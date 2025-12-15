《認罪之罪》《你旁觀的罪》《如果我不曾見過太陽》其實在說同一件事：你不出手，就是共犯

2025-12-15 08:00 失敗要趁早 - 張念慈
好喔，年底了，到底為什麼大家都要推出那麼沉重的戲？

Netflix近一個月推出三檔夯劇，每一部都登上排行榜熱搜，但我真心覺得，其實三部選一部看就好，邏輯差不多。

以下有劇透，在意的人先去看劇再來看喔！

■三部劇情多沉重

1.認罪之罪

金高銀念高中的妹妹被同班同學性侵了，加害人除了拍下性愛影片，還散布影片。

加害人是富三代，父母利用權勢讓所有證人提供對被害人不利消息，最後獲得輕判。

女高中生因性愛影片外流輕生，父親也悲傷自殺。

法律、社會都沒能為妹妹討公道，金高銀為了替妹妹復仇，決定自己展開復仇計畫，殺了加害人、加害人的父母。

2.你旁觀的罪

李瑜美是人氣童畫作家，丈夫卻是人前霸總暖男、人後變態的家暴累犯，總把老婆打得遍體鱗傷。

李瑜美想求救，結果擔任警察的小姑施壓、婆婆罵她，還動用資源掩飾證據、汙衊她，司法、社會資源都冷眼旁觀，放任李瑜美活在人間地獄中。

最後，她在一樣在家暴家庭長大的同學全昭霓幫助下，殺了老公。

▍3.如果我不曾見過太陽

這部真的是三部裡面最慘的，除了家暴，還有性暴力。 

家暴家庭下長大的曾敬驊，還要代替爸爸被討債集團威脅，他最想保護的媽媽卻沒有站在他這一邊。

後來曾敬驊愛上了陽光少女李沐，沒想到李沐卻因他惹來麻煩，被性侵、拍下性愛影片到處流傳，還被同學說是活該、自願的。

跟《認罪之罪》一樣，性犯罪加害人有錢有勢，沒事。被性暴力對待的人呢？雖然活著但也像死了。

曾敬驊為了替愛人復仇，展開一連串報復計畫，殺了這些曾經犯下惡行的加害者們。

■三部劇都在講同樣三件事

《認罪之罪》、《如果我不曾見過太陽》、《你旁觀的罪》故事不一樣，但背後講的都是同樣三件事，值得我們深刻記住： 

1.犯罪時選擇旁觀也是一種犯罪 

同學被性侵了，你沉默，下一個可能被性侵的就是你。

發現有人遭受暴力對待，你覺得太麻煩不想管，最後憾事發生，你也是惡魔同夥人。

你發現有人在校園霸凌，卻選擇默默走過，是你幫助霸凌成長。

不想捲入麻煩的事、旁觀的又不是只有我一個…….

