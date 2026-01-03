寒流來女生特別怕冷！3關鍵做到，由內而外保持溫暖

2026-01-03 10:01 潮健康

　

冬季寒流頻繁，使許多女性在清晨通勤或日間活動時感到手腳冰冷、精神不易集中，尤其在體質偏寒或作息較不規律的情況下更為明顯。若能從分層穿著、日常節奏與飲食習慣同步調整，可能有助在溫差明顯的季節維持較穩定的體感。

　

　

寒流使體感落差加劇　女性對溫度變化更敏感

冬季早晚溫度明顯下降，加上濕度較高，使冷感更容易被放大；女性族群在寒流期間，常反映末梢較易冰冷或肩頸僵硬，可能與個人體質、生活節奏及環境因素相關。當外界氣溫快速下滑，身體在低溫環境下，四肢溫度可能較容易下降，進而影響整體體感，進而形成「身體暖度不足、精神略感倦怠」的日常困擾。

　

冷熱切換頻繁　體感不穩與穿著材質息息相關

室內外溫差大是冬季女性感到不適的主要原因之一。戶外冷風使身體緊縮，而進入暖氣或密閉空間後，若衣物材質不易排出濕氣，便可能出現悶熱、微汗與黏膩感。濕氣殘留貼身層後再接觸冷空氣，會使寒意更明顯，形成「忽冷忽熱」的循環，影響工作與生活節奏。<

掌握分層原則　調節穿著讓體感更穩定

冬季穿著不在於越厚越暖，而是能否讓體感在不同環境中維持平衡。貼身層以輕量、乾爽為主，中層則提供穩定蓄溫效果，外層負責防風與阻擋濕氣。女性在室內、戶外常需要頻繁增減衣物，因此選擇可快速調整的外層，例如能開襟或具透氣性的設計，可協助降低進出室內外時的體感落差感受。

　

同步調整作息與飲食　補強冬季體能節奏

規律作息與適度活動，可能有助減少冬季常見的倦怠感受。早晨可利用短時間伸展喚醒身體，午後久坐時則可站立走動以減少僵硬。飲食方面，冬季可選擇溫度適中的餐食，避免過多冷飲或冰品，使身體維持較佳的日間穩定度。睡前保持適度保暖、避免過度刺激類食物，也有助於維持隔日較佳的精神狀態。

　

WIWI溫感衣提醒：女性可留意貼身層的乾爽度與舒適性

WIWI溫感衣提醒，女性族群在寒流期間可留意貼身層的乾爽度與穿著舒適性，並依行程調整中層或外層衣物，以因應日間環境變化，並依行程增減中層或外層衣物，讓身體在日間活動中不因冷熱波動而產生不適，作為日常穿著調整的參考方向之一。

　

免責聲明：本內容旨在提供一般健康與保暖資訊，無法取代專業醫療建議、診斷或治療。不同族群的身體狀況與環境條件可能影響實際感受，如有特殊健康疑慮，建議諮詢專業醫療人員。

原文出處：寒流來襲女性易怕冷：穿著方式可能影響體感表現

潮健康

潮健康

潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

#濕氣 #肩頸

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！
❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華
總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強

2025-12-19 17:59 女子漾／編輯周意軒
圖／NETFLIX

在步調緊湊、壓力爆表的日常中，有些人卻總能維持穩定情緒，不容易被負面事件拖垮，彷彿走到哪都散發安心感。小孟塔羅雲蔚老師指出，這類型的人並非沒有煩惱，而是懂得調整心態、管理情緒，讓能量不被外界輕易消耗。以下3個星座，在面對挑戰時特別能保持正向狀態，長期累積內在好能量。

TOP3 水瓶座｜想得開，是最強的保護色

水瓶座擅長用理性與創意看待人生起伏，對他們來說，每個難題背後都藏著新的可能性。關鍵字老師分析，水瓶不容易被情緒牽著走，因為他們習慣拉開距離思考，讓自己站在更高的視角看事情。他們重視精神層面的自由，不勉強自己迎合他人，也懂得在關係中劃清界線。當外界紛亂時，水瓶會選擇閱讀、創作或獨處整理思緒，讓內在系統重新開機，因此能量恢復速度特別快。

