家長協助。

孩子的挫折忍受力不夠大，很多時候是因為父母逼得太緊，不能容許失敗。

但親愛的，孩子的人生真的不是只有國中這三年，一輩子也不會因為會考成績就定生死。

你願意無論孩子課業表現好不好，都無條件的愛著孩子嗎？

如果你願意接納孩子的一切，私中會很適合你也很適合孩子。

我自己也是跌跌撞撞後，才領悟到這三個關鍵心態。

如果你也正在考慮該不該讓孩子考私中，希望這篇對你有幫助，也歡迎交流，告訴我你的想法。


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#老師 #中年 #主持人

比八點檔還殘酷！曹西平身後事被手足拒處理，揭開最痛的一種親情真相

比八點檔還殘酷！曹西平身後事被手足拒處理，揭開最痛的一種親情真相

2025-12-30 18:11 失敗要趁早 - 張念慈

曹西平走了。新聞一出，很多人第一時間都傻眼，因為接下來發生的事，實在比八點檔還要血幾百倍。

​警方聯絡上他的親兄弟，希望他們出面處理後事，得到的回應卻是一度拒絕。不是失聯，不是沒能力。而是，不想。

一個被稱「台灣西城秀樹」的資深藝人，人生最後，竟然差點連一場告別都辦不成。

​曹西平生前說過一句話，很多人聽了都覺得太狠「我的財產，一毛都不給姓曹的。」

​聽起來像氣話，其實是一段關係早已走到盡頭的證明。

不是突然翻臉，是長期撐到斷裂

​曹西平與四位兄弟的決裂，不是某一次吵架，而是被現實一點一滴磨出來的。

母親過世後，他發現家裡留下滿滿債務。父親年邁、生病，需要長期照顧。照理說，這應該是家人一起分擔的事。但現實裡，責任沒有平均分配。照顧父親、處理醫療、支付龐大的開銷，最後只剩曹西平一個人扛。

