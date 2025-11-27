歐普拉 10 句金句重整人生界線！《關於人生，我確實知道⋯⋯》壓力爆表年代的必讀指南。圖／如果我不曾見過太陽

在快速變動、壓力累積的年代，如何在工作、人際與自我之間取得平衡，已成為許多讀者最關心的議題。

歐普拉的新書《關於人生，我確實知道⋯⋯》整理了她橫跨數十年的訪談、節目與個人經驗，以直白、清楚的方式談「界線」、「選擇」與「自我照顧」等核心議題。

以下精選十句金句：

歐普拉《關於人生，我確實知道……》摘錄金句

1. 閱讀一本好書是上天特別的恩寵，給我機會去到任何一個我心嚮往的所在。

2. 療癒過去的傷是我們這一生最大的挑戰，同時也是最有價值的挑戰。

3. 一旦說出祕密，原本禁錮的心就可以重獲自由。

4. 羞愧之心，是世上最沉重的負荷。當你沒什麼好羞愧的，當你知道自己是誰、堅持的是什麼，你就立足於智慧裡了。

5. 那些讓你最費力抗拒、劇烈掙扎的事，往往會帶給你最大的力量。

6. 每一個選擇都是給你機會，引你踏上屬於自己的道路。

7. 最能讓父母以你為榮的方法，就是過著榮耀的生活。那對他來說至關重要。

8. 改變自己看待世事的濾鏡，才可能產生同情心與同理心。

9. 自我照顧應該不僅僅是在一切瀕臨崩塌之際才緊急出現的舒壓需求，你應該預先安排好時間照顧自己，養成習慣。

10. 樂趣是能量的交換。你給出什麼，就會收回什麼。

從今以後，我將忠於自我的意圖而行動

我一直到四十歲才學會拒絕。早年我在電視臺工作時，人們總認為我是樂善好施的好人，這種印象常讓我疲於奔命。

有些人會拿口袋裡僅有的錢搭公車來找我；孩子們會逃家；受虐婦女會離開丈夫，現身在攝影棚門口……他們全都希望得到我的幫助。在那段期間，我花了許多精力試著幫助一個女孩回到她的家庭，或者在電話中開導一個威脅要自殺的女孩。

我發現自己開了一張又一張支票，連投入的時間也都超時了，我的心靈日益耗損。

我太忙著滿足別人對我的要求了，以致於忘了我真心想給予別人什麼。 我深陷在討好別人的毛病中，而且常不假思索就答應別人的要求。

我心裡十分清楚這毛病打哪兒來的。過去受過虐待，同時就意味著難以建立人際界線。一旦你的個人界線在孩童時期受到暴力侵犯，就很難重新鼓起勇氣阻止別人踐踏你。你害怕人們因為認清真正的你而拒絕你。

多年來，我窮盡前半生，付出能力所及的一切，盡力想要滿足每個人對我的要求。我把自己搞得筋疲力竭，只為了達到別人對我的期待──我應該做什麼，應該成為什麼樣的人。

後來直到我領悟了意圖法則，才獲得療癒。

在此我得再度引用蓋瑞．祖卡夫在《新靈魂觀》中的句子：

每一個行動、念頭和感覺都受到意圖所驅使，而在因果關係中，意圖屬於「因」。

我們一旦種下「因」，就不可能不去承受「果」。上天以這種深奧的方式，讓我們得以對自己所有的行為、念頭和感覺負責；也就是說，我們必須為自己所有的意圖負責。

我開始檢視自己的意圖──當我明明滿心不願意卻還答應別人時，我抱持什麼樣的意圖？我會答應別人，是因為這樣一來，別人就不會生我的氣，會認為我是個好人。

我的意圖是讓人們覺得我是他們在最後一刻可以拜託、仰賴的人，不論發生了什麼事。這個意圖完全反映在我的生活經驗上──在我生活的每個層面都面臨一連串的要求。

就在我開始有所領悟不久，我接到一位非常知名的人士來電，希望我捐錢支持他的慈善事業。他要求的金額非常龐大，我告訴他我必須好好考慮。

我所思考的是，我真的信任這個「因」嗎？不。我真的認為開張支票就會帶來一絲一毫的改變嗎？不。那麼，我為什麼要做這件事？只因為我不想讓這個人以為我很小氣。而這對我來說，已經不再是充分的理由了。