圖／NETFLIX

TOP2 獅子座｜相信自己，就是最穩定的力量來源

獅子座的正能量，來自對自我的高度肯定。即使遇到挫折，他們內心仍保有「我一定能撐過去」的信念。關鍵字老師指出，這份自信讓獅子在逆境中不輕易否定自己，反而激發更強的行動力。獅子也很懂得為生活製造亮點，無論是工作表現、興趣舞台或社交互動，都能從被需要、被肯定中獲得充電。只要找到發揮價值的空間，他們的熱情就能持續燃燒。

圖／NETFLIX

TOP1 射手座｜低潮來時，反而看得更遠

射手座之所以能長期保持高能量，關鍵在於「不被當下困住」。關鍵字老師表示，射手面對低潮時，會主動拉高視角，用更宏觀的方式理解人生起伏，因此不容易陷入情緒泥沼。他們相信世界很大、選擇很多，一次失敗不代表全部結束。旅行、學習、新體驗都是射手的重要能量來源，只要持續向外探索，內心就不會枯竭。這種「向前看」的本能，讓射手在關鍵時刻特別清醒。

圖／NETFLIX

#老師 #內心 #射手座 #水瓶座 #獅子座

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！
❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華
總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
該不該讓我的孩子讀私中？過來人家長真心話：「3關鍵心態」沒準備好最好不要！
該不該讓我的孩子讀私中？過來人家長真心話：「3關鍵心態」沒準備好最好不要！

該不該讓我的孩子讀私中？過來人家長真心話：「3關鍵心態」沒準備好最好不要！

2025-12-24 10:42 失敗要趁早 - 張念慈
雖然私中明年才要考試，但很多學校已經開始報名作業，不少家長問我「#該不該讓孩子讀私中？」這篇我就以過來人經驗來分享真心話。