這個世界是一連串的蝴蝶效應造成的，我們的漠不關心，很有可能在下一步反噬我們。

2.貼標籤會讓我們看不清很多事

承認吧，很多時候我們選擇為人貼標籤，不是因為我們很了解對方，而是因為這樣比較輕鬆。 

兩個人在學校打架，錯的一定是那個功課不好的、平常愛跟老師吵架的；被欺負的當然是那個家裡富二代、看來無辜有禮貌的。

女孩被性侵了，誰叫她那麼晚還去危險的地方？她平常都化妝上學，這難道不是招蜂引蝶嗎？

女人指控被老公家暴，怎麼可能？老公平常溫文有禮，常買禮物送老婆，這一定是誤會吧？夫妻的事不要管太多。

貼標籤，讓我們看不清真相。但別忘了，我們幫別人貼標籤，別人也會幫我們貼標籤。

被貼標籤後，真相還有辦法被看見嗎？ 

3.家庭真的是第一道防線

讓人驕傲的兒子被殺了怎麼會這樣？《你旁觀的罪》媽媽長期縱容孩子打老婆，《認罪之罪》讓兒子性侵女同學，最後兒子只能被私刑報復。

《如果我不曾見過太陽》我對孩子那麼好孩子為什麼會打我？因為你從小幫他收爛攤子，性侵、打人都沒關係，最後養出一個怪物不是理所當然的嗎？

孩子小時候沒教好，長大不是被人欺負、就是欺負別人，甚至反撲父母。家庭，真的是第一道防線。

該罵就要罵、該負責就要負責，父母絕對要有被討厭的勇氣，讓孩子可以正直長大。

 三部戲真的太沉重，我建議大家挑一部來看就好。

 但真的不要忘記，我們每個人都是社會的一份子，在保護自己的前提下，見義勇為、善良溫暖，這個社會才有機會變得更好。

#性侵 #李瑜美 #認罪之罪 #你旁觀的罪 #如果我不曾見過太陽

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

2025-11-28 17:31 失敗要趁早 - 張念慈

今天一則新聞讓人很心疼。

北一女中一位18歲的女孩，選擇在晚自習的時候，從高樓墜下，從此遠離這個世界。爸媽悲痛的說，女兒在校學習正常，沒有異狀。

我相信，每個孩子的爸媽一定都極其疼愛孩子，也願意聽孩子說，更願意在孩子挫折時，陪伴在一旁。

我不知道這這個孩子為什麼選擇離開人世？也許是課業壓力、也許是人際關係、也許是剛好有一些我們不知道的坎，孩子就是跨不過去，又不知道怎麼說，自己心裡過不去，只好無奈的登出世界。

我想到自己跑社會新聞多年，採訪過不少年輕生命殞落的新聞。最多家屬說的，就是「他看起來都好好的啊？」「真的不知道為什麼他會選擇走上絕路？」

這些孩子，大多是第一志願高中、有的是頂大資優學生、甚至有準博士生。沒有一個人，不是前途光明，未來充滿無限可能。

壓垮這些孩子的，不是成就「不好」，而是成就「沒有別人好」。

這些孩子，從小到大都是優勝者，班排第一名、校排第一名、市長獎畢業，家裡的獎狀、獎牌堆的到處都是。

但隨著年紀越長，每一個升學階段層層篩選，留在身旁的同儕，都是跟自己一樣厲害的人，甚至會有「再怎麼努力都無法超越」的學霸。

為什麼我已經那麼努力了，還是沒辦法前三名？為什麼我已經逼自己到絕境還是考不好，別人卻輕輕鬆鬆可以拿到高分？我考這種成績，回到家怎麼跟爸媽交代？別人會不會笑我？

還有一些人，成績依然很優秀，但也許是在人際關係上遇到挫折，感情上不順遂、外表焦慮，這些一點一點累積的小事，都成了心頭極重的壓力。

很多時候，不是老師責罵、也不是爸媽苛責，完全就是孩子自己心裡過不去。我明明以前做什麼都可以，現在不行了，我這輩子毀了。

太想表現完美，不願意辜負大家的期待，當結果不如己意，孩子們好怕坦承脆弱就是輸了，只能假裝堅強、假裝沒有異狀。

最後，那個已經被「我不完美、我讓人失望」折磨殆盡的自己，只能走上絕路。

我的女兒就讀的是入學必須考試的私立國中，在公立國小快樂長大的她，考進數理資優班，卻是痛苦的開始。

班上一堆都是拿過數學競賽的選手，很多人從幼兒園就開始補習，女兒再怎麼努力都跟不上，成績永遠都是班上倒數。

為了趕上進度，她每天熬夜寫功課、做測驗；她的笑容，越來越少，眼神也越來越漠然。

每天連絡簿都會有考試成績，我們每天討論的內容只剩下「考得怎麼樣」，親子關係更是惡化到極點。

後來，我想開了。

我跟女兒說「你不管考得怎麼樣，你都是我引以為傲的女兒啊！」「不要擔心，我們只要知道哪裡不會，學起來就好。」

我更告訴女兒「我只在乎你快不快樂，有沒有健健康康的。」

每天出門，我一定抱抱、親親她，說「愛妳喔！」她回到家，我也會跳著去抱她「我女兒怎麼那麼可愛。」

成績和聯絡簿？我不看了。

只有快月考的時候，我會小小問一下「有不懂得可以問唷！」「媽媽跟爸爸在這裡，隨時等你問。」我們陪她，一起去圖書館念書。

不管怎麼樣，我們都在你旁邊。不管怎麼樣，你永遠都是我們的驕傲。這是我想告訴女兒的唯一的一件事。

活著就很好。好好的，活在我們身旁就好。

每個孩子都是脆弱的。孩子的心靈，總是矛盾得又自卑又自大。害怕自己不夠好，但又想要裝強渴望被別人認同。

其實，每個孩子早就都是人生勝利組了。

每一次正常受精，都是數百萬個精子奮力在競賽，最後只有一個精子能勝出結合卵子，成為生命。

沒有一個孩子的出生，不是人生勝利組。

看到孩子的好，看到孩子的光亮點，鼓勵孩子喜歡、欣賞自己，同時也接納孩子可以不好、陪孩子面對自己的不足。

每個孩子都已經很努力了，大人能做到最重要的一件事，就是讓他知道：不完美也可以被擁抱。

【延伸閱讀】別再說你沒時間！她用高鐵通勤6年，考到國際證照、實力、作品全部升級

【延伸閱讀】每天睡前讀書給孩子聽，一個月後收到比「我愛你」更高級的讚美

【延伸閱讀】別再說自己不行：我用「不抱怨」活成想要的人生，也讓機會開始追著我跑

【延伸閱讀】捨不得用好東西的媽媽：不是捨不得用，是從來沒覺得自己值得用

#媽媽 #精子 #生命 #心理勵志文章

新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開

新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開

2025-12-08 16:30 保險中肯哥謝克群
新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開
新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開

【「做了這個檢查，寶寶可能一年都買不到保險」爸媽必讀新生兒投保科普】

​做這個檢查，可能讓寶寶「延後好幾年」才能投保。

​很多爸媽在住院時，都會收到護士遞來一張超長的檢查項目表。有公費、有自費，琳瑯滿目，看起來每個都很重要。

​但我會立刻提醒爸媽：其他自費的檢查項目都看父母的意願(像當初我女兒出生時，我們都沒有做自費檢查)，但唯獨有一個站在保險實務上，我比較建議先不要急著做的檢查就是：「自費新生兒超音波檢查。」

​原因非常實際——不是檢查不好，而是「做太早」可能會在保險上出現麻煩。

​💡為什麼新生兒不建議第一時間做自費超音波？

​​因為寶寶剛出生，很多器官還在調整中。有些小問題其實是「正常的過渡狀態」，過一陣子就會自己好。

​但一旦做檢查 → 出現在病歷裡 → 申請保險要如實告知

核保人員看到「異常紀錄」，就只能讓你：

​⛔ 先觀察

⛔ 延期承保

⛔ 一等半年、一年…甚至更久

​我就遇到兩種最典型的狀況：

​⏺ 心臟卵圓孔未閉合

​⏺ 開放性動脈導管

​對醫生來說：很常見，追蹤即可。對核保來說：不確定性太高，只能延後承保。

​實務上，我就遇過好幾個這樣無法順利投保的新生兒寶寶。

新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開。圖片來源：Canva
新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開。圖片來源：Canva

​✔ 最聰明的流程：先投保 → 再做超音波檢查

​這是業界多年經驗留下的「爸媽守護SOP」：

​1️⃣ 出院後先報戶口

2️⃣ 趁寶寶病歷「白紙一張」

3️⃣ 立即安排醫療險投保

4️⃣ 自費超音波請「投保生效日後 30 天」再做

為什麼要 30 天後？

因為若之後真的檢查出什麼需要治療、開刀的狀況，

→ 因為通常醫療險的等待期是一個月，要過了這個等待期，相關的醫療險才啟動，不會白白錯過理賠。

​​這不是投機，而是讓寶寶在「最脆弱的階段」就有保障。

​​🚨 一個常常被忽略的更大風險

其實是——無法投保又剛好後面真的出事。

醫療費一來就是幾萬、幾十萬跑。到時候爸媽真的會頭痛。但真正更讓父母心痛的是，可能這個小朋友可能以後一輩子因為後續的體況，都再也買不到保險了!!!從此喪失用保險保障自己健康的權利，我相信也不是各位爸媽想要的。

​所以我常說：保險不是買越晚越便宜，是越早越買得到。

​👶 若你身邊有人快當爸媽了

​請務必把這篇轉給他們。

​特別是爸爸們——檢查同意書通常是你們在簽的，簽下去就「既定事實」了。

​如果不確定該怎麼做

或想提前規劃好寶寶的第一份保險

也歡迎來跟我喝杯咖啡聊聊，我會把整個流程教給你。

​讓孩子從出生那一刻，就站在最安全的起跑線上。

新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開。圖片來源：Canva
新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開。圖片來源：Canva

