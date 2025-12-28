醫療環境的整潔度，與病人安全直接相關！患者可從5關鍵看就醫環境管理

1. 醫療環境的整潔度，與病人安全直接相關

在醫療服務的提供過程中，患者對醫療品質的感受，往往從踏入診所的第一眼便開始建立。空間是否明亮、動線是否順暢、器材是否乾淨，這些看似基本但極容易被忽略的細節，是影響患者觀感與就醫體驗的重要因素之一；一個安全的醫療環境應具備：療程區域的明確分界、器械分類擺放、定時清潔制度，以及符合標準的動線配置。

　

2. 空間規劃不只是美觀，也與就醫感受與作業流程相關

舒適的環境氛圍有助於讓患者感受較放鬆，降低緊張感。當診療空間維持良好的整潔度、適當的光線、及舒適的環境設計時，患者在接受醫療照護的過程中會更放鬆，進而降低壓力。

　

部分診所透過預約制來降低壅塞、以安靜與清幽的空間設計降低噪音壓力、透過簡潔流暢的空間配置與顏色設計來提升舒適度，這樣的環境設計能提升個人良好感受，有助於提升隱私與降低干擾，並協助維持操作流程的穩定性。

　

3. 魔鬼藏在細節裡

維持環境衛生不只是表面整齊，真正的關鍵在於制度：

　

（一）器材定點擺放與收納（二）明確區分不同空間（三）治療台面維持清潔、避免放置與療程無關物品（四）每日清潔紀錄制度（五）定期檢查設備與耗材依標準管理

　

4. 寧靜、清潔、有秩序的空間，提高患者安心感

患者可從以下面向，作為觀察就醫環境管理的參考：

　

（一）入口區域是否整潔、無堆物（二）診療空間是否乾淨（三）候診區是否安靜、舒適（四）設備是否有明確分類與標示（五）能看見清潔與感染控制相關制度

　

透過清楚的流程說明與環境管理，可讓患者對就醫流程更有把握，提升就醫舒適度與感受。

　

5. 環境衛生是醫療安全的基礎，而非額外加分

乾淨、安靜、無雜物的診療環境有助於維持作業流程清楚、降低交叉污染疑慮，並提升工作效率與就醫體驗；良好的環境管理是醫療機構應重視的基本要求。

　

圖說：整潔且動線明確的醫療空間，有助於讓治療流程更清楚、動線更明確。

　

圖說：舒適、清幽的候診與治療區域，有助於讓患者感受更放鬆、提升就醫體驗。

　

免責聲明：本文為一般衛教與就醫環境觀察資訊，非醫療診斷或治療建議。如有健康疑慮，請諮詢合格醫療人員。

　

　

　

原文出處：花生米該放哪？治療檯面應保持清潔無雜物：醫療環境整潔與病人安全的關聯

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

2025-11-28 17:31 失敗要趁早 - 張念慈

今天一則新聞讓人很心疼。

北一女中一位18歲的女孩，選擇在晚自習的時候，從高樓墜下，從此遠離這個世界。爸媽悲痛的說，女兒在校學習正常，沒有異狀。

我相信，每個孩子的爸媽一定都極其疼愛孩子，也願意聽孩子說，更願意在孩子挫折時，陪伴在一旁。

我不知道這這個孩子為什麼選擇離開人世？也許是課業壓力、也許是人際關係、也許是剛好有一些我們不知道的坎，孩子就是跨不過去，又不知道怎麼說，自己心裡過不去，只好無奈的登出世界。

我想到自己跑社會新聞多年，採訪過不少年輕生命殞落的新聞。最多家屬說的，就是「他看起來都好好的啊？」「真的不知道為什麼他會選擇走上絕路？」

這些孩子，大多是第一志願高中、有的是頂大資優學生、甚至有準博士生。沒有一個人，不是前途光明，未來充滿無限可能。

壓垮這些孩子的，不是成就「不好」，而是成就「沒有別人好」。

這些孩子，從小到大都是優勝者，班排第一名、校排第一名、市長獎畢業，家裡的獎狀、獎牌堆的到處都是。

但隨著年紀越長，每一個升學階段層層篩選，留在身旁的同儕，都是跟自己一樣厲害的人，甚至會有「再怎麼努力都無法超越」的學霸。

為什麼我已經那麼努力了，還是沒辦法前三名？為什麼我已經逼自己到絕境還是考不好，別人卻輕輕鬆鬆可以拿到高分？我考這種成績，回到家怎麼跟爸媽交代？別人會不會笑我？

還有一些人，成績依然很優秀，但也許是在人際關係上遇到挫折，感情上不順遂、外表焦慮，這些一點一點累積的小事，都成了心頭極重的壓力。

很多時候，不是老師責罵、也不是爸媽苛責，完全就是孩子自己心裡過不去。我明明以前做什麼都可以，現在不行了，我這輩子毀了。

太想表現完美，不願意辜負大家的期待，當結果不如己意，孩子們好怕坦承脆弱就是輸了，只能假裝堅強、假裝沒有異狀。

最後，那個已經被「我不完美、我讓人失望」折磨殆盡的自己，只能走上絕路。

我的女兒就讀的是入學必須考試的私立國中，在公立國小快樂長大的她，考進數理資優班，卻是痛苦的開始。

班上一堆都是拿過數學競賽的選手，很多人從幼兒園就開始補習，女兒再怎麼努力都跟不上，成績永遠都是班上倒數。

為了趕上進度，她每天熬夜寫功課、做測驗；她的笑容，越來越少，眼神也越來越漠然。

每天連絡簿都會有考試成績，我們每天討論的內容只剩下「考得怎麼樣」，親子關係更是惡化到極點。

後來，我想開了。

我跟女兒說「你不管考得怎麼樣，你都是我引以為傲的女兒啊！」「不要擔心，我們只要知道哪裡不會，學起來就好。」

我更告訴女兒「我只在乎你快不快樂，有沒有健健康康的。」

每天出門，我一定抱抱、親親她，說「愛妳喔！」她回到家，我也會跳著去抱她「我女兒怎麼那麼可愛。」

成績和聯絡簿？我不看了。

只有快月考的時候，我會小小問一下「有不懂得可以問唷！」「媽媽跟爸爸在這裡，隨時等你問。」我們陪她，一起去圖書館念書。

不管怎麼樣，我們都在你旁邊。不管怎麼樣，你永遠都是我們的驕傲。這是我想告訴女兒的唯一的一件事。

活著就很好。好好的，活在我們身旁就好。

每個孩子都是脆弱的。孩子的心靈，總是矛盾得又自卑又自大。害怕自己不夠好，但又想要裝強渴望被別人認同。

其實，每個孩子早就都是人生勝利組了。

每一次正常受精，都是數百萬個精子奮力在競賽，最後只有一個精子能勝出結合卵子，成為生命。

沒有一個孩子的出生，不是人生勝利組。

看到孩子的好，看到孩子的光亮點，鼓勵孩子喜歡、欣賞自己，同時也接納孩子可以不好、陪孩子面對自己的不足。

每個孩子都已經很努力了，大人能做到最重要的一件事，就是讓他知道：不完美也可以被擁抱。

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強

在步調緊湊、壓力爆表的日常中，有些人卻總能維持穩定情緒，不容易被負面事件拖垮，彷彿走到哪都散發安心感。小孟塔羅雲蔚老師指出，這類型的人並非沒有煩惱，而是懂得調整心態、管理情緒，讓能量不被外界輕易消耗。以下3個星座，在面對挑戰時特別能保持正向狀態，長期累積內在好能量。

TOP3 水瓶座｜想得開，是最強的保護色

水瓶座擅長用理性與創意看待人生起伏，對他們來說，每個難題背後都藏著新的可能性。關鍵字老師分析，水瓶不容易被情緒牽著走，因為他們習慣拉開距離思考，讓自己站在更高的視角看事情。他們重視精神層面的自由，不勉強自己迎合他人，也懂得在關係中劃清界線。當外界紛亂時，水瓶會選擇閱讀、創作或獨處整理思緒，讓內在系統重新開機，因此能量恢復速度特別快。

TOP2 獅子座｜相信自己，就是最穩定的力量來源

獅子座的正能量，來自對自我的高度肯定。即使遇到挫折，他們內心仍保有「我一定能撐過去」的信念。關鍵字老師指出，這份自信讓獅子在逆境中不輕易否定自己，反而激發更強的行動力。獅子也很懂得為生活製造亮點，無論是工作表現、興趣舞台或社交互動，都能從被需要、被肯定中獲得充電。只要找到發揮價值的空間，他們的熱情就能持續燃燒。

TOP1 射手座｜低潮來時，反而看得更遠

射手座之所以能長期保持高能量，關鍵在於「不被當下困住」。關鍵字老師表示，射手面對低潮時，會主動拉高視角，用更宏觀的方式理解人生起伏，因此不容易陷入情緒泥沼。他們相信世界很大、選擇很多，一次失敗不代表全部結束。旅行、學習、新體驗都是射手的重要能量來源，只要持續向外探索，內心就不會枯竭。這種「向前看」的本能，讓射手在關鍵時刻特別清醒。