當初讓孩子報考原因

我是領清寒獎學金讀書的人，從來都不覺得私中比較優秀，也相信孩子只要願意努力，在哪裡都可以發光發熱。

女兒小五下學期時，老公想讓她開始有投入考試、認真用功的感覺，決定讓她報考國中資優班。

但其實我們唯一的準備，就是一週去上一次補習班科學實驗而已。

女兒升小六的暑假，我到一場私中舉辦的活動擔任活動主持人，發現整場孩子的秩序也太好，驚豔孩子的氣質、專注模樣，開始有了讓女兒考私中的念頭。

孩子決定報考的原因

本人我最討厭爸媽幫我做決定，所以只要是重大決定，我都會問孩子「你想要嗎？」

我回家和孩子討論，私中的優缺點、公立學校的優缺點，最後我們做了一個決定

「先以會報名為目標，多一個選擇，至於考不考得上沒關係。」

然後，我們還是沒有多餘的準備。

頂多就是諮詢小孩在私中就讀的朋友，買了「大滿貫」升私中資優班入學攻略套書，週六日有空就寫個幾頁。

孩子開始真的想考的原因

小六上學期尾聲，私中開始展開報名，女兒突然發現「 原來班上也有其他人報名。」

她偷偷觀察，有報名私中的同學，上課都變得比較專心，也會開始做讀書計畫。

女兒跟我說「還好我有報名，現在真的覺得想要變得更進步。」

她開始要求自己，希望自己可以成為用功認真的一群。

我們開始覺得，當初報考私中，也許是還不錯的決定。

孩子考上私中以後

在一切都是佛性準備下，女兒最後考上私中了，還擠進很不錯的班級。

但入學後，女兒成績拼不過那些從低、中年級就開始準備私中的同學，排名持續滑落。

女兒情緒很低落，我們也曾聊過如果不讀私中、改讀公立學校的可能性。

但女兒最後說「雖然我在這個學校成績不好，但其實是因為我旁邊的人都很厲害啊！」

她知道自己容易被環境、同儕帶著走，決定寧可留在一個大家都在念書的環境「現在不好沒關係，我會越來越好。」。

最重要的是，她知道爸媽絕對會一直在她身邊，溫暖陪伴，不管她表現如何，都不會影響我們對她的愛。

該讓孩子讀私中嗎

現在女兒國二了，私中會安排許多多元課程，科學營隊、全英語教學營隊、主持、AI等課程，讓我都好想去上啊！

私中考試超多，我幾乎不太看女兒的成績和排名，但她反而找到了自己念書的節奏，進步很多。

所以，身為一個孩子就讀私中一年半的家長，我鼓勵其他孩子念私中嗎？三個關鍵心態，我想是你必須考量的：

▍① 孩子的挫折忍受力夠強大嗎？

私中競爭壓力大、課業進度永遠都超前，如果是像我女兒這樣佛性考上的人，絕對入學後會跟不上。

如果孩子情緒纖細敏感，遇到困難都不願意說，很容易就憂鬱最後轉學。

但如果孩子心臟夠大顆，抱著「只要下一次比這一次進步就好」，那就很適合私中。

▍② 爸媽想清楚讓孩子唸私中的理由

唸私中成績一定會很好嗎？不見得。雖然私中需要入學筆試，但孩子的學業表現真的造化在個人。

所以如果你把私中當第一志願保證班，也許你會失望。

但如果你跟我一樣，希望孩子旁邊是一群「相對願意念書」的同儕、彼此的家長都同樣期待孩子可以守規矩、遵守秩序，也願意讓老師管理，唸私中的確很不錯。

▍③ 你的挫折忍受力夠強大嗎？

對，我說的是你。

私中壓力真的很大，大部分的學校幾乎每天都會公布成績、每周都有排名，學生有狀況，老師絕對第一時間通知，請家長協助。

孩子的挫折忍受力不夠大，很多時候是因為父母逼得太緊，不能容許失敗。

但親愛的，孩子的人生真的不是只有國中這三年，一輩子也不會因為會考成績就定生死。

你願意無論孩子課業表現好不好，都無條件的愛著孩子嗎？

如果你願意接納孩子的一切，私中會很適合你也很適合孩子。

我自己也是跌跌撞撞後，才領悟到這三個關鍵心態。

如果你也正在考慮該不該讓孩子考私中，希望這篇對你有幫助，也歡迎交流，告訴我你的想法。


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#老師 #中年 #主持人

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！
❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華
總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
該不該讓我的孩子讀私中？過來人家長真心話：「3關鍵心態」沒準備好最好不要！
行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？

2025-12-26 16:36 女子漾／編輯許智捷
立法院於 2025 年 12 月 23 日 三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，針對「分心駕駛」行為加重處罰。未來，汽、機車駕駛人行車時抽菸，以及機車騎士以手持方式使用手機等高風險行為，罰鍰將調升至 1,200 元。該修正案未經條文保留，也未進入黨團協商程序，在朝野立委一致支持下完成三讀。

不過，新制仍須送交行政院確認，並由總統公布後，才會正式施行。交通部也將在法規上路前，完成相關宣導與執法準備。

行車抽菸、機車手持滑手機　罰鍰調升至 1,200 元

依修正內容，汽、機車駕駛人在「行駛期間」若有下列行為，且影響他人行車安全，將依新制標準開罰：

1. 行車抽菸

汽、機車駕駛人行駛中手持、吸食或點燃香菸，若因菸霧、菸灰影響其他用路人視線或行車安全，罰鍰將由原本的 600 元 調升至 1,200 元。

2. 機車行駛中手持使用手機

機車駕駛人行駛時，以手持方式使用手機、電腦或其他電子裝置進行通話或數據通訊，罰鍰將由 1,000 元 調升至 1,200 元。

至於汽車駕駛行駛中手持使用手機，現行罰鍰仍維持 3,000 元，本次修法並未調整，但仍屬重點取締項目。

立法委員指出，行車吸菸不僅可能因菸霧、菸灰影響後方用路人視線，也增加單手操控與分心風險；而機車騎士滑手機，因需分心操作，更是交通事故的常見肇因之一。此次修法，正是希望透過提高罰鍰，加強嚇阻效果，降低事故發生機率。

