2025-12-30 10:01 潮健康
天氣轉冷時常感到不適？季節變化確實容易影響身體感受
每當天氣轉涼，許多人會開始有這種感覺：早上從溫暖的被窩起身，突然一陣頭暈目眩；或者在室內外溫差大的地方進出，身體反應似乎慢了半拍、手腳也變得容易冰冷。這不僅是「老毛病」那麼簡單，這類感受其實是身體對環境變化的一種「無聲抗議」，其實反映的是環境變化對身體帶來的自然影響。
尤其對於注重養生的族群、家有長輩或正值育兒階段的媽媽們來說，維護身體在季節交替時的穩定運作，是一門重要的健康功課。我們都知道「氣溫驟降」會影響到血液循環和壓力調節，這時，如何從生活習慣維持良好狀態，是季節轉換時的重要課題。
人體就像一座精密的工廠，需要各種營養素與訊號分子來維持順暢運作。除了大家熟知的維生素、礦物質，近年來在健康領域受到高度關注的，還有醣類。除了平常飲食中的醣類，某些天然來源的多醣體也因其特殊結構受到關注。
多醣體，特別是從天然菌菇或藻類中萃取出的特定分子，它們常被討論於其結構與生物特性，但實際作用仍需依照個人整體健康條件而異；健管師葉宇強表示，許多人在天冷時出現的不適感，雖然並非疾病，代表身體對外在環境變化的敏感度提高。他強調：「當外在環境變化大時，我們體內必須耗費更多能量去維持平衡。除了注意保暖、適度運動，更重要的是重視保暖、飲食與作息，有助維持日常良好狀態。」
健管師葉宇強進一步說明，要提升身體的適應力，充足且優質的營養支持是必須的。他提到，多醣體是自然界常見的成分，其特性受到相關領域的研究與討論，部分多醣體的生物特性曾在研究中被探討，但不代表具特定功效。
「對於想要維持良好狀態的族群，尤其是經常外食、壓力大或年紀增長者，若民眾有額外補充需求，可依個人狀況選擇合適的產品，並以均衡飲食為前提；產品僅能作為日常飲食的補充來源，實際感受仍依個人狀態而不同。」
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
