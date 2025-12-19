2025-12-19 13:01 潮健康
爸媽每天沒睡足「這小時數」竟對育兒產生影響？美國研究：3成的人都睡不好
睡眠不足成為現代人常見困擾
在快節奏的現代社會中，睡眠常被視為可以犧牲的項目。許多上班族為了工作效率延遲就寢時間，而有孩子的家庭更是在工作與育兒之間疲於奔命，睡眠品質普遍不佳。根據美國《臨床睡眠醫學期刊》（JCSM）研究指出，根據來自不同國家的成人抽樣人口研究，約 30% 的人有一項或多項失眠症狀，這不僅影響個人健康，更對整體生活品質和幸福感造成深遠影響。
國家衛生研究院建議，成年人每晚應有7-８小時的優質睡眠通常被認為有助於維持身心狀態。然而，現實情況是許多人長期處於睡眠不足的狀態。長期睡眠不足可能與注意力、情緒狀態及健康風險增加有關；若有持續困擾，建議尋求專業協助。對於需要照顧孩子的家庭而言，父母的睡眠品質更直接影響育兒品質和家庭和諧。
睡眠品質如何影響工作表現與家庭生活
充足的睡眠對職場表現有著關鍵性影響。美國國家睡眠基金會提到，睡眠期間大腦被認為與記憶整理與資訊處理相關，對學習與思考表現可能有幫助。睡眠不足的上班族容易出現決策失誤、創造力下降、工作效率降低等問題，長期下來不僅影響個人職涯發展，也可能對企業生產力造成損失。
在家庭層面，睡眠品質更是影響親子關係的重要因素。當父母擁有良好睡眠時，他們在面對育兒挑戰時會展現更多的同理心和正向態度，家庭氛圍也更為和諧溫馨。睡眠不足的父母更容易出現煩躁、缺乏耐心等情緒問題，這會直接影響與孩子的互動品質。
此外，睡眠與身體健康息息相關。充足睡眠與多項身體調節機制相關，可能影響精神狀態與日常活力。對於需要在工作和家庭之間取得平衡的現代人來說，良好的睡眠就像是為身體充電，讓人有足夠的能量應對每日挑戰。
建立健康睡眠習慣的實用策略
改善睡眠品質需要從日常生活習慣著手。衛生福利部建議的睡眠衛生原則包括：維持規律的作息時間、睡前避免使用3C產品、維持安靜舒適的睡眠環境（柔和燈光、適當溫度、隔絕噪音）等。有小孩的家庭可以建立親子睡前儀式，如閱讀繪本、聽輕柔音樂，不僅幫助孩子入睡，也能讓父母放鬆身心。另外，有些人會選擇以重力毯等寢具增加包覆感，作為睡前放鬆的輔助方式之一；實際感受因人而異。
飲食習慣也會影響睡眠品質，睡前3至4小時避免攝取含咖啡因的飲料，晚餐不要過於豐盛油膩，可以選擇富含色胺酸的食物，如香蕉、牛奶、堅果等，這些食物常被用於睡前飲食安排的參考；是否影響入睡感受仍因人而異。此外，白天適度運動可以提升夜間睡眠品質，但應避免在睡前2小時進行劇烈運動。
職場與學校應重視睡眠健康教育
睡眠健康不僅是個人議題，更應該成為職場和學校關注的重點。美國企業健康管理網站《WellRight》建議，公司可以透過健康講座、彈性工時等措施，提升員工對睡眠重要性的認知。當企業重視員工睡眠健康時，不僅能降低因疲勞導致的工作失誤，還能提升整體工作滿意度和組織忠誠度。
在教育體系中，學校應該將睡眠健康納入健康教育課程。教導學生和家長認識睡眠的重要性，了解不同年齡層的睡眠需求，學齡兒童需要9 至 12 小時睡眠，青少年需要8至10小時，這些知識能幫助家庭建立更健康的作息模式。
當社會各界共同重視睡眠健康時，將能創造正向的文化改變。透過職場政策、學校教育、社區宣導等多管齊下的方式，讓優質睡眠成為追求幸福生活的重要實踐。良好的睡眠不僅能提升個人的生活品質和幸福感，更能為整個社會帶來正面影響。
健康管理師張恆恩表示：建立健康的睡眠習慣是一項長期投資，需要個人、家庭、職場和社會的共同努力。從今天開始重視睡眠健康，為自己和家人打造更美好的生活品質，讓每一天都充滿活力與幸福感。
圖說：睡前閱讀繪本的親子
圖說：舒適的睡眠環境
免責聲明：本文為健康資訊與一般健康資訊介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
延伸閱讀：
・精選文章
資料來源：
- JCSM－Insomnia: Definition, Prevalence, Etiology, and Consequences
- 國家衛生研究院－一夜好眠的重要性
- National Sleep Foundation- How Memory and Sleep Are Connected
- 衛生福利部－夜夜好眠
- WellRight Blog-7 Strategies Your Wellness Program Shouldn’t Snooze on This Sleep Awareness Week
｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower