2026-01-21 10:01 潮健康
換季溫差大：上班族擺脫濕黏疲憊的機能穿搭術
近期台灣天氣變化劇烈，時而濕冷、時而微熱，讓許多上班族在日常通勤中感受到體感不適，如肌肉緊繃或精神疲憊，進而影響生活節奏。這是因為在濕冷環境下，血管容易收縮，導致血液循環變差而感到緊繃。長期的不適不僅影響活動力，更可能對健康造成潛在負擔。
告別濕黏疲憊，從生活習慣開始
面對變幻莫測的天氣，除了被動承受，我們也能主動出擊。首先，飲食上建議多攝取薑、蒜等溫熱食材，幫助身體暖和；平時可進行泡腳或簡易伸展運動，有助於身體放鬆與維持活動舒適度。此外，避免長時間暴露於濕冷環境中，適時補充水分，也是維持身體機能的重要一環。
機能服飾如何抵禦濕冷挑戰？
WIWI溫感衣執行長何宗霖指出：「多數人在天氣變化時，習慣層層堆疊衣物，卻忽略了材質的選擇。單純的厚重衣物，在濕氣重或身體出汗後，反而會將濕氣鎖在衣服內，造成體感更冷、更黏膩。」他強調，面對濕冷多變的環境，選擇具備「吸濕排汗」與「恆溫保暖」雙重機能的衣物至關重要。
先進的機能纖維，能快速將皮膚表面的濕氣導出，保持身體乾爽，同時透過特殊織法形成保暖層，有助於穿著時維持舒適與乾爽。這種從材質本質上解決濕冷問題的設計，遠比單純的厚度更能提供持久舒適的保護；專為變化天氣設計的服飾，可提升穿著時的舒適度，讓日常活動更自在，減少濕冷環境帶來的不便。
從生活習慣微調 協助身體在溫差時期維持穩定
換季期間，不必做大幅度改變，只需採取幾項容易維持的習慣即可：早晨可先飲用溫水幫助身體啟動，再搭配數分鐘伸展減少僵硬；辦公期間每隔40至60分鐘起身走動或變換姿勢，有助降低久坐帶來的緊繃感。飲食上以溫熱料理為主，並維持足量飲水，也能協助身體在濕冷環境中保持較佳狀態。
擁抱乾爽溫暖，輕鬆應對換季挑戰
掌握正確的穿搭原則，選擇適合的機能服飾，是提升生活品質的關鍵。讓機能服飾成為您日常生活的最佳後盾，無論戶外活動或日常通勤，都能從容應對天氣變化，享受每個舒適瞬間。
免責聲明：本文為一般穿著與生活資訊分享，不具醫療建議性質。若有身體不適，建議諮詢醫療專業意見。