P.S.這篇文的分享數比較高，自然有些網友覺得我不應該這樣講，我有做一些回應並補充在這裡 :

以下這段是回給想聽我繼續解釋更多原由的人，若你覺得保險公司就是想坑人，或者保險業務員就是想話術套路你，可以不用往下看了 😂因為講再多你也不會改變想法，那我們就各自安好就好

到底臨床醫學和核保醫學不一樣是什麼意思呢?

以寶寶做超音波檢查出心臟卵圓孔未閉合這個當例子好了，臨床上醫師會覺得就是定期追蹤就好，無須任何治療，因為有蠻高的比例寶寶會在兩三年後自己閉合。

​但根據過去文獻記載，在健康成人之中，約有25%的人有卵圓孔未閉合，只是大多都沒有症狀而已，但如果有症狀，最主要的風險就是缺血性中風，這種風險一旦發生，就會可能影響到全身，很難把風險侷限在某一個特定範圍內。

​​另外，保險公司對於不健康的人並非都是直接拒保，更常見的處理方式是批註除外或者是加費承保，因為自家的業務員好不容易談回來的案子，不太可能有生意而不做生意。所以一般核保人員都是如果可以用批註除外或者是加費承保的方式把這張保單的風險降低，他們就會使用前兩種方式。

​但為什麼心臟卵圓孔未閉合，會直接拒保等到寶寶自行閉合後才會接受投保呢? 相信我在第一段已經回答原因了

​如果你真的要說核保醫學是荷包醫學，我覺得也很貼切，因為在商言商，保險公司是不會接受有高機率會賠錢的案子，但這不就是商業世界的本質嗎? 每個人都要顧好自己的荷包

​所以問題就回到新生兒爸媽身上了，究竟是1.一定要自費超音波檢查，確保寶寶都很健康，讓父母安心，有其他問題也可以及早治療。但一旦檢查出心臟卵圓孔未閉合長大之後還是沒有閉合，所以讓孩子可能一輩子買醫療險都可能有狀況(因為這個紀錄會一直在孩子的健保紀錄上) 或者作閉合手術但該手術費用沒有保險可以賠

​還是2.先買保險，真的有檢查到一直沒有閉合後，孩子起碼將來還有一份保險傍身，日後真的要作閉合手術還是可以賠。

​要選哪一個我都是由寶寶的父母自行決定，實務上我的客戶裡，兩種都有人選擇

我只是盡量把後面各種可能的情況展開給父母看而已，畢竟保險保障的是當事人的家庭，不是別人。自己的決定，好壞都自己承擔就好~

——延伸閱讀——

我的網站上有我寫過的新生兒投保三部曲

新生兒、兒童投保懶人包大全 基礎知識篇

https://papaken.life/blog/article/162

新生兒、兒童投保懶人包大全 實務規劃篇

https://papaken.life/blog/article/163

新生兒、兒童投保懶人包大全 迷思與問題篇

https://papaken.life/blog/article/165

#保險 #新生兒

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」

2025-12-01 19:30 國文老師｜謝蓁
邱澤＆許瑋甯
邱澤＆許瑋甯

從執教鞭到收喜帖：歲月教會我們的愛與溝通

近日的好日子特別多，空氣中似乎都瀰漫著喜糖的甜味。連續參加了幾位昔日學生的婚禮，看著他們在紅毯上幸福的模樣，我在台下既感嘆歲月的如白駒過隙，眼眶也被那一抹真摯的笑容沾濕。

【那年夏天，我們一起長大】

回想初入補教界的那段青蔥歲月，我還不是站在台上的授課師，而是那位無所不能的「帶班導師」。導師，說穿了就像是孩子們的「全能保母」。從便當有沒有訂到、晚餐有沒有準時送達，到教室冷氣是否涼爽、白板筆有沒有水，這些瑣碎的柴米油鹽，都是我當時的大事。而在這些行政庶務之下，更多的是對『人』的關懷。

