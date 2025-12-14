2025-12-14 10:01 潮健康
孕期到底該怎麼挑魚油？營養師：掌握 4 大關鍵就夠了
不少準媽媽進入孕期後，開始為寶寶準備營養補充品，魚油常是最早被詢問的項目之一。然而市面魚油種類眾多，不少人只看 DHA、或盲目追求知名度，卻忽略「來源安全性」、「油脂純度」、「產品透明度」等真正攸關健康的重要條件。
《FJ豐傑生醫》營養師游子嫻提醒，孕期循環與代謝變化大，對油脂品質更敏感，若產品品質不透明，可能不符合個人需求，建議挑選來源清楚、品質檢驗完善的產品。本次整理出孕婦挑選魚油的 4 大關鍵，協助家中孕媽咪選得更安心。
關鍵 1：Omega-3 濃度須達 85% 以上
孕期補充魚油的主要目的，是提高 Omega-3（EPA+DHA）攝取量。營養師建議選擇高濃度魚油，方便依個人需求調整每日攝取量。
關鍵 2：選「IFOS認證」與通過第三方檢驗的魚油
魚油的品質最大差異在於「純度」。不同魚油產品的萃取與檢驗流程可能不同，因此建議挑選有公開檢驗資訊、來源透明的產品。
建議孕媽咪選擇：
- 具有 IFOS、GOED 等國際油品認證
- 有公開重金屬、氧化指標（如 TOTOX 值）
- 能確認來源、萃取、油脂安定度
透明、看得見檢驗，是許多消費者選購時的重要參考依據。
關鍵 3：每日補充足量 Omega-3，比例以 3：2 最適合
孕期營養需求提升，建議每日攝取至少 650mg Omega-3；市面上常見 EPA 與 DHA 的不同比例，部分產品以 3：2 為設計，消費者可依自身營養需求選擇，這也是深海小型魚類中天然存在的比例，有助於媽媽與胎兒的營養補充更均衡。
關鍵 4：吸收率更佳的 rTG 形式優先市售魚油主要有三種型態：TG、EE 與 rTG；根據油品萃取後的再脂化過程，rTG 型態因製程不同，常見於標榜高含量的產品，消費者可依個人偏好與飲食狀況選擇。
孕婦魚油怎麼吃？營養師：這樣補充最安心
- 飯後補充吸收較佳
- 每日補充量依產品濃度調整，勿超量
- 有特殊狀況者，建議諮詢醫師或營養師
另外，若味道不符合個人接受度，可先暫停食用並確認產品保存狀況。
營養師加碼提醒：這 3 種魚油不建議孕媽咪選擇
未公開魚源與檢驗報告來源不明、無第三方檢驗的魚油不建議補充。
味道強烈腥臭、容易回酸的油品可能與油脂氧化有關，孕期不宜。
添加複方過多的魚油像是添加高量油脂類複方者，若成分較為複雜，建議依個人狀況詢問專業人士後再選擇。
營養師回答 3 個孕媽咪最常問的魚油問題
Q1：孕婦一定要補充魚油嗎？營養師表示，多數孕媽咪能從日常飲食攝取基本油脂，但魚類攝取不足、挑食或孕吐者，容易補充不夠。魚油可作為 Omega-3 的補充來源，是否需要補充可依飲食習慣並諮詢專業人士。
Q2：植物性藻油能替代魚油嗎？藻油主要補充 DHA；和魚油相比，營養成分較單一。如果要同時補充 EPA + DHA，魚油仍是較常見的選擇。
Q3：孕婦補充魚油需要補充到什麼時候？不同階段的營養需求不同，補充時間可依個人狀況並諮詢醫師或營養師評估。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
原文出處：營養師解析孕期魚油挑選要點：選擇更適合自身營養補充需求的 4 大方向