手機架能不能用？交通部：關鍵在「是否影響行車安全」

隨著機車族使用手機架的情況愈來愈普遍，是否會被開罰也成為關注焦點。對此，交通部公共運輸及監理司長胡迪琦表示：

法條明確規範的是「手持方式」使用手機、電腦等電子裝置，若手機固定於手機架上，原則上不屬於直接違規行為。

不過，交通部也強調，若駕駛人在行駛中（包含停等紅燈）頻繁操作手機架上的手機，導致分心、車身不穩或影響他人行車安全，警方仍可視實際行為，依《道路交通管理處罰條例》相關規定進行舉發。

此外，法院實務見解也指出，停等紅燈屬於「行駛中」的暫時停止狀態，若在紅燈時拿起手機操作，同樣可能構成違規。

何時上路？最快 2026 年第一季實施

交通部表示，該修正案三讀通過後，仍須完成行政程序並送總統公布。若條文未另訂施行日期，依一般慣例，將在公布後約 30 至 60 天內 正式施行，預期最快落在 2026 年第一季。

在正式上路前，交通主管機關將同步更新執法手冊與教育教材，並加強宣導，未來也將評估運用科技執法與 AI 辨識技術輔助取締，確保新制有效落實。

交通部也再次呼籲，用路人無論騎車或開車，都應專心駕駛，避免任何可能造成分心的行為，才能真正降低交通事故風險。

#新制 #行車安全 #使用手機

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！
❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華
總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
該不該讓我的孩子讀私中？過來人家長真心話：「3關鍵心態」沒準備好最好不要！
比八點檔還殘酷！曹西平身後事被手足拒處理，揭開最痛的一種親情真相

比八點檔還殘酷！曹西平身後事被手足拒處理，揭開最痛的一種親情真相

2025-12-30 18:11 失敗要趁早 - 張念慈

曹西平走了。新聞一出，很多人第一時間都傻眼，因為接下來發生的事，實在比八點檔還要血幾百倍。

​警方聯絡上他的親兄弟，希望他們出面處理後事，得到的回應卻是一度拒絕。不是失聯，不是沒能力。而是，不想。

一個被稱「台灣西城秀樹」的資深藝人，人生最後，竟然差點連一場告別都辦不成。

​曹西平生前說過一句話，很多人聽了都覺得太狠「我的財產，一毛都不給姓曹的。」

​聽起來像氣話，其實是一段關係早已走到盡頭的證明。

不是突然翻臉，是長期撐到斷裂

​曹西平與四位兄弟的決裂，不是某一次吵架，而是被現實一點一滴磨出來的。

母親過世後，他發現家裡留下滿滿債務。父親年邁、生病，需要長期照顧。照理說，這應該是家人一起分擔的事。但現實裡，責任沒有平均分配。照顧父親、處理醫療、支付龐大的開銷，最後只剩曹西平一個人扛。

