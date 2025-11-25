2025-11-25 14:10 女子漾／編輯許智捷
原生家庭如何影響你的婚姻？《失婚療癒》：婚姻走到盡頭後，你才看見真正的自己
在婚姻裡，許多人習慣把家庭擺在最前面，把自己的需求放到最後。當關係走到盡頭，留下的往往不只是失落，也包括長期累積卻沒機會整理的情緒。
《失婚療癒》協助讀者面對這些真實的感受。作者清晰的文字，帶你看見失婚後最常出現的心境：自我懷疑、過度付出、原生家庭帶來的影響，以及對伴侶從期待到失望的過程。
努力打破循環，給予孩子真正的關懷與支持，讓孩子感受到無條件的愛，並在這份愛中茁壯成長。
原生家庭，猶如一座神祕的古堡，靜靜佇立於人們的生命。它的每一個角落、每一道迴廊，都刻畫著成長的軌跡。父母的身影如同古屋中的幽靈，時而溫柔，時而嚴厲，深深影響著孩子的價值觀和情感模式。
然而，當我們帶著這些無形的行囊步入婚姻時，往往忽視它們的存在，用自我欺騙的薄紗遮蔽雙眼，誤以為一切盡在掌控。
回首童年，父母的言行如同一面魔鏡，折射出我們對愛的渴望與怖畏。或許是父母的冷漠，如同嚴冬的寒風，讓我們在婚姻中不斷渴求著無盡的溫暖；又或許是父母的爭吵，如同驚雷，讓我們在面對衝突時選擇沉默，以為這樣就能避開生命中的風暴。
然而，這些自我欺騙的防衛機制，卻如同無形的結界，將我們與摯愛的伴侶隔離。
婚姻初期，人們常常沉浸在甜蜜的幻想中，如同置身於一個美麗的泡泡。天真地以為，彼此的愛能填補過去的空缺、彌合所有的傷痕。
然而，隨著時光流逝，現實的尖刺開始刺破這個美麗的泡沫。那些未曾痊癒的情感創傷，如同潛伏在黑暗中的猛獸，隨時準備撕裂這脆薄的幸福。
婚姻並非僅僅是兩個靈魂的簡單結合，而是一場漫長且深刻的心靈修行。它如同一面明鏡，映照出我們內心最深處的憂懼與渴望。面對原生家庭的影響，我們需要學會自我反省，勇敢地揭開那層厚重的面具。這個過程或許痛苦，卻是通往真正幸福的必經之路。
當我們真正理解自己的情感需求時，婚姻中的連結才能變得真摯而深厚。
這並不意味著要徹底改變自己，而是要學會接納過去的傷痛。在這個基礎上，才能與伴侶攜手共進，在愛的旅程中共同成長。
自我欺騙的背後，往往隱藏著對真實自我的逃避。當我們鼓起勇氣面對內心的軟弱時，才能真正與伴侶建立起堅不可摧的信任。婚姻的道路或許崎嶇不平，但正是這些起起落落，讓我們學會包容與理解。
唯有如此，我們才能將彼此的靈魂緊緊相連，如同兩棵相依的古樹，共同迎接人生的每一個挑戰。
原生家庭的影響如影隨形，無法完全抹去。但我們可以選擇如何面對這些牽動，將它們轉化為成長的動力。
當我們不再自我欺騙，勇敢直視內心的真實，就能在婚姻中找到真正的幸福。
這份幸福，不是虛幻的童話，而是經過歲月洗禮，越發珍貴的真摯情感。
婚姻不僅是兩個人的結合，更是兩個家庭故事的交匯。當我們學會理解並接納彼此的過去，我們就能共同譜寫一個更加美好的藍圖。
在這個未來裡，我們不再是原生家庭影響下的受害者，而是自己生命故事的主人，攜手創造屬於自己的幸福傳奇。
默默不斷告訴自己，也許⋯⋯只要再努力一點就好！
從兩人相依，到有了孩子，成了一個家，在人生歷程中，走得好深、好苦，只希望全家人能相愛相隨。
默默相信，只要自己再多一點耐心，再多一分付出，或許就能喚醒那個曾經立誓廝守的男人。
這份希望，就像夜空中的流星，明知這可能只是瞬間的閃耀，卻仍讓人不由自主地追逐。
或許，是因為害怕分離的陰影，那恐懼如同藤蔓般纏繞在心上。
默默不願面對遇人不淑的現實，害怕承認自己的婚配對象選擇是錯誤的。
在驚怕與希望的拉扯中，自我欺騙成了逃避真相的避風港。
默默反覆告訴自己：
「他沒有那麼壞吧？」
「他的品德不至於那麼糟糕！」
「也許明天會不一樣！」
「每個婚姻都有困難時期。」
「為了孩子，我必須堅持。」
這些自我安慰的話語，如同一劑又一劑的麻醉藥，暫時麻痺了痛苦，卻也模糊了對真實生活的判斷。
默默將維持婚姻視為一種責任，甚至是一種美德，認為忍耐和犧牲才是一名好妻子應有的品質。這種觀念成為一道無形的枷鎖，將默默牢牢地禁錮在不幸的婚姻中。
自我欺騙的代價
自我欺騙成了保護自我認同的盾牌。默默寧可相信自己是一名堅強的妻子、一位無私的母親，也不願面對內心真實的聲音。這種自欺，讓她在痛苦中找到了一絲存在的意義，儘管這意義建立在虛幻的基礎上。
為了成全家庭，她一次次為未來編織出盲目的期待理由，對自己提出過度的要求，矇住心眼，不去直視伴侶真實的樣態。
在婚姻的險阻中，自我欺騙往往成為一種無聲的求生本能。
這是一個漸進的過程，起初可能只是忽視一些小問題，但隨著時間推移，這些小小的自欺便如同滾雪球般愈變愈大。
最初，可能會選擇性地忽視伴侶的缺點，將注意力集中在那些美好的回憶上，並告訴自己：「他沒有那麼壞吧？」「他的品德不至於那麼糟糕！」這些想法像是給受傷的心靈塗抹了一層保護膜，暫時緩解了痛苦。
本文摘選自布克文化出版之《失婚療癒》