為了錢，他接下被人嘲笑的清涼節目主持。他帶父親遠赴美國、大陸，找兄弟協助，卻被當人球踢：「把爸爸帶回台灣。」甚至，爸爸的告別式，沒有一個兄弟出席。

​不要強求曹西平和家庭和好，所謂的手足關係，早就先一步死掉了。

寫了遺囑，兄弟就領不到嗎？

​曹西平說，不要把錢給家人。但現實，沒有那麼乾脆。如果沒有遺囑，依法繼承，四位兄弟每人四分之一。

即使立了遺囑，把財產留給照顧他的人，兄弟姊妹依然可以主張法律保障的「特留分」。

​即使多年不聞不問，血緣仍然被法律認得。法律承認身分，卻無法衡量關係裡的溫度。

​冷漠、缺席、長期不在場，往往傷人最深，卻也最難被制度承接。

真正留下來的人，不在戶口名簿上

諷刺的是，陪著曹西平走到最後的，幾乎都不是法律定義裡的家人。

​一個，是他晚年最重要的陪伴者，乾兒子 Jeremy。沒有血緣，卻有實際的照顧與陪伴，更負責他的身後事。

另一個，則是早已和曹家沒有法律關係的前嫂嫂龍千玉。離婚多年，情誼卻沒有斷。曹西平低潮遠走泰國時，是龍千玉飛去探望。龍千玉的孩子遭遇重大意外時，曹西平也沒有缺席。

​在曹西平驟逝、親兄弟拒絕出面的情況下，是她站出來協調，讓乾兒子得以處理後事，替他保住人生最後的尊嚴。血緣沒有出現。出現的，是長年累積的情分。

留給活著的我們，三個溫柔提醒

這個故事，看起來跟我們無關，其實這是三個我們都必須懂的「關係」提醒

① 第一個提醒是：不要等到出事，才確認誰是你的人。

​很多關係，平時看起來理所當然，一遇到責任與現實，就悄悄退後。能在日常裡陪你走、陪你扛的人，往往早就用行動告訴你答案。

② 第二個提醒是：家人不是身分，是選擇。

名字寫在戶口名簿上，不代表一定會留下來。而那些沒有血緣、沒有義務的人，卻可能在你最難的時候，選擇不走。

③ 第三個提醒是：重要的關係，不要留到最後才處理。

能說清楚的時候，就說清楚。能道謝的時候，就道謝。能靠近的時候，就不要假裝沒事。因為走到最後，法律只能處理身分，卻補不了那些來不及的關係。

有些人，在人生最關鍵的時候，比路人還遙遠。也有些人，不是家人，卻撐起了你最後一段路。

​懂得不再耗費在錯的人身上，才有力氣，好好珍惜對的人。


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#狗 #遺囑 #曹西平

當許允樂走向李玉璽，張兆志站在原地祝福 這才是愛最痛也最溫柔的樣子

當許允樂走向李玉璽，張兆志站在原地祝福 這才是愛最痛也最溫柔的樣子

2025-12-18 07:00 失敗要趁早 - 張念慈

張兆志對許允樂最深的愛，是我愛你，所以放手讓你幸福。許允樂再婚李玉璽的消息傳出時，網路上一片祝福，卻也同時心痛了。

因為13個字。

許允樂的前夫張兆志在臉書上寫下短短13個字：「願這世界能溫柔托住妳的幸福。」

沒有戲劇化的自白，沒有刻意的瀟灑，卻讓人一瞬間懂了什麼叫做成熟的愛。不是不愛了才離婚，而是太愛了。

許允樂與張兆志從交往到結婚，兩人整整愛了十年。離婚後兩年，兩人始終沒有說過對方一句壞話。

甚至，當許允樂被謠言攻擊、精神瀕臨崩潰時，站出來替她擋刀的，就是已經離婚的前夫張兆志。

很多人不解：不是離婚了嗎？不是不愛了嗎？現在這樣，是在演哪一齣？但真相其實很殘酷，也很溫柔。他們離婚，從來不是因為不愛。

有些愛，輸在現實，不是輸在感情。

兆志35歲就做了永久結紮。他很清楚，自己不適合成為父親。而許允樂，想當媽媽。這不是誰對誰錯，而是人生方向的分岔。

他們為了這件事，反覆討論了一年半，分居了半年，哭過、掙扎過、努力過。張兆志告訴許允樂，能坦承說出真心話，給對方做選擇的自由這才是愛。

最後，張兆志選擇了放手。不是因為他比較灑脫，而是因為他知道如果繼續留下來，會拖住她的人生。

離婚兩年後，他仍坦言自己一直愛著許允樂。但愛，沒有變成佔有。而是選擇退一步，讓她有機會走向她想要的人生版本。

許允樂找到李玉璽的幸福，張兆志選擇放手，這才是愛最痛也最溫柔的樣子
許允樂找到李玉璽的幸福，張兆志選擇放手，這才是愛最痛也最溫柔的樣子

痛沒關係，不要沒事。

離婚後的許允樂，並沒有立刻迎來童話。

她曾說，自己在一個「離希望很遠的地方」，不管遇到什麼事，口頭禪都是：「不會痛、沒事。」

直到有一天，李玉璽溫柔地對她說：「痛沒關係，不要沒事。」那一刻，她終於不用再假裝堅強。