為了錢，他接下被人嘲笑的清涼節目主持。他帶父親遠赴美國、大陸，找兄弟協助，卻被當人球踢：「把爸爸帶回台灣。」甚至，爸爸的告別式，沒有一個兄弟出席。

​不要強求曹西平和家庭和好，所謂的手足關係，早就先一步死掉了。

寫了遺囑，兄弟就領不到嗎？

​曹西平說，不要把錢給家人。但現實，沒有那麼乾脆。如果沒有遺囑，依法繼承，四位兄弟每人四分之一。

即使立了遺囑，把財產留給照顧他的人，兄弟姊妹依然可以主張法律保障的「特留分」。

​即使多年不聞不問，血緣仍然被法律認得。法律承認身分，卻無法衡量關係裡的溫度。

​冷漠、缺席、長期不在場，往往傷人最深，卻也最難被制度承接。

真正留下來的人，不在戶口名簿上

諷刺的是，陪著曹西平走到最後的，幾乎都不是法律定義裡的家人。

​一個，是他晚年最重要的陪伴者，乾兒子 Jeremy。沒有血緣，卻有實際的照顧與陪伴，更負責他的身後事。

另一個，則是早已和曹家沒有法律關係的前嫂嫂龍千玉。離婚多年，情誼卻沒有斷。曹西平低潮遠走泰國時，是龍千玉飛去探望。龍千玉的孩子遭遇重大意外時，曹西平也沒有缺席。

​在曹西平驟逝、親兄弟拒絕出面的情況下，是她站出來協調，讓乾兒子得以處理後事，替他保住人生最後的尊嚴。血緣沒有出現。出現的，是長年累積的情分。

留給活著的我們，三個溫柔提醒

這個故事，看起來跟我們無關，其實這是三個我們都必須懂的「關係」提醒

① 第一個提醒是：不要等到出事，才確認誰是你的人。

​很多關係，平時看起來理所當然，一遇到責任與現實，就悄悄退後。能在日常裡陪你走、陪你扛的人，往往早就用行動告訴你答案。

② 第二個提醒是：家人不是身分，是選擇。

名字寫在戶口名簿上，不代表一定會留下來。而那些沒有血緣、沒有義務的人，卻可能在你最難的時候，選擇不走。

③ 第三個提醒是：重要的關係，不要留到最後才處理。

能說清楚的時候，就說清楚。能道謝的時候，就道謝。能靠近的時候，就不要假裝沒事。因為走到最後，法律只能處理身分，卻補不了那些來不及的關係。

有些人，在人生最關鍵的時候，比路人還遙遠。也有些人，不是家人，卻撐起了你最後一段路。

​懂得不再耗費在錯的人身上，才有力氣，好好珍惜對的人。


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#狗 #遺囑 #曹西平

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！
❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華
總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
該不該讓我的孩子讀私中？過來人家長真心話：「3關鍵心態」沒準備好最好不要！
為什麼跨年要吃12顆葡萄？2026西班牙葡萄習俗解析，怎麼吃、什麼時候吃才算數

為什麼跨年要吃12顆葡萄？2026西班牙葡萄習俗解析，怎麼吃、什麼時候吃才算數

2025-12-31 10:05 女子漾／編輯周意軒
每到跨年夜，煙火還沒升空，社群早就被一串串葡萄洗版。有人說這是脫單密技，有人說能轉運、改命，還有人每年照做，卻也說不上來為什麼，就是「少了這一味，好像就沒真的跨年」。其實這個看似浪漫又有點荒謬的儀式，背後來自一個比我們想像更久遠的西班牙傳統。2026 即將到來，這一次，就讓我們好好把「跨年吃12顆葡萄」這件事，從頭說清楚。

為什麼跨年要吃葡萄？原來不是為了愛情開始的

「跨年吃12顆葡萄」最早可追溯到 19 世紀末、20 世紀初的西班牙。當時在馬德里，中產階級流行模仿法國人的生活方式，在跨年夜享用葡萄與香檳，象徵富足與好運。後來因為某一年葡萄大豐收，農民與商人順勢推廣「跨年吃葡萄」的概念，意外讓這個做法從行銷手段，變成全民儀式。

12 顆葡萄，象徵新的一年 12 個月份。隨著鐘聲一聲一聲響起，把葡萄吃下肚，也被解讀為「把每一個月份的平安與祝福，一起帶進未來」。直到今天，在西班牙的馬德里廣場、巴塞隆納街頭，跨年夜依然能看到人們一手拿著 Cava 氣泡酒，一手緊張兮兮地盯著鐘聲，深怕慢一秒，來年就少了一點幸運。

台灣版葡萄儀式，為什麼會跟「脫單」綁在一起？

這個習俗傳進台灣後，慢慢變了樣。原本象徵「整年順利」的葡萄，開始被賦予更具體的願望，其中最熱門的，就是愛情。

坊間流傳的台灣版玩法，通常是在跨年前最後 36 秒或 20 秒內，把 12 顆葡萄吃完，每 3 秒一顆，邊吃邊在心裡默念脫單、戀愛、遇見對的人。甚至還有人說，葡萄要選無籽、小顆、偏甜，成功率才會高。