當時我寫下幾句話，如今依然保存在我桌上：

若非出於真心，我再也不要為任何人做任何事。若非我全心全意都迴盪著「我願意」，我再也不要參加會議、打電話、寫信、贊助或出席任何活動。從今以後，我將忠於自我的意圖而行動。

在你答應任何人的請求之前，請先自問：我最真實的意圖是什麼？這個答案應當出於你最純淨的內在，而非出於你的頭腦。

如果你覺得必須徵求意見，不妨給自己一點時間，讓「我願意」或「我不要」的聲音在你心中迴盪。如果答案對了，你整個身心都會有所感覺。

我確實知道的是，我一克服討好別人的毛病，就清楚地覺知到自己的本質。一旦真正接受自己是親切和善且樂於付出的人，我就不再需要證明自己什麼。

而且，不論我答應或拒絕別人的請求，都不會影響我的本質。過去我曾一度害怕別人說：「她以為她是誰啊？」如今我已經有勇氣抬頭挺胸地說：「這就是我。」

先滋養自己，才有豐富養分提供給需要你的人

我其實一點也不像別人想像中那麼容易緊張。

過去這些年來，我已經學會把我的能量聚焦於當下，全然覺知每一片刻正在發生的事，不再擔心什麼事該發生卻沒發生、什麼事出錯了，或者接下來會發生什麼。

不過，因為我手頭上實在太多工作，如果我沒能找到一個紓壓的管道，我肯定會效率不彰，而且搞不好還會有點抓狂。

沒有人生來就該馬不停蹄，全力衝刺。這也是為什麼你若沒有給予自己足夠的時間與照顧，你的身體就會以生病或筋疲力竭的形式抗議。

而我通常如何回歸原本的自己呢？我幾乎天天和蓋兒聊天。而且，我幾乎每天晚上都會點亮一、兩支蠟燭，好好泡個熱水澡。

這聽起來或許有點做作，不過，花一分鐘時間專心凝視燃燒中的蠟燭，同時好好放鬆、深呼吸，會讓整個人非常平靜。

每晚睡前，我都不會閱讀或觀看任何節目，包括夜間新聞，因為那會讓我感到焦慮。而且我不喜歡斷斷續續地做夢，為了確保睡眠品質，我醒著的時候一定會好好處理困難的情況。

此外，我也會寫感恩日誌。在工作一天結束後，為了讓自己沉澱下來，我會閱讀一本好小說，或只是單獨靜坐，回歸我的中心──這就是我所說的「放空」。

身為女性，我們一直遭受洗腦，總是以對別人好為名，犧牲自己的一切。如果有一丁點好處剩下，我們才覺得或許可以為自己留一點。

我們必須捨棄這些過去被灌輸的信念。我確實知道的是， 你無法給出自己並未擁有的東西。

你若任由自己身心耗竭到情緒低落與心靈空虛的地步，只剩下習慣驅使你行動，屆時每個人都會是輸家，尤其是你。

我曾經錄過一集節目，邀請一位人生教練來聊聊「自我照顧」的概念，也就是將自己的需求放在別人的需求之前，結果引來現場觀眾噓聲大起。

現場的女士們光是聽到別人建議她們應該把自己的需求放在孩子的需求之前，就感到不滿了。

我中斷對談，進一步解釋，沒有人說你應該拋下孩子不管，放任他們挨餓。

這位人生教練只是建議你應該先滋養自己，如此一來，你才有更豐富的養分提供給最需要你的人。這就跟飛機上的氧氣罩原理一樣，除非你先戴上氧氣罩，否則你根本沒有能力拯救別人。

所以，停下來，好好檢視自己的需求。清空思緒，讓自己放空，放下執著，提醒自己，這個當下是你唯一確實擁有的片刻。

本文摘選自天下文化出版之《關於人生，我確實知道⋯⋯》作者：歐普拉．溫弗蕾