許允樂說家裡的貓會讓他過敏，他卻慢慢免疫，到最後，還能跟貓一起睡。他說我想跟妳結婚，許允樂說我願意。

許允樂寫下那句帶著遲疑、卻充滿希望的話：「搞不好！有機會一起到老。」

這不是每個人都該複製的童話。這個故事很美，但它不是一個鼓勵大家「先結婚再說」的範本。

因為現實裡，不是每段離婚都能如此體面，也不是每個人，都能在第二次選擇裡，剛好遇到那個接得住你的人。

當許允樂走向李玉璽，張兆志站在原地祝福：一段沒有變質的愛情告別式
當許允樂走向李玉璽，張兆志站在原地祝福：一段沒有變質的愛情告別式

所以，這個故事真正該被記住的，不是「再婚多幸福」，而是有些事，真的要在婚前想清楚。

不要以為結婚後可以改變對方。不要以為愛可以撐過一切差異。不要把人生最核心的選擇，拿來賭。因為不會改變的事，真的就是不會改變。

他們是離婚夫妻的典範，也是未婚者的警鐘。

張兆志與許允樂，示範了什麼叫做「好好分開」。

沒有把彼此拖進怨偶的深淵，沒有在耐心被磨光後，活成最醜陋的樣子。他們用離婚，保全了彼此的尊嚴。也提醒我們，婚姻不是只靠愛就能走下去的。

願我們都能在進入婚姻之前，誠實面對自己的渴望與界線。

如果方向一致， 也許真的有機會，一起到老。


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#離婚 #許允樂 #李玉璽

2026 勞工請假新制一次看！病假全勤不再歸零 家庭照顧假升級、育嬰假可按日請

2026 勞工請假新制一次看！病假全勤不再歸零 家庭照顧假升級、育嬰假可按日請

2025-12-23 16:57 女子漾／編輯許智捷
2026 勞工請假新制一次看！病假全勤不再歸零 家庭照顧假升級、育嬰假可按日請。圖／《Start-Up》、《歡迎來到王之國》
2026 勞工請假新制一次看！病假全勤不再歸零 家庭照顧假升級、育嬰假可按日請。圖／《Start-Up》、《歡迎來到王之國》

為回應長期以來勞工在「請假就被扣錢、影響考績」的職場壓力，勞動部已完成《勞工請假規則》修正，並確定自 2026 年 1 月 1 日起正式施行。此次修法聚焦普通傷病假、家庭照顧假與育嬰留職停薪三大制度，從病假保障、小時制請假到育嬰假彈性化，逐步補齊現行制度與真實生活之間的落差。

普通傷病假新保障

圖／勞動部
圖／勞動部

過去不少勞工即使身體不適，仍選擇硬撐上班，真正的原因不是不敢請假，而是怕請了之後被扣全勤、影響考績，甚至被貼上「不耐操」的標籤。2026 年新制首度替「普通傷病假」畫出明確的法律紅線。

1. 10 天病假保護門檻正式入法

勞工一年內普通傷病假累積 不超過 10 天，雇主不得做出任何不利處分，包括但不限於降職、減薪、取消排班、考績打低分等行為。

2. 全勤獎金不得整筆取消

過去常見「請 1 天病假，全勤 3,000 元全沒」的做法，2026 年起將全面違法。新制明定只能「按比例扣除」。

試算說明：

全勤獎金 3,000 元，當月請病假 1 天
最多只能扣：3,000 ÷ 30 ＝ 100 元

3. 舉證責任正式反轉到雇主

若勞工認為自己因請病假遭刁難，只要提出初步事實說明，雇主就必須證明「處分與病假無關」，否則最高可裁罰 100 萬元。

家庭照顧假改為「小時制」

過去帶孩子看診、陪長輩回診，往往只需要一兩個小時，卻因制度限制被迫請掉整天假，成為許多雙薪家庭最無奈的日常。這次請假規則修法，被不少家長形容為「終於接地氣」，也讓請假回到它本來該有的功能，而不是一種被放大的負擔。

1. 7 天家庭照顧假全面換算為 56 小時

勞工可依實際需求申請 1 小時、2 小時，不必再為了帶孩子看診、陪長輩回診而浪費整天假。

2. 家庭照顧假全面保障全勤獎金

不論是請 1 小時或請 1 天，雇主都不得扣全勤獎金，也不得影響考績。

3. 事假可同步改為小時計算

若家庭照顧假 56 小時用完，剩餘事假額度同樣可轉為小時計算，且同樣不得扣全勤，避免制度「前彈性、後懲罰」。

育嬰留職停薪首度開放「按日請」

過去育嬰留職停薪往往是一請就是好幾個月，這次修法打破「不是全請、就是不請」的二選一框架，首度把育嬰假從長假型制度，轉向可即時應對現實需求的彈性支援型安排，也被普遍認為是本次請假新制中，對雙薪家庭影響最深遠的一項改革。