這些說法雖然沒有任何科學根據，卻意外打中很多人的心。因為比起「我要發大財」，跨年那一刻，更多人其實只是想問一句：「明年，會不會有人陪我？」

西班牙人真的這樣吃嗎？網紅 Sergio 出面「闢謠」

近年在社群掀起熱議的，是西班牙創作者 Sergio 羅煜辰的說法。他在影片中直言，亞洲流行的版本「幾乎都吃錯了」。按照他分享的民間玩法，真正的重點並不在倒數前，而是跨年後的 36 秒內，每 3 秒吃一顆葡萄；而且若是想祈求愛情，必須選擇綠色葡萄，甚至還要躲到桌子底下完成儀式。這段說法一出，立刻引發大量討論，有人驚呼原來自己多年來都白吃了，也有人笑說「桌下吃葡萄這件事本身，就已經夠有戲劇性了」。但無論哪一種版本，其實都已經離「正統」不遠，也不算全錯，因為這個習俗本來就來自民間，而民間信仰，本來就會隨著文化流動而變形。

那麼，葡萄到底怎麼吃才算數？

如果回到最核心的西班牙傳統，其實只有一個重點：

在午夜 12 點的鐘聲響起時，每響一聲吃一顆葡萄，在 12 下鐘聲內完成 12 顆。

至於台灣流行的 36 秒版、綠葡萄版、桌下版，都屬於後來延伸出的趣味玩法。吃不吃得完、不小心卡住、節奏亂掉，也不代表不吉利，更多只是提醒自己，在那短短的一分鐘內，專心為未來想一件事。

#煙火 #行銷 #浪漫 #核心 #分享 #跨年 #吃葡萄

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！
❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華
總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
該不該讓我的孩子讀私中？過來人家長真心話：「3關鍵心態」沒準備好最好不要！

最新文章

寒流來女生特別怕冷！3關鍵做到，由內而外保持溫暖

寒流來女生特別怕冷！3關鍵做到，由內而外保持溫暖

#濕氣 #肩頸

潮健康 2026.01.03 11
告別2025，迎接2026繼續做個有格局的女人，淡定從容福氣一生

告別2025，迎接2026繼續做個有格局的女人，淡定從容福氣一生

#人物故事 #養生 #人性 #媽媽 #煙火

卡娃思 / 開心趴趴走 2026.01.03 21
帶狀皰疹疫苗資訊整理：第二代疫苗特性與接種評估重點一次看

帶狀皰疹疫苗資訊整理：第二代疫苗特性與接種評估重點一次看

#帶狀皰疹 #皮膚 #童年

潮健康 2026.01.02 43
大腸癌初期無明顯症狀！ 醫：四分之一患者「確診即晚期」，及早治療有望手術切除

大腸癌初期無明顯症狀！ 醫：四分之一患者「確診即晚期」，及早治療有望手術切除

#40歲 #癌症 #大腸癌

潮健康 2026.01.02 19
聖誕夜狂歡後排尿灼熱？這只是「上火」還是淋病找上門？」

聖誕夜狂歡後排尿灼熱？這只是「上火」還是淋病找上門？」

#清潔 #發燒 #補水

潮健康 2026.01.02 24
營養師整理「10 種亮顏食物清單」：從日常飲食維持肌膚好氣色

營養師整理「10 種亮顏食物清單」：從日常飲食維持肌膚好氣色

#食物 #皮膚 #穀胱甘肽

潮健康 2026.01.02 14
古早味滷白豆干 時間滷出來的樸實鹹香

古早味滷白豆干 時間滷出來的樸實鹹香

#健康飲食 #食譜DIY #健康食譜

isa小眼睛 2026.01.02 11
補鋅別再只吃生蠔！含鋅食物 10 大排行榜一次看懂

補鋅別再只吃生蠔！含鋅食物 10 大排行榜一次看懂

#食物 #芝麻 #南瓜

潮健康 2026.01.02 28
兒童補充魚油益處？怎麼挑魚油？營養師：兒童魚油常見QA一次看

兒童補充魚油益處？怎麼挑魚油？營養師：兒童魚油常見QA一次看

#魚油 #脂肪 #機能

潮健康 2026.01.02 16
偏頭痛族必看！麥當勞能不能止痛？關鍵就在「這個套餐」

偏頭痛族必看！麥當勞能不能止痛？關鍵就在「這個套餐」

#頭痛 #可口可樂 #咖啡 #實測 #熱量 #偏頭痛 #麥當勞

女子漾／編輯周意軒 2026.01.02 136
