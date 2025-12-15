2025-12-15 17:31 潮健康
亞太首創！台灣發布早期腎病年報 兩大P4P方案串起完整照護路徑
由衛生福利部指導、國家衛生研究院與台灣腎臟醫學會共同發布的亞太首份「早期慢性腎臟病年報」，完整揭示慢性腎臟病（CKD）各分期資訊，數據更領航國際、深具即時性，獲亞太醫界高度關注，有助扭轉過往多數患者晚期確診而走入透析，迎向早期發現早期治療的嶄新局面。
▲ 國家衛生研究院許志成教授分享本次年報的大數據分析成果。
台灣首創早期腎病年報 填補早期照護缺口
國家衛生研究院許志成教授指出，過去國內腎病照護多聚焦於透析與末期病程，對早期病程的掌握有限、資料難以即時更新。本次「早期慢性腎臟病年報」整合Early CKD P4P、Pre-ESRD P4P兩大資料庫，運用大數據深度分析，勾勒不同風險等級患者的病程變化與共病趨勢，首次完整呈現台灣早期腎病的病程樣貌，成功補上早期腎病照護長期缺口。衛生福利部石崇良部長表示，此年報填補早期腎病資料，強化政策與臨床決策的量化基礎，有助於及早介入、延緩疾病惡化，期許達成2030年降低慢性病標準化死亡率三分之一目標。
▲ 衛生福利部石崇良部長肯定年報在精準照護推動與慢性病治理上的政策價值。
兩大P4P方案串起完整照護路徑 減少照護斷點
Early CKD P4P與Pre-ESRD P4P為健保署推動的兩項分階段論質計酬方案：
初期慢性腎臟病照護整合方案（Early CKD P4P）：涵蓋CKD早期照護需求，主要針對CKD第1–3a期患者，透過病程追蹤與整合照護模式，協助醫療院所及早辨識腎臟惡化風險，並提供個人化管理。
末期腎臟病前期病人照護與衛教計畫（Pre-ESRD P4P）：CKD透析前的關鍵照護需求，聚焦CKD第 3b、4–5 期患者，加強併發症控制、用藥與營養管理，並以數據回饋支持治療決策，目標在延緩透析並提升照護效率。
兩方案串聯早期預防到透析前介入的完整流程，有助提升整體CKD照護品質、改善病患長期預後，醫療院所可依風險分級、病程變化提供個人化治療策略，減少照護斷點；政策端也可以透過跨機構資料整合，持續優化慢性腎病整合照護模式。
▲ 衛生福利部國民健康署沈靜芬署長表示基層衛教與社區健康識能推廣將持續強化國人的腎臟健康意識。
三高控制成CKD照護關鍵 年報示警：血壓控制需加強
年報揭示多項早期腎病照護的重要趨勢：
1. 根據KDIGO風險分級，近年來P4P計劃高風險與極高風險患者的比例已逐步下降，顯示醫療體系已逐步落實早期介入，有助於延緩疾病惡化，減少後期併發症發生率。
2. 在三高控制方面，約80%患者血脂達標、近60%血糖達標，但血壓控制仍具挑戰，若以血壓小於130/80 mmHg為目標，目前僅有30%患者達標，需持續強化整合照護。三高是慢性腎臟病進展和惡化的重要風險因子，如何提升三高控制率是不可忽視的重點。
年報也顯示，多元病程資料能為臨床及政策提供即時量化依據，進一步提升台灣在腎臟病防治領域的國際競爭力。國民健康署沈靜芬署長也表示，將持續推動基層衛教、社區宣導，提高國人早期預防腎病意識，減輕後期醫療負擔，並協同早期腎病整合照護共同推動疾病延緩與預防。
▲ 台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯教授分享台灣推動早期腎病精準照護的願景。
早期介入不只降風險？醫：提早管理更環保
台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯指出，若疾病進程能維持在慢性腎臟病階段，急性腎損傷風險、死亡率可分別降低4.8倍、5.7倍死亡率，住院率也會大幅下降；而且早期腎病碳排較低，治療過程越到後期，碳排越高，所以投注在早期慢性腎病管理，不僅有助健康永續、減少醫療資源浪費，還能減少對地球的負擔。
亞太首份早期腎病年報於今年在台北舉行的亞太腎臟醫學年會（APCN）期間亮相，邀請到國際腎臟醫學會（ISN）現任及前任理事長、亞太腎臟醫學會（APSN）候任理事長及榮譽秘書長，以及韓、日、泰、馬、澳、紐、新、港、蒙、印尼與菲律賓等地專家一同參與。台灣家庭學醫學會、中華民國心臟學會、中華民國糖尿病學會、台灣基層糖尿病學會及中華民國診所協會全國聯合會等多個國內重要學協會亦參與支持。
