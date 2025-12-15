2025-12-15 17:06 潮健康
誤食芬普尼蛋別驚慌！營養師解析身體代謝機制，日常保養有撇步
國內食安風波一波未平一波又起！日前雞蛋檢出殺蟲劑「芬普尼（Fipronil）」殘留引發譁然，引發民眾高度恐慌。許多消費者憂心：「毒素會不會累積在體內排不掉？」面對接二連三的食安事件，若僅是微量誤食先別恐慌，人體具備基本代謝與排泄機制，有助維持健康生理功能。《VegiWell植悅》營養師姍伶提到，肝臟與腸道在代謝與排泄外來物質中扮演重要角色，其運作是否順暢關乎身體機能維持。
秒懂肝臟解毒「三部曲」
營養師指出，肝臟每天都在處理農藥、藥物、食品添加物等外來物質以及人體自身的荷爾蒙代謝（如雌激素）。為了讓這些物質順利代謝，肝臟的運作分為三個階段，缺一不可：
第一階段： 透過酵素（CYP450）將脂溶性毒素改變其化學結構。此過程會產生大量自由基，需要抗氧化劑保護。
第二階段： 將轉化後的高活性中間產物，透過「結合作用」變成無毒的水溶性物質。
第三階段： 透過膽汁與尿液，將打包好的廢物運出體外。這是一般人最常忽略的關鍵，若排便不順或飲水量不足，可能影響代謝廢物的正常排出。
營養師公開這些食物有助於維持生理機能
想要讓上述三階段運作順暢，《VegiWell植悅》營養師姍伶建議民眾在日常飲食中，攝取以下三大類關鍵營養素：
一、維生素B群與抗氧化營養素： 第一階段解毒需要消耗大量能量，並產生自由基，需要抗氧化劑保護。
維生素 B 群： 參與酵素運作，支持代謝運作。
食物來源： 糙米、燕麥、全穀類（B1、B2）、牛奶與深綠色蔬菜（葉酸）
抗氧化維生素（A、C、E）與植化素： 負責中和自由基。
食物來源：
- 維生素Ｃ：芭樂、奇異果、柑橘類
- 維生素Ｅ：堅果、酪梨（維生素E）、橄欖油
- 維生素Ａ：南瓜、胡蘿蔔、地瓜
- 彩色蔬果：莓果、番茄
- 穀胱甘肽： 蘆筍、酪梨、菠菜、秋葵、青花菜苗。
二、優質蛋白與硫化物：強化第二階段，轉為水溶性代謝物排出。
含硫食物： 硫化物能協助肝臟進行「硫酸化作用」。
食物來源：花椰菜、高麗菜、羽衣甘藍、白蘿蔔（十字花科蔬菜，富含硫配醣體與吲哚）；大蒜、洋蔥。
優質蛋白質（胺基酸）： 提供甘胺酸與牛磺酸。
食物來源： 對素食者來說可選擇檢驗合格的雞蛋、黃豆、毛豆、黑豆、豆腐。建議輪替食用不同來源的蛋白質，分散風險。
三、足夠纖維及建立良好腸道菌相：啟動第三階段 ，必須順利排出。
膳食纖維： 促進排便，幫忙帶走膽汁，避免毒素再被回收回去體內。
食物來源： 秋葵、木耳（黑白皆可）、蘋果（帶皮）、燕麥、菇類、海帶。這些食物黏滑的口感含有豐富的水溶性纖維。
建立良好腸道菌相：腸道菌相失衡，可能會將已中和的毒素再變回有毒狀態。
食物來源： 無糖優格、優酪乳、味噌、泡菜。
面對環境中毒素與藥物殘留的挑戰，《VegiWell植悅》營養師姍伶最後提醒幾個原則，第一「分散風險」，不要長期只吃同一種魚或同一家廠商的蛋；第二是「協助維持代謝平衡」，透過均衡飲食、攝取足夠營養素與適度運動，有助支持正常生理代謝與健康維持。