我們不僅是授課師與學生之間、家長孩子之間溝通的橋樑，更是孩子心靈的避風港。青春期的孩子，心裡藏著無數秘密：成績的焦慮、同儕的摩擦、與父母的代溝，甚至是對未來的迷惘。青春期那種說不清道不明的煩躁，他們未必敢跟父母說，卻願意選擇信任眼前這個陪伴他們的大人，那份信任，是我職業生涯最珍貴的勳章。

因為朝夕相處，因為深度參與了彼此的生命，即便到了現在，我與第一屆的學生和家長們仍保持著聯繫。他們對我而言，早已不只是學生，更像是自己的弟弟妹妹。看著當年那些稚氣未脫的臉龐，如今邁向成家立業的人生新階段，那份感動，難以言喻。

【愛情最好的模樣：對的時間，遇見懂你的人】

看著學生步入禮堂，不禁讓人聯想到邱澤許瑋甯那段令人動容的愛情。許多人羨慕他們的浪漫，但我看見的，是歷經千帆後的「懂得」。

年輕時的我們，或許都曾像飛蛾撲火般渴望轟轟烈烈的愛情。以為愛就是要用力撕扯、大聲證明，卻往往在激情過後，只剩下互相的不解與怨懟。直到分開，都還不明白為何當初的互相吸引，最終會變成兩敗俱傷。

隨著年歲漸長，我們才終於明白，像邱澤與許瑋甯那樣，在彼此最成熟的時間點相遇，磨去了尖銳的稜角，學會了溫柔的表達，才是愛情最舒適的形狀。真正的幸福，不是驚天動地的誓言，而是細水長流的陪伴；是兩個人在一起，把平凡無奇的日子過得踏實安穩。

婚姻的修煉：把「謝謝」掛嘴邊，把「溝通」放心間】

然而，婚禮只是序幕，婚後的柴米油鹽醬醋茶，才是真實人生的修羅場。

來自不同家庭的兩個人，生活習慣與價值觀的磨合在所難免。我們都要戒掉「你應該懂我」、「你應該知道我」的壞習慣。成年人的世界，白天的工作已是槍林彈雨，回到家，這裡應該是溫暖的堡壘，而非另一個冷戰的戰場。若總是得理不饒人，只會將愛意消磨殆盡。

所謂的溝通，不是爭個輸贏，而是交換彼此的脆弱與需求。試著把『你怎麼總是......』換成『我希望我們可以......』；把指責換成感謝。當我們願意放下防備，承認自己需要對方，家才會從冰冷的房子，變回溫暖的歸宿。

昨天，新人家長請我跟學生分享婚姻經營之道。我想了想，其實沒有什麼深奧的秘訣。多為對方設想一點，多將「感謝」說出口，讓對方的付出被看見、被珍惜。

千言萬語彙整成二字，唯有「溝通」，才是通往長久幸福的不二法門。

國文老師｜謝蓁

國文老師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#邱澤 #結婚 #婚姻 #許瑋甯 #家庭溝通

8歲也該負代價？賴瑞隆子涉霸凌延燒　醫師重話：錯誤界線需以「極其嚴厲」社會代價糾正

8歲也該負代價？賴瑞隆子涉霸凌延燒　醫師重話：錯誤界線需以「極其嚴厲」社會代價糾正

2025-12-08 10:04 女子漾／編輯周意軒
霸凌示意圖。女子漾AI製圖
霸凌示意圖。女子漾AI製圖

立委賴瑞隆之子遭指涉入國小校園霸凌，引發社會關注。對此，整合醫學專科醫師姜冠宇在社群發文，明確點出「霸凌者即便只有八歲，也必須付出極其嚴厲的社會代價，並誠心向受害者道歉」，強調若在成長關鍵期沒有被清楚制止，反而在家長袒護下獲得「欺負別人卻全身而退」的成功經驗，長大後很可能成為職場與家庭中的「有毒加害者」，這才是社會真正需要警覺的風險。

編輯推薦

  • 江祖平揭性侵案三立副總道歉未提江祖平　心理師：網路二度傷害更恐怖

  • 《「怕造成壓力」竟比「救人」重要？從長榮事件看航空業的冷漠文化

  • 北車大廳公然性侵！國文老師批：比犯罪更可怕的是集體冷漠「不出手，也是共犯

    • 女子漾AI製圖
    女子漾AI製圖

    一名女童家長控訴，女兒多次遭同班男同學肢體攻擊甚至受傷送醫，質疑學校與家長會處理失當，事件牽出加害方家長為立委賴瑞隆，瞬間升高社會關注。隨著女童母親在媒體與網路上公開發聲，外界陸續出現「關廁所」、「踢頭」等說法，輿論以「校園霸凌」定調，並將焦點集中在賴瑞隆的處理態度。

    面對質疑，賴瑞隆強調第一時間就透過學校希望與對方家長溝通，但因家長希望他先看過校內監視畫面、釐清事實，雙方遲遲未能見面，才被外界解讀為「一個月都不道歉」。近日他表示，已完成閱覽錄影，也終於與女童母親正式會面，當面致歉並感謝對方願意對話。

    賴瑞隆同時公布三項後續處理：其一，本學期內不再讓孩子回到原校上課，由家長在家陪讀；其二，學期結束後將辦理轉學，確保雙方孩子不再有交集；其三，已帶孩子接受心理評估與治療，並會持續陪同就醫。他也澄清外界所稱「在前一所學校就有霸凌前科」並不屬實，認為對八歲孩童的過度渲染已造成二度傷害，呼籲社會停止散播不實訊息，讓孩子在較少標籤的環境下反省與成長。

    女子漾AI製圖
    女子漾AI製圖

    醫師：霸凌行為一旦被揭露，就應付出清楚的代價

    醫師姜冠宇在貼文中指出，霸凌行為一旦被揭露，就應付出清楚的代價，「不是為了報復，而是讓孩子第一次真正理解什麼叫做『錯』」。他以自身童年遭同學拉到牆角拳打，只因十元零錢不見為例，指出若加害者在當下沒被制止、反而被家長關說保護，長大後多半不會覺得自己有錯，進入職場就可能成為剝削下屬、掠奪功勞的「蛇穿西裝」。在他看來，真正持續付出代價的，往往是那些願意守規則、選擇善良的人。

    這篇文章引來大批網友回響，多數留言力挺醫師觀點，認為「小時候不教、長大變社會毒瘤」、「霸凌零容忍，家長包庇只會害了孩子」，不少人分享自己或子女被霸凌的經驗，形容那是「一輩子都抹不去的陰影」，質疑若這次事件輕輕放過，「等於在教孩子只要有背景就可以為所欲為」。也有人把矛頭指向制度，痛批學校與教育主管機關長期對霸凌案束手無策，老師既怕家長投訴，也缺乏明確處理指引。

    但也有網友持不同意見，提醒「兒童心理很複雜，不是喊一句『極其嚴厲的代價』就能解決」，主張應搭配專業心理諮商、避免網路公審八歲孩童，並擔憂事件被過度政治化，模糊了對校園安全與輔導機制的真正討論。有評論呼籲，社會既要看見受害者、也要給犯錯孩子一條被教導與修正的路，關鍵在於大人是否願意誠實面對責任，而不是把問題推給「顏色」與陣營。

    #霸凌 #校園 #年紀 #PUA #賴瑞隆

    朱孝天被踢喊冤為何全網不買單？3失誤做最差危機處理示範

    朱孝天被踢喊冤為何全網不買單？3失誤做最差危機處理示範

    2025-12-10 07:30 失敗要趁早 - 張念慈
    朱孝天被踢喊冤為何全網不買單？3失誤做最差危機處理示範
    朱孝天被踢喊冤為何全網不買單？3失誤做最差危機處理示範