1. 單日育嬰假制度上路

在子女滿 3 歲前，父母各自擁有 30 次「單日育嬰假」申請額度，不必一次請好幾個月。

2. 單日也能領 8 成薪資補貼

即使只請 1 天，該日仍可領取。

3. 6 成保險給付 + 2 成政府加碼補貼

實質減輕臨時照顧的經濟壓力。

4. 申請時限大幅縮短

在申請程序上，新制也同步放寬時限。一般情況下，勞工只需提前 5 日告知雇主即可完成申請；若遇到突發狀況，最快可於 1 日前提出申請。

2026 起「不得扣全勤獎金」的假別一次看懂

新制實施後，下列假別皆不得因請假而被扣全勤獎金：

特別休假
婚假、喪假、公假
公傷病假
生理假
產假、產檢假
陪產檢及陪產假
家庭照顧假（含小時制）
育嬰留職停薪
普通傷病假（一年內前 10 天）：
僅能「按比例微扣」，不得整筆取消

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！
#新制 #育嬰假 #勞動部 #普通傷病假

膝蓋有聲音要怎麼吃？營養師：補足抗發炎、強化關節營養素

膝蓋有聲音要怎麼吃？營養師：補足抗發炎、強化關節營養素

#食物 #關節 #保養品

潮健康 2026.01.01 17
埋線拉提術後副作用為什麼會發生？如何讓效果更穩定？醫師解答

埋線拉提術後副作用為什麼會發生？如何讓效果更穩定？醫師解答

#食物 #防曬 #皮膚 #埋線拉提

潮健康 2026.01.01 10
瘦子也會有脂肪肝？「泡芙人」恐不到30歲就滿滿紅字！ 醫勸：快做6件事預防

瘦子也會有脂肪肝？「泡芙人」恐不到30歲就滿滿紅字！ 醫勸：快做6件事預防

#脂肪 #食物 #體重

潮健康 2025.12.31 16
麻油菇菇菇菇湯 聞香就暖和冬日療癒系

麻油菇菇菇菇湯 聞香就暖和冬日療癒系

#健康飲食 #食譜DIY #健康食譜

isa小眼睛 2025.12.31 15
2026 租補懶人包｜合法住宅成關鍵！申請資格、補貼金額、加碼倍數與入帳時間全整理

2026 租補懶人包｜合法住宅成關鍵！申請資格、補貼金額、加碼倍數與入帳時間全整理

#住宅 #租金補貼 #新制 #登記 #房屋稅

女子漾／編輯許智捷 2025.12.31 175
曹西平過世後留下的提醒：沒有後代、沒有預立遺囑，人生最後誰替你決定？

曹西平過世後留下的提醒：沒有後代、沒有預立遺囑，人生最後誰替你決定？

#人物故事 #理財 #遺囑 #曹西平 #人生哲學

只想工作不想上班的Summer 2025.12.31 22
為什麼跨年要吃12顆葡萄？2026西班牙葡萄習俗解析，怎麼吃、什麼時候吃才算數

為什麼跨年要吃12顆葡萄？2026西班牙葡萄習俗解析，怎麼吃、什麼時候吃才算數

#煙火 #行銷 #浪漫 #核心 #分享 #吃葡萄 #跨年

女子漾／編輯周意軒 2025.12.31 1911
冬季濕冷強襲：從穿著與生活習慣打造舒適體感

冬季濕冷強襲：從穿著與生活習慣打造舒適體感

#機能 #穿搭 #關節

潮健康 2025.12.31 16
比八點檔還殘酷！曹西平身後事被手足拒處理，揭開最痛的一種親情真相

比八點檔還殘酷！曹西平身後事被手足拒處理，揭開最痛的一種親情真相

#曹西平 #遺囑 #狗

張念慈 2025.12.30 4885
讓人喜歡跟你說話並不難：先對焦頻率，再用三步驟圈住人心

讓人喜歡跟你說話並不難：先對焦頻率，再用三步驟圈住人心

#人際溝通 #人際關係 #溝通力 #分享 #核心

Kai.楷富｜Wow這就是人生 2025.12.30 22
