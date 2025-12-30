卵巢、子宮動刀導致不孕？ 醫：女性曾做過「這2類手術」，建議及早保存生育力 圖／ingimage

潮健康／林昱彣

女性早年因婦科疾病接受手術治療，竟可能對未來的生育能力造成潛在衝擊？楊小姐年輕時因雙側巧克力囊腫接受手術，多年後規劃生育時，卻發現自己的抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）數值已嚴重偏低，面臨卵巢早衰的困境。所幸在黃建榮婦產科暨台北協育試管嬰兒中心副院長黃珽琦醫師協助下，最終楊小姐透過兩年前事先冷凍的卵子成功受孕，並誕下一名健康寶寶。

卵巢、子宮動刀最傷生育力？ 醫：這2類手術風險最高

婦科手術是否必然導致不孕？哪些手術風險最高？黃珽琦醫師受訪指出，「並非所有婦科手術都會造成不孕」，術式影響生育率與否，關鍵在於手術的「部位」與「疾病嚴重程度」。例如，未壓迫到子宮內膜的子宮肌瘤切除術，若縫合良好，通常不會影響受孕。然而，有兩大類手術，確實會對女性的生殖能力帶來直接且顯著的風險：

1.影響「卵巢庫存」的手術：任何在卵巢上進行的手術，都有導致未來不孕的可能性。以「巧克力囊腫」為例，即使是再精細的囊腫剝除手術，過程中都難免會傷害到部分正常的卵巢組織，直接導致卵巢庫存量下降。術後患者的AMH數值與基礎濾泡數量，幾乎都會隨之降低。

2.影響「子宮內膜」的手術：子宮內膜是胚胎著床的唯一環境，一旦受損，後果往往相當嚴重。除了移除壓迫內膜的大型肌瘤可能造成損傷外，傳統的「子宮刮除術」，尤其是在反覆流產後進行多次手術，是造成內膜嚴重傷害的主因之一。嚴重者甚至可能導致子宮腔完全沾黏，使胚胎失去著床的空間。

若子宮肌瘤太大而壓迫到子宮內膜，除了影響著床環境外，即使胚胎成功著床長大，也可能因空間不足而容易導致早產。黃珽琦醫師強調，在流產手術中，傳統的「子宮刮除術」對內膜傷害極大，若反覆進行兩次或三次，整個子宮內膜恐將嚴重沾黏並引起不孕。對比之下，採用抽吸手術（吸取式手術）則被認為是相對不傷害內膜的作法。

在諸多術後併發症中，「沾黏」是相當常見且棘手的問題。黃珽琦醫師解釋，沾黏的成因多樣，例如嚴重的子宮內膜異位症，或是骨盆腔因反覆感染發炎，都容易在腹腔內產生沾黏，甚至影響輸卵管、子宮、骨盆腔以及周邊器官（如大腸）。「輸卵管是極為脆弱的組織！一旦輸卵管因沾黏而扭曲或阻塞，輸卵管拾起卵子與輸送胚胎的功能便會喪失，幾乎無法透過藥物或手術完全恢復。」在這種情況下，即便女性卵巢功能正常，精卵也難以相遇結合，最終導致不孕。

術後不孕問題如何解套？ 生殖醫學提供個人化對策

若因婦科手術史而面臨不孕困境，是否還有機會成功懷孕？黃珽琦醫師認為，透過系統性的檢查找出不孕的根本原因，是擬定治療策略的第一步。生殖醫學可針對不同狀況，提供個人化的解決方案：

．輸卵管問題：若檢查後確認雙側輸卵管因嚴重沾黏而阻塞，黃珽琦醫師建議，直接採取「試管嬰兒」療程會是最高效的方式，繞過輸卵管的功能障礙，直接將胚胎植入子宮。若雙側輸卵管不通的原因是源於先前手術造成的沾黏，則不建議病患再嘗試進行「輸卵管通水手術」，應直接考慮試管嬰兒療程。

．子宮內膜問題：若是因子宮腔沾黏導致內膜過薄，可透過「子宮鏡手術」將沾黏分開，再搭配輔助用藥，如雌激素或促進血液循環的藥物，幫助內膜增厚，以營造適合胚胎著床的環境。

．卵巢庫存低下：對於像楊小姐這樣因卵巢手術導致AMH偏低的患者，「時間是最大的敵人」，建議35歲以上女性直接考慮試管嬰兒療程。因為懷孕機率已隨年齡下降，必須把握胚胎品質尚佳的黃金時期，若再蹉跎1、2年，成功率勢必更為渺茫。

把握黃金生育期！ 醫籲：曾動婦科手術者應及早規劃

「與其術後亡羊補牢，不如事前提早規劃！」黃珽琦醫師表示，對於年輕時就因婦科疾病動過刀的女性，應具備「生育力保存」的遠見；以另一位患者何小姐為例，她高中時就因子宮內膜異位症開刀，深知自己AMH偏低，因此在婚前就先進行「凍卵」，婚後解凍年輕時品質優良的卵子，順利與先生的精子結合，最終成功植入懷孕。

女性的生育能力極為寶貴且不可逆，若曾因巧克力囊腫、嚴重子宮內膜異位等疾病接受過卵巢相關手術，應將生育規劃的時程提前，或積極考慮「凍卵」，為自己的未來，留下一份最珍貴的生育保險。唯有及早諮詢、超前部署，才能在人生的道路上，穩穩地掌握生兒育女的主導權。

