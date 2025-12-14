2025-12-14 11:01 潮健康
當心血管診療遇上有限門診時間：如何在短時間內做出完善評估？
沉默的殺手與分秒必爭的醫療現場
台灣醫療便利性高，但門診流程上仍存在需持續優化的空間，尤以心血管疾病為甚，據衛福部 統計，心臟疾病長期高居死因第二位，奪走逾 2.3 萬條性命，若加計相關併發症，實為頭號殺手，心血管疾病初期症狀僅疲倦或胸悶，需詳細問診方能察覺，在部分情況下，由於門診時間有限，醫師可能較難深入了解病患生活習慣。
健保點數下的「流水線」作業困境
部分情況與醫療服務流程設計相關，在健保總額支付制度下，點數價值隨總額稀釋，部分門診因看診量大，使醫師評估時間相對有限，平均每人僅分得 3 至 5 分鐘，門診節奏因此可能偏向快速進行。
正欣診所區經理姚潘柔直言：「醫師初心皆是救人，但較短的門診時間可能使醫師需在有限時間內完成評估與用藥規劃。」姚潘柔分析，心血管問題多是數十年累積，僅靠幾分鐘數據判讀與藥物控制，往往只能處理末端「症狀」在慢性疾病管理上，較充裕的溝通時間有助於更全面的健康指導；這種以量計價模式，讓醫病雙方陷入無力感。
突破框架：從「控制數值」到「找回健康」
要跳脫困境，必須思考：治療的是「數據」還是「人」？一般健檢多以膽固醇等生化數值作為重要參考指標，但許多突發心肌梗塞患者數值其實正常，因此，也有專業建議可搭配更多面向的健康指標做綜合評估。
「心血管健康與否『發炎』是更關鍵指標」正欣診所營養師江庭萱強調，血管硬化常源於內皮長期慢性發炎，除關注膽固醇，更應重視「同半胱胺酸」等發炎指標及氧化壓力損傷，江庭萱表示：「短暫門診難以教導飲食抗發炎，許多人以為少吃油就能降膽固醇，卻忽略精緻糖與反式脂肪才是元兇，功能醫學著重於從生活型態與營養等角度進行輔助性健康評估，屬於不同於一般門診的健康管理觀點。」
自覺與選擇：民眾於基本保障外亦可主動提升健康知識並做更多預防規劃
面對制度限制，民眾不應被動等待，健康管理除了治療外，也包含主動的生活調整與風險評估，這意味著可依需求選擇更完整的健康諮詢服務與生活調整建議，健保提供基本安全網，但想活得有品質，你需要更加了解如何達到有效預防醫學，唯有提升健康識能，主動出擊，才能為心臟爭取最細緻的呵護。
免責聲明： 本文為健康資訊介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。效果視個人體質而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
延伸閱讀：
參考資料:
原文出處：當心血管診療遇上有限門診時間：如何在短時間內做出完善評估？
｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower