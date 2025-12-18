2025-12-18 10:01 潮健康
為什會落髮？頭皮為什麼會發炎？從頭皮看3個求救訊號 發現你身體出問題了！
您是否在梳頭或洗髮時，發現掉落的髮量似乎越來越多？許多人總以為掉髮是年齡增長的自然現象，或是換季時才會發生的「小插曲」。然而，現代人面臨的落髮問題，往往是長期的生活習慣、潛在的生理失衡，以及環境壓力共同作用的結果。這場「髮量消失的危機」，其實早已在肉眼看不見的微觀層面悄悄上演。
頭皮的求救訊號：從生長期到休止期的失衡
頭髮的生長是週期性的，主要分為生長期、退化期和休止期。正常情況下，約有八成以上的毛髮處於旺盛的「生長期」。但當我們的身體或頭皮健康狀態出現問題時，這個平衡就會被打破。最常見的現代落髮，往往不是單一因素，而是多重壓力累積：
‧長期壓力與睡眠剝奪
持續的身心壓力會導致內分泌失調，促使雄性激素（如DHT）分泌增加，並將更多的毛囊推入不健康的休止期。
‧精緻飲食與營養不均
維生素 B 群、鐵、鋅、優質蛋白質等是毛髮生長的「建築材料」。長期缺乏這些營養素，會直接影響毛囊細胞的代謝與分化，導致頭髮變細、提前脫落。
‧頭皮微發炎
許多人忽略頭皮是全身第二薄的皮膚。空氣污染、造型品殘留、過度或不當的清潔，都可能造成頭皮慢性發炎。若頭皮處於不穩定狀態，可能影響毛囊周圍環境，使髮絲生長狀態逐漸變弱。
專家說明：用「數位顯微鏡」提前掌握頭皮的黃金生長期
面對這個隱形的健康危機，檢測儀能協助使用者更早留意頭皮與毛囊的可見變化。它可以作為頭皮數據化管理的工具，讓愛美、注重保養的族群，能科學化地了解自己的頭皮狀態。
Reality愛麗緹頭皮檢測儀產品總監陳亭君指出：「過去，判斷掉髮狀況多半依賴目視或理髮師的經驗。但許多早期、輕微的毛囊問題，例如毛囊周圍輕微角化堆積、皮脂腺過度分泌、或是毛髮直徑變細，這些變化是肉眼難以察覺的。」
Reality愛麗緹頭皮檢測儀產品總監陳亭君進一步說明：「專業頭皮檢測儀如同高倍率『數位顯微鏡』，能將毛囊口、皮脂狀況、髮幹粗細等細節放大數百倍。透過即時影像和數據分析，我們可以更清楚地觀察毛髮粗細、毛囊口狀態與頭皮油水平衡，作為日常保養的參考資訊。這讓消費者和美業人士都能清楚看見問題所在，從而科學化調整洗護流程與產品，有助使用者更了解頭皮表層狀態，並作為調整清潔或保養習慣的參考。」
科學保養時代，讓數據為您的頭皮健康護航
頭皮檢測儀的核心價值，在於將抽象的「頭皮健康」轉化為清晰的數據與圖像。這項科技幫助我們從被動處理問題，轉向主動預防和精準管理。對於所有追求美麗和注重保養的族群而言，檢測儀是許多人在頭皮保養時會使用的輔助工具。無論是用於個人日常自檢，或是讓美容行業能客製化提供專業服務，它都能提供科學化的依據。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
延伸閱讀：
原文出處：肉眼看不見的頭皮變化？以數位放大工具更清楚觀察毛囊與頭皮狀態
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower