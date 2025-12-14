憑什麼，別人一定要跟你合作？大學生「路過抽成」炸雞店被炎上，給所有創作者最殘酷也最必要的提醒

這幾天，一則新聞在社群上燒得很旺。

台中一所大學行銷系的學生辦活動，認為參加活動的人會「路過」一樓炸雞店，可能順便消費，於是跑去跟老闆談合作，要求抽 20% 營收。

老闆拒絕後，學生不但沒有退一步思考，反而上網公審、嘲諷對方，最後事件炎上，輿論反撲，校方出面道歉收場。

很多人看完只覺得荒謬、好笑。但我心裡其實有一點沉重。

因為這不是單一事件，而是現在社群時代，一個越來越常見的錯覺。

人人都能發聲的年代，最容易高估「自己有多重要」

現在的世界，經營社群變得前所未有地容易。你可以寫文章、拍影片、接業配、談合作，只要有一個帳號，就好像站在舞台上。

久了，有些人開始把「我曝光你」當成一種恩惠。甚至誤以為：「只要我出現，對方就應該感謝我、配合我、讓利給我。」

我身邊真的聽過太多類似的故事。

有經營飯店的朋友，被網紅主動打電話要求合作「住宿一晚，換一篇文章。」

朋友評估後覺得可以，沒想到對方接著說：要帶 8 個人，直接要 4 間房。原本是合作，瞬間變成家族旅遊。

朋友婉拒後，對方惱羞成怒，到處散布說這家飯店合作態度差、姿態高，要圈內人不要再跟他們合作。

還有一家當紅餐廳的業者跟我說，每個月都會有部落客、網紅來拍照。大多數人其實都很有禮貌，也願意配合店家規則。

但也遇過帶著全家人來，點了上萬元餐點，結帳時才說「我是網紅」，要求免單、要折扣碼，甚至談之後如果有人用折扣碼消費，他還要分潤。

餐廳拒絕，只免了一成服務費。結果事後卻被寫成「餐點難吃、服務爛」。

老闆很委屈，卻也只能吞下來。

問題從來不是合作，而是心態

大學生強迫炸雞店合作行銷被炎上，很多人會說：「他們只是學生不懂事。」但我反而覺得，這正是最需要被好好談清楚的地方。

因為這樣的心態，不只出現在學生身上，也出現在不少自稱創作者、網紅、KOL 的大人身上。

憑什麼，別人一定要跟你合作？

如果你希望取得合作，請你先把這三個心態，牢牢放在心裡。

第一，你能為對方帶來什麼「實際」幫助？

不是「可能會有人經過」，不是「也許會順便消費」，而是清清楚楚、對方聽得懂的實際方案。

例如這所大學的學生當初可以直接跟老闆訂炸雞，談 8 折或 9 折，派對現場真的消化 50 份餐點，老闆先拿到錢、學生也省到預算。

這才叫合作。

合作不是空手套白狼，而是你願意先付出什麼，來換取信任。

第二，數據是合作的基本誠意

要談合作，就要談數據。

社群後台的觸及、觀看數、粉絲輪廓、過往合作案例、實際轉換成效。

這不是炫耀，而是讓對方知道：「你不是在畫大餅。」

合作不是慈善事業，更不是情緒勒索。沒有人有義務因為你想要，就替你買單。

第三，有禮貌，有禮貌，有禮貌

重要的事說三次。

合作談成與否，是一回事；你的態度，決定你未來還有沒有路。

現在追蹤數不多，不代表你不會長大；這次被拒絕，不代表下次沒有機會。

但如果今天你因為被拒絕就翻臉、抹黑、炎上對方，那你親手關掉的，可能是未來更多原本屬於你的機會。

真正厲害的行銷，不是你拿走多少，而是你留下什麼

很多人以為行銷是「爭取好處」。但我在媒體與社群圈走了這麼多年，

看到真正走得長遠的人，都很清楚一件事：合作的本質，是雙方都被好好對待。

你帶走流量沒關係，但你有沒有留下尊重、專業與信任？

一句話送給所有內容創作者：合作不是你有多想要，而是你能為對方留下什麼價值。