2025-12-14 21:43 卡娃思 / 開心趴趴走
手工自製【鬼頭刀魚丸】，隨手來碗鮮甜美味的湯麵和炒時蔬，輕輕鬆鬆簡簡單單的做好一餐的料理💕
名稱源自於雄魚頭部方形、像刀一樣的外型，加上牠游速快、生命力強、捕撈時會猛烈翻滾掙扎的兇猛特質而得名的鬼頭刀魚，另外還有一別名，因泳速快、常追捕飛魚，也稱為「飛烏虎」。
- 接續「零粉類零添加的手工鬼頭刀魚丸的作法」，網路搜尋看到莊師傅廚房的作法簡單，照著做，超級簡單的，魚丸的口感軟嫩的美味。
手工鬼頭刀魚丸 /食譜DIY
一.食材💕
- 鬼頭刀魚肉400g
- 豬板油80g （豬肉腎臟附近條狀優質肥膘肉感覺，取乾煎後的油）
- 冰水110cc （含冰塊的冰水）
- 鹽2小匙
- 白胡椒粉2～3茶匙
- 蛋白1-2顆
- 地瓜粉70-80g
二.作法步驟💕
- 魚肉切小塊，放冷凍15-20分鐘，呈微凍略硬狀態。
- 調理機放入魚塊、豬板油、冰水、鹽、白胡椒粉，攪拌均勻成魚漿狀，接續放入蛋白、地瓜粉，續攪拌均勻。
- 攪拌好的魚漿放入一個大調理碗備用。
- 取一煮鍋放入冷水，不開火備用。
- 雙手戴上手撕烤雞的塑膠手套，一手抓取魚漿，虎口壓出成形的球狀魚丸，用另一手使用湯匙取出，一顆顆丸子放進冷水鍋裏。
- 全部魚丸做好，開中火煮熟魚丸，當魚丸浮表面，魚丸就完成了。
- 取出魚魚丸，放入含冰塊冰水中，以增加魚丸韌性。
- 完成後的魚丸冷凍保存，保存嚐鮮期限一個月。
🔻鍋中撈起，即是完成立即可吃的【手工鬼頭刀魚丸】
🔻作法參考自「莊師傅的廚房」手工魚丸自製。
純手工自製鬼頭刀魚丸，做法簡單，鬼頭刀魚毫無魚腥味的肉質軟嫩，魚肉用做成魚丸軟嫩美味，魚骨頭&魚頭熬煮成高湯鮮甜好喝，學起來了，想吃就做，想做就做，休閒生活玩料理的休閒，開心😘
完成自製鬼頭刀手工魚丸後，隨手來碗鮮甜美味少油少鹽的魚丸湯麵和炒時蔬魚丸，輕輕鬆鬆簡簡單單的做好一餐的料理，餵飽自己和家人。
