上班久坐小心！姿勢在冬天更容易被放大 不良坐姿累積負擔
入冬後冷空氣頻繁報到，大雪時節更讓早晚溫差擴大。長時間在室內久坐的上班族常在這個時期感到僵硬、倦怠或體感不穩定。若能從姿勢、環境與穿著做小幅調整，有助減少寒冷季節帶來的不適感。
寒冷讓身體活動量與體感代謝可能跟著變慢 久坐更容易僵硬疲倦
當氣溫下降，身體會優先把熱能集中在核心部位，末梢循環相對減少，因此手腳冰冷、肩頸僵硬更容易在冬季出現。上班族長時間盯著電腦，加上冷空氣使肌肉張力提高，僵硬感與精神疲倦容易在午後累積，加劇工作時的壓力與不適。
姿勢在冬天更容易被放大 不良坐姿累積負擔
寒冷時身體會不自覺前傾或縮肩，以獲得更多暖意；若椅子支撐不足、桌面高度不合適，肩頸與下背的壓力就會被放大。許多人在氣溫降低後更容易出現頭重感、上背緊繃或久坐後腰悶，都是姿勢與環境交互作用的結果。
以微調為原則 打造冬季更舒適的辦公節奏
面對節氣前後的冷空氣，不需要大幅改變工作流程，只需採取一至兩項容易做到的小習慣，例如：每40到60分鐘起身走動兩分鐘、讓腰部貼合椅背維持自然曲線、定時變換雙腳角度，或在辦公室調整到不過冷不過熱的溫度。這些微小調整能幫助身體在長時間久坐中維持穩定感。
冬季穿著影響姿勢 體感不穩定會造成代償坐姿
冬季久坐常因穿得太厚、材質不透氣，而導致悶熱與姿勢不良；反之，貼身層濕冷又會讓身體不自覺緊縮，進而引發肩頸與腰背壓力。貼身層維持乾爽、中層提供穩定暖度、外層依通勤環境調整，是兼顧舒適與活動度的方式。WIWI溫感衣提醒，上班族可依室內外溫度調整分層穿著，並留意貼身層的舒適度，有機會減少寒冷季節因體感變化而出現的姿勢不穩定情況。
從日常作息著手 協助身體在冬季保持穩定能量
大雪節氣前後，日照時間縮短、清晨更冷，許多上班族早晨啟動較慢、專注力下滑。安排三到五分鐘輕度伸展、早餐加入溫熱湯飲、午間短暫步行，都有助於減少久坐帶來的僵硬感與疲倦感。睡前的放鬆活動，例如閱讀或泡腳，也有助於身體調節冬季節奏，使隔日工作狀態更平穩。
免責聲明：本內容旨在提供一般健康與保暖資訊，無法取代專業醫療建議、診斷或治療。不同族群的身體狀況與環境條件可能影響實際感受，如有特殊健康疑慮，建議諮詢專業醫療人員。