當許允樂走向李玉璽，張兆志站在原地祝福 這才是愛最痛也最溫柔的樣子

當許允樂走向李玉璽，張兆志站在原地祝福 這才是愛最痛也最溫柔的樣子

2025-12-18 07:00 失敗要趁早 - 張念慈

張兆志對許允樂最深的愛，是我愛你，所以放手讓你幸福。許允樂再婚李玉璽的消息傳出時，網路上一片祝福，卻也同時心痛了。

因為13個字。

許允樂的前夫張兆志在臉書上寫下短短13個字：「願這世界能溫柔托住妳的幸福。」

沒有戲劇化的自白，沒有刻意的瀟灑，卻讓人一瞬間懂了什麼叫做成熟的愛。不是不愛了才離婚，而是太愛了。

許允樂與張兆志從交往到結婚，兩人整整愛了十年。離婚後兩年，兩人始終沒有說過對方一句壞話。

甚至，當許允樂被謠言攻擊、精神瀕臨崩潰時，站出來替她擋刀的，就是已經離婚的前夫張兆志。

很多人不解：不是離婚了嗎？不是不愛了嗎？現在這樣，是在演哪一齣？但真相其實很殘酷，也很溫柔。他們離婚，從來不是因為不愛。

有些愛，輸在現實，不是輸在感情。

兆志35歲就做了永久結紮。他很清楚，自己不適合成為父親。而許允樂，想當媽媽。這不是誰對誰錯，而是人生方向的分岔。

他們為了這件事，反覆討論了一年半，分居了半年，哭過、掙扎過、努力過。張兆志告訴許允樂，能坦承說出真心話，給對方做選擇的自由這才是愛。

最後，張兆志選擇了放手。不是因為他比較灑脫，而是因為他知道如果繼續留下來，會拖住她的人生。

離婚兩年後，他仍坦言自己一直愛著許允樂。但愛，沒有變成佔有。而是選擇退一步，讓她有機會走向她想要的人生版本。

痛沒關係，不要沒事。

離婚後的許允樂，並沒有立刻迎來童話。

她曾說，自己在一個「離希望很遠的地方」，不管遇到什麼事，口頭禪都是：「不會痛、沒事。」

直到有一天，李玉璽溫柔地對她說：「痛沒關係，不要沒事。」那一刻，她終於不用再假裝堅強。

許允樂說家裡的貓會讓他過敏，他卻慢慢免疫，到最後，還能跟貓一起睡。他說我想跟妳結婚，許允樂說我願意。

許允樂寫下那句帶著遲疑、卻充滿希望的話：「搞不好！有機會一起到老。」

這不是每個人都該複製的童話。這個故事很美，但它不是一個鼓勵大家「先結婚再說」的範本。

因為現實裡，不是每段離婚都能如此體面，也不是每個人，都能在第二次選擇裡，剛好遇到那個接得住你的人。

所以，這個故事真正該被記住的，不是「再婚多幸福」，而是有些事，真的要在婚前想清楚。

不要以為結婚後可以改變對方。不要以為愛可以撐過一切差異。不要把人生最核心的選擇，拿來賭。因為不會改變的事，真的就是不會改變。

他們是離婚夫妻的典範，也是未婚者的警鐘。

張兆志與許允樂，示範了什麼叫做「好好分開」。

沒有把彼此拖進怨偶的深淵，沒有在耐心被磨光後，活成最醜陋的樣子。他們用離婚，保全了彼此的尊嚴。也提醒我們，婚姻不是只靠愛就能走下去的。

願我們都能在進入婚姻之前，誠實面對自己的渴望與界線。

如果方向一致， 也許真的有機會，一起到老。


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#離婚 #許允樂 #李玉璽

不是只有殉職才值得尊敬！北市隨機殺人案 別再替惡出名了，把名字留給善良

不是只有殉職才值得尊敬！北市隨機殺人案 別再替惡出名了，把名字留給善良

2025-12-22 10:30 失敗要趁早 - 張念慈
北市隨機殺人案震驚全台。憤怒像海嘯一樣湧上來。有人質疑警方反應太慢，有人急著把死傷的責任推到某一個單位身上。

但老實說，這幾天我看著輿論，只覺得好心疼。

心疼的不只是慘劇的發生，而是我們一次又一次，把力氣花在「記住惡」，卻忘了，真正該被記住的，是那些在恐懼裡選擇善良的人。

嫌犯的名字，不值得被記住 真正該被記住的，是英雄

2019 年，紐西蘭基督城發生恐怖攻擊，造成 51 人死亡。

時任總理 潔辛達·阿爾登 當時說了一句話：「不要提到那個奪走他們生命的男人名字。」

因為名字會被記住，而「被記住」，往往正是這類人行兇的目的。

這次北市事件也是。嫌犯的背景、過去、心理狀態，被反覆挖掘、轉傳、討論。

但我始終相信一件事：奪走無辜生命的人，不配在這個世界留下名字。

我們真正該記得的，是那些在混亂中，選擇往前一步的人。

第一個名字：大家都在逃，只有他往前 余家昶

煙霧瀰漫的捷運出口，所有人本能地後退、逃離。五十七歲的余家昶，卻走向前。

他不是警察、不是軍人，只是每天通勤、努力生活的普通人。滿腦子股票、命理、人生道理，正義、熱血，從不冷漠。

那一刻，他上前制止。那一刀，奪走了他的生命，卻也極可能阻止了更大的傷害。

他的名字，值得被記住，不是因為他犧牲了，而是因為他把「活命的機會」，留給了別人。

第二個名字：恐懼裡保持專業的醫師父女 顏瑞昇、顏均蓉

那天晚上，他們只是約好吃一頓飯。卻在捷運站出口，看見救護車林立的瞬間，醫師的本能被喚醒。

沒有多想危不危險，沒有猶豫該不該介入，父女倆立刻進入現場，檢傷、止血、包紮、安撫、協助調度。

有傷者說：「如果沒有他們，我可能已經不在了。」顏瑞昇醫師卻說得很輕描淡寫：「我們只是盡醫師的本分。」

但我們都懂，在恐懼裡仍然保持專業，本身就是一種極大的勇氣。

第三個名字：滿手鮮血、卻不肯轉身離開的異鄉人

木下黃太

他不是醫護人員，只是一名來台旅遊的日本社會記者。看到機車騎士倒地、血流如注，他沒有離開，沒有假裝沒看見。他徒手止血，明知風險，卻仍然按住傷口，直到血怎麼樣都止不住。