    F4合體踢掉朱孝天，沉寂了幾天，朱孝天直播喊冤，卻讓人氣更低落。

    到底發生什麼事？

    簡單來說，相信音樂花了兩年時間，和分隔四地的F4成員溝通，要合體開演唱會、要錄新歌，4位成員都點頭了。

    但大家沒簽約，就是一份「合作意向書」，意思是說我們有合作的意願，但彼此還沒有進入簽約或互相承諾的階段。

    今年7月，F4在五月天演場會合體試水溫，全網暴動，掀起回憶殺。

    言承旭、周渝民、吳建豪三人沒有沉溺榮光太久，各自返回原崗位，安靜的，沒有再更多的發言。

    唯獨朱孝天，立刻開直播，跟粉絲興奮分享，接下來有哪些計畫？試錄了兩首歌….工作人員緊張地打斷「不能再透露了！」

    後來，四人合體的計畫持續進行，相信音樂對四個人提了更詳細的合作條件，其他三個人答應了，只有朱孝天拒絕，還說不喜歡F4的歌，跟其他三個人不熟。

    過了幾個月，F4變F5，加入周杰倫阿信，就是沒有朱孝天。

    朱孝天直播喊冤卻葬送同情票

    朱孝天又開直播了，這次他說「我也是聽到新歌才知道我被踢掉」「說我透露太多，這是抹黑、潑髒水」

    他說自己不會暴跳如雷，感覺懊悔，更不可能會趕快道歉，以求再被納入演出。

    但也不忘喊話「如果有什麼需要，我隨時開放的，都可以溝通，我就回歸我該做的事」暗示自己願意合體F4。

    他試圖爭取同情票，結果直播聲明一出，原本同情、不捨他的粉絲，反而紛紛表示「現在知道為什麼他會被踢了！」

    3失誤做最差危機處理示範

    朱孝天真情真意講出心聲，為什麼換來反效果？三個關鍵失誤，讓他成為最差的危機管理範本：

    ①都是別人的錯，只有我沒錯

    朱孝天的聲明，從頭到尾只是在指責別人，完全沒有想過為什麼別人會這樣對他，只說對自己有利的話。 

    人性是這樣的，大家會願意、希望聽你解釋，但如果你的態度太高，原本同情你的人，也會開始懷疑，是不是你有問題？

     ②否定F4想抬高自己，卻毀了自己

    F4之所以是F4，賣的是一種時代情懷感，粉絲想看的是合體，不是個人賣魅力。

    朱孝天沒有意識到這點，他活在F4的榮光裡，靠著F4的名聲賺流量和營利，卻一邊否定F4：

    我不喜歡F4的歌。這讓粉絲覺得，是因為他覺得F4的歌太爛，配不上他。

    我和其他三個人沒有聯絡。粉絲要看的，是F4和樂融融，他卻直接戳破假象。

    商業行為是這樣的，品牌形象是演久了就像真的，粉絲就會買單。

    朱孝天這些話，彷彿狠狠抓著粉絲的臂膀搖「不是這樣喔。F4感情不好，我們就是散沙，歌也不怎麼樣，我超委屈」

    F4一旦不是大家喜歡的那個F4，朱孝天也就不是那個大家喜歡的朱孝天了。

    ③以為在給別人機會，卻斷了轉圜空間

    不管新歌少了一個人、演唱會名單沒有朱孝天，粉絲們依然期望，一切還有奇蹟會發生。

    我想，朱孝天也是這樣期待的吧？

    不然，他就不會直播說，願意溝通，溝通後可以回歸他該做的事（F4合體開演唱會）。

    但這一切可能的轉機，都被他自己斷了。

    朱孝天罵主辦單位抹黑、潑髒水，主辦單位還會找他嗎？

    朱孝天說他不懊惱、不會道歉。他連人家為什麼不找他都不知道，誰敢跟「不會讀空氣」的人合體？

    如果時光倒回該怎麼做？如果再有一次機會，我建議朱孝天可以這樣說：

     ①讚美新歌：

    我看到F4成員和周杰倫、阿信的新歌了，真的很棒，謝謝大家喜歡。

     ②表達遺憾：

    我是看到新歌MV才發現原來計畫已經啟動了，也許中間有一些誤會，沒辦法完成F4合體，我和很多人一樣很遺憾。

     ③溫暖祝福：

    粉絲們的想法我都收到了，如果未來有機會，我還是希望可以以F4的身分和團員們一起演出，這是我的青春，也是大家的青春。

    我祝福演唱會可以成功，也希望大家都可以支持購票。如果需要我，隨時歡迎和我連絡，希望有一天， F4可以一起在舞台上見！

    F4終究無法合體，徒留下了遺憾。但人生就是這樣吧？只要還沒走到盡頭，一切都還有希望。

    錯過這一次，說不定還有下一次機會。期盼朱孝天能從中學習，有一天可以看到F4一起演唱流星雨。


    #F4 #阿信 #朱孝天 #周杰倫 #言承旭

