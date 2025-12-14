2025-12-14 10:01 潮健康
孩子長不高怎麼辦？營養師解析：骨骼發展 與3大關鍵營養有關
在營養諮詢門診中，營養師余朱青最常被家長問到的問題就是：「為什麼我家小孩明明吃得不少，身高卻一直卡在同一個地方？」
擁有超過二十年臨床與研發經驗的余朱青營養師指出，成長期的營養與日常飲食內容相關，不只是攝取量，也與整體均衡有關。
根據衛生福利部《國民營養健康狀況變遷調查》，台灣兒童與青少年普遍存在「鈣攝取不足、維生素 D 缺乏、鎂攝取偏低」的三大隱憂。這不僅影響骨骼發育，更可能導致免疫力下降與專注力不足。
掌握三類營養素，協助孩子健康發展
一、鈣質：骨骼與神經的「地基」
鈣是人體含量最多的礦物質，參與骨骼建構、肌肉收縮與神經傳導。若攝取不足，身體會啟動代償機制「從骨頭提款」，可能影響骨骼發展與結構維持。
- 建議： 牛奶、小魚乾是好來源，但若孩子挑食或乳糖不耐，需注意鈣質補充。
二、維生素 D3：讓鈣進得去的「搬運工」
補鈣若缺維生素 D，就像蓋房缺工人，加上現代學童日曬不足，維生素 D 缺乏率極高。
- 建議： 每天戶外活動 15 分鐘，並適度補充非活化型維生素 D3，有助維持身體正常生理功能。
三、鎂與蛋白質（胜肽）：穩固結構的「隱形隊友」
「鎂」能穩定骨骼結構與神經；而「蛋白質」則是生長板的原料。
- 建議： 常攝取深綠色蔬菜、堅果補充鎂；優質蛋白質也不可少。
營養師的專業解方
理解家長難以餐餐兼顧營養，且孩子常排斥吞嚥顆粒保健品，市面上有品牌如：潔薇塔以多種常見營養素組合為設計概念，並採用液態劑型，方便孩子食用，實際補充狀況仍需依個人體質與整體飲食狀況調整。
