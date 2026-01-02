2026-01-02 10:01 潮健康
兒童補充魚油益處？怎麼挑魚油？營養師：兒童魚油常見QA一次看
還記得小時候阿嬤總念我們：「要多吃魚，頭腦才會聰明！」現在雖然不像以前每餐都有魚，但魚油成了補充營養更簡單方便的方式。
本篇由《FJ豐傑生醫》營養師游子嫻帶你掌握「挑選兒童魚油的7大關鍵」，與兒童補充魚油的常見QA，通通整理給你。掌握這些技巧，爸媽就能輕鬆幫孩子補對營養，健康成長更無負擔！
兒童補充魚油的5大益處
以下就帶你一次了解兒童補充魚油的5大重要益處，幫助孩子把成長基礎打得更穩：
- 有助提升學習與專注力DHA 是腦部發展的重要脂肪酸之一，與日常認知功能維持有關。
- 有助維持視力健康DHA是視網膜的重要組成部分，有助於視力正向發展。
- 有助調節情緒與睡眠魚油有助於維持情緒穩定及睡眠狀態。
- 有助增強免疫力Omega-3脂肪酸有助於身體日常生理功能維持。
- 促進身體發育EPA 是常見的 Omega-3 脂肪酸之一，與日常代謝機能維持有相關性。
兒童魚油7大挑選原則
原則1：首選純魚油，小心誤買魚肝油兩者名字很像，但功用完全不一樣喔！
【魚油介紹】來源：從「魚的脂肪層」萃取主要成分：Omega-3（DHA、EPA）作用：幫助調節生理機能、維持心血管與學習發展，是孩子補充的常見營養
【魚肝油介紹】來源：從「魚的肝臟」提煉主要成分：維生素A、維生素D作用：幫助視力暗適應、骨骼與牙齒發育
【營養師提醒】1. 維生素A是「脂溶性」的，容易在體內累積，過量可能導致中毒。2. 因此 不建議兒童長期或隨意補充魚肝油，需要時也需遵從醫囑再服用。3. 簡單說，魚肝油＝補維生素，但吃太多反而有風險。
原則2：高濃度的 DHA、EPAEPA 和 DHA 不是各做各的，它們在天然魚油中本來就會一起合作。魚油產品濃度不同，家長可依需求選擇適合的 Omega-3 含量，並注意產品標示是否清楚。
原則3：嚴選知名魚油大廠，排除不安心原料目前市售魚油來源多元，但因製程與品質控管不一，有些產品可能使用化學溶劑萃取或缺乏第三方驗證，導致氧化程度高、甚至可能含有雜質。
建議選擇具備 IFOS、FOS、ISO 等多項國際品質認證的魚油，第三方檢驗能協助消費者更透明地了解產品的品質資訊。
原則4：通過IFOS魚油國際認證，嚴格品質檢驗IFOS（International Fish Oil Standards）是目前全球唯一專門檢驗魚油品質的獨立第三方機構。它會從多方面幫你把關魚油的安全性與純度，包括：Omega-3 含量是否足夠、是否含有重金屬、是否有有害汙染物以及魚油新鮮度。
簡單來說，IFOS認證代表魚油經過嚴格檢驗，品質可靠，家長可以放心選購。
原則5：去除多餘添加物，讓營養更純粹孩子比大人更敏感於人工添加物的影響，例如色素與甜味劑，可能引起專注力下降、過度活躍，甚至增加對甜食的依賴。
原則6：首選 rTG 型魚油，吸收率最佳魚油的吸收型態會影響身體利用率。營養師建議選擇rTG型魚油，不同型態的魚油在來源與結構上有所不同，家長可依孩子的使用狀況與產品標示選擇合適類型。
原則7：選擇小顆粒膠囊，易吞服不卡喉很多孩子不喜歡吞大顆魚油膠囊，容易噁心或卡喉嚨。營養師建議選小顆粒軟膠囊，滑順好吞，孩子願意吃，也讓爸媽餵食更輕鬆。
兒童魚油常見QA
Q1：兒童魚油幾歲以下不能吃？3歲以下幼童因膳食及生理差異，魚油補充建議由專業醫師評估後決定。
Q2：兒童可以吃大人的魚油嗎？
兒童魚油與成人魚油在外觀和包裝上不同，但營養其實沒什麼差別。兒童若需補充成人魚油，關鍵在於掌握合適的劑量和配方。
Q3：兒童咬破魚油膠囊會不會讓吸收變更好?
魚油的吸收率取決於膠囊型態和孩子的消化能力，與是否咬破魚油膠囊無直接關聯。
Q4：兒童魚油要餐前還是餐後吃?
建議隨餐或飯後食用，與食物中的油脂一起吃有助於吸收。
Q5：兒童魚油吃過量會有什麼症狀?
若攝取超過建議量，可能出現身體不適。若家長有疑慮，建議與醫療專業人員討論最安全的攝取方式。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
延伸閱讀：
原文出處：兒童魚油怎麼挑？營養師傳授7大原則，幫孩子補對營養！
｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower