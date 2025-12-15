《認罪之罪》《你旁觀的罪》《如果我不曾見過太陽》其實在說同一件事：你不出手，就是共犯

好喔，年底了，到底為什麼大家都要推出那麼沉重的戲？

Netflix近一個月推出三檔夯劇，每一部都登上排行榜熱搜，但我真心覺得，其實三部選一部看就好，邏輯差不多。

以下有劇透，在意的人先去看劇再來看喔！

■三部劇情多沉重

▍1.認罪之罪：

金高銀念高中的妹妹被同班同學性侵了，加害人除了拍下性愛影片，還散布影片。

加害人是富三代，父母利用權勢讓所有證人提供對被害人不利消息，最後獲得輕判。

女高中生因性愛影片外流輕生，父親也悲傷自殺。

法律、社會都沒能為妹妹討公道，金高銀為了替妹妹復仇，決定自己展開復仇計畫，殺了加害人、加害人的父母。

《認罪之罪》《你旁觀的罪》《如果我不曾見過太陽》其實在說同一件事：你不出手，就是共犯

▍2.你旁觀的罪

李瑜美是人氣童畫作家，丈夫卻是人前霸總暖男、人後變態的家暴累犯，總把老婆打得遍體鱗傷。

李瑜美想求救，結果擔任警察的小姑施壓、婆婆罵她，還動用資源掩飾證據、汙衊她，司法、社會資源都冷眼旁觀，放任李瑜美活在人間地獄中。

最後，她在一樣在家暴家庭長大的同學全昭霓幫助下，殺了老公。

《認罪之罪》《你旁觀的罪》《如果我不曾見過太陽》其實在說同一件事：你不出手，就是共犯

▍3.如果我不曾見過太陽

這部真的是三部裡面最慘的，除了家暴，還有性暴力。

家暴家庭下長大的曾敬驊，還要代替爸爸被討債集團威脅，他最想保護的媽媽卻沒有站在他這一邊。

後來曾敬驊愛上了陽光少女李沐，沒想到李沐卻因他惹來麻煩，被性侵、拍下性愛影片到處流傳，還被同學說是活該、自願的。

跟《認罪之罪》一樣，性犯罪加害人有錢有勢，沒事。被性暴力對待的人呢？雖然活著但也像死了。

曾敬驊為了替愛人復仇，展開一連串報復計畫，殺了這些曾經犯下惡行的加害者們。

《認罪之罪》《你旁觀的罪》《如果我不曾見過太陽》其實在說同一件事：你不出手，就是共犯

■三部劇都在講同樣三件事

《認罪之罪》、《如果我不曾見過太陽》、《你旁觀的罪》故事不一樣，但背後講的都是同樣三件事，值得我們深刻記住：

▍1.犯罪時選擇旁觀也是一種犯罪

同學被性侵了，你沉默，下一個可能被性侵的就是你。

發現有人遭受暴力對待，你覺得太麻煩不想管，最後憾事發生，你也是惡魔同夥人。

你發現有人在校園霸凌，卻選擇默默走過，是你幫助霸凌成長。

不想捲入麻煩的事、旁觀的又不是只有我一個…….

這個世界是一連串的蝴蝶效應造成的，我們的漠不關心，很有可能在下一步反噬我們。

▍2.貼標籤會讓我們看不清很多事

承認吧，很多時候我們選擇為人貼標籤，不是因為我們很了解對方，而是因為這樣比較輕鬆。

兩個人在學校打架，錯的一定是那個功課不好的、平常愛跟老師吵架的；被欺負的當然是那個家裡富二代、看來無辜有禮貌的。

女孩被性侵了，誰叫她那麼晚還去危險的地方？她平常都化妝上學，這難道不是招蜂引蝶嗎？

女人指控被老公家暴，怎麼可能？老公平常溫文有禮，常買禮物送老婆，這一定是誤會吧？夫妻的事不要管太多。

貼標籤，讓我們看不清真相。但別忘了，我們幫別人貼標籤，別人也會幫我們貼標籤。

被貼標籤後，真相還有辦法被看見嗎？

▍3.家庭真的是第一道防線

讓人驕傲的兒子被殺了怎麼會這樣？《你旁觀的罪》媽媽長期縱容孩子打老婆，《認罪之罪》讓兒子性侵女同學，最後兒子只能被私刑報復。

《如果我不曾見過太陽》我對孩子那麼好孩子為什麼會打我？因為你從小幫他收爛攤子，性侵、打人都沒關係，最後養出一個怪物不是理所當然的嗎？

孩子小時候沒教好，長大不是被人欺負、就是欺負別人，甚至反撲父母。家庭，真的是第一道防線。

該罵就要罵、該負責就要負責，父母絕對要有被討厭的勇氣，讓孩子可以正直長大。

三部戲真的太沉重，我建議大家挑一部來看就好。

但真的不要忘記，我們每個人都是社會的一份子，在保護自己的前提下，見義勇為、善良溫暖，這個社會才有機會變得更好。

更多第一手訊息不漏接，請按讚追蹤

🎯個人網站：小記者所見所聞

🎯粉絲專頁：失敗要趁早-張念慈

🎯IG追蹤：fail.early

🎯Youtube頻道：失敗要趁早-張念慈

🎯Podcast：說故事玩社群