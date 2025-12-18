2025-12-18 10:01 潮健康
更年期來了怎麼辦？保養３策略，告別不適感
國人平均壽命延長，女性度過更年期的時間也相對拉長，保養方式與生活調整成為近年受關注的健康議題。根據衛福部國民健康署<婦女更年期保健手冊>資料顯示：國內 45 至 54歲女性中，有六成經期不規律或已經停經的更年期變化。如何安全、舒適的面對更年期不適成為現今重要的課題之一。
荷爾蒙變化帶來多重挑戰
更年期並非疾病，而是人體自然老化的一部分，但荷爾蒙波動可能引發如熱潮紅、情緒起伏、睡眠品質下降等生理與心理反應。這些變化與雌激素自然減少相關，但不同個體的症狀差異大，因此需要因應自身狀況調整生活方式，有助提升整體適應能力。
保養３策略，告別不適感
當身體的訊號開始變得敏感，那往往不是壞事，而是一種提醒：提醒你該用更細膩的方式照顧自己了。透過「保養 3 策略」，你可以逐步把生活調回最合拍的節奏：
1. 調整飲食，補充必需營養
- 多吃含植物雌激素的黃豆製品。
- 補充鈣質與維生素 D 有助維持骨骼健康。
- 攝取 Omega-3、鎂是一般飲食中常見的營養素，可作為均衡飲食的一部分。
- 多喝水有助維持良好的日常水分攝取；並減少咖啡因、酒精與辛辣刺激物。
2. 規律運動與身心放鬆
- 每週至少 150 分鐘中等強度運動，加上肌力訓練。
- 伸展、瑜珈、冥想、深呼吸等都可減輕焦慮與失眠。
- 可與醫療人員討論是否適合骨盆底肌訓練，作為日常保健的一部分。
3. 建立健康生活習慣並尋求適當協助
- 維持規律作息、充足睡眠與有效的壓力管理。
- 保持社交支持，與親友互動分享感受。
- 必要時尋求醫師評估治療方式，若有興趣採用按摩或中醫調理方式，建議先諮詢合格中醫師。
品牌觀察：更年期議題不再隱晦 女性需求被看見
近年「情緒」、「睡眠」與「骨骼健康」三大類需求開始被重視，大家開始以更全面的角度看待更年期。法媚兒專業品牌也呼籲：女性可從均衡飲食與日常調整出發，必要時諮詢醫療專業。
面對生理轉變，以健康意識取代焦慮
健康管理師張恆恩表示：更年期是人生自然階段的一部分，並非負面狀態。可運用日誌記錄睡眠、情緒與飲食變化，以協助掌握自身身心節奏。此外，若症狀已影響日常生活，建議尋求專業機構諮詢，以獲得適切的評估與協助。整體而言，提升健康意識、理解身體訊號並做出生活調整，是每位女性平穩度過更年期的關鍵。
免責聲明：本文為一般健康知識分享，並非醫療建議或治療方案。若有身體不適或疑似更年期相關症狀，應由合格醫療人員進行評估與協助。