事後他哽咽地說：「如果我懂更多急救，也許能救回一條命。」這句話，讓人心碎。因為冷漠的人，不會自責。

不是只有殉職，才值得被記住：警方、誠品與百貨第一線人員

這起事件後，很多人把怒氣，對準第一線警察。

但中山一派出所所長的一句話，讓我心疼不已：「不是只有殉職，才值得被尊敬。」

煙霧、人潮、變裝的嫌犯，警方一邊追人，一邊疏散民眾、一邊協助傷者。那不是電影，是現實裡最艱難的選擇。

同樣該被記住的，還有誠品、百貨的服務人員

在自己也不知道發生什麼事的情況下，他們拉人進店、帶去儲藏室、試衣間、倉庫，穩住驚恐、引導避難。

還有一群被忽略的英雄：在混亂中替社會留下真相的人

這一次，還有兩個名字，我真心認為，也該被褒揚、被記住。

《ETtoday》記者陳以昇

中山站外，煙霧彈飛出、持刀男子現身，所有人都在退、在躲、在逃。

陳以昇，舉起了手機。那段畫面，成為釐清事件經過、讓社會理解「到底發生了什麼事」的關鍵證據。

卻也因此，被陰謀論攻擊：「怎麼可能這麼冷靜？」「是不是配合演出？」

我跑過多年社會新聞，我必須說：手不抖，不是冷血，是多年在重大事件裡磨出來的專業。

《鏡電視》主播 廖芳潔：在未知風險中，選擇讓真相即時抵達

事發當下，她並非執勤中。但就在資訊最混亂、最容易失控的時刻，她選擇主動前往、即時連線。不是為了搶快，而是為了讓民眾知道：狀況正在被掌握，不需要無限恐慌。

陳以昇、廖芳潔其實都在做同一件事，叫做「盡責」， 這是身為記者的職責。

從余家昶，到醫師父女檔，到徒手止血的異鄉記者，到警察、服務業人員，再到這兩位被陰謀論傷害的新聞工作者。

他們站的位置不同，但做的事情一樣，在自己的崗位上，沒有逃。

英雄令人欽佩 但請記得：先活下來

最後，我想說一句很重要的話。

英雄值得敬仰，但我們不鼓勵你去送死。

真正成熟的勇敢，不是逞強，而是懂得判斷、懂得求助、懂得保護自己。你可以幫忙，但請先確保，你還能安全回家。

因為這個世界需要英雄，但更需要活著的好人。

當我們不再重複惡的名字，善，才有機會被一代一代記住。


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#警察 #生命 #隨機殺人

❤心靈排毒❤1%正微調~簡單卻不平凡

❤心靈排毒❤1%正微調~簡單卻不平凡

2025-12-01 22:07 Belinda的玩美甜蜜窩

2025正式邁入最後一個月

年度願望清單若尚未完成

快加把勁讓它實現在今年

或評估後確定爽快放棄~!!

沒啦~

有時候真的不用追求完美

覺得要完全準備好才開始

就算每天僅一點點正向改變

累加下來成效也是相當驚人

即便只是日常習慣的微調

早半小時睡、多喝杯溫水

改變夜宵食物、多爬層樓梯等

小到不行的日常習慣

卻直接改變整個體態精神狀況~!!

諸如此類

當然也適用各種計劃或目標

歲末年終檢視年度期望清單外

也重整影響身心健全的人事物吧

至於心靈排毒

出社會走跳久了

就會發現總有些人

喜歡隨意把人逼瘋

再拉著大家一起看你發瘋

關鍵時刻還頂著道德大帽子

指責你就是⋯& 才會⋯

面對這狀況

正面迎戰有啥意思

只管轉身離開就好

剩下的隨他們鬧去

就是場爛戲管人家怎麼演

從容的從自己人生下架這些咖吧!!

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

