為什麼 40+ 更需要重新選擇？《中年勇敢轉職，經營你的人生》帶你重整方向，重啟下一段職涯。圖／《貞淑的推銷》

中年轉職並不可怕，可怕的是明知道現況不適合，卻不敢動也不敢問自己：「接下來該怎麼辦？」《中年勇敢轉職，經營你的人生》寫給所有正在面臨這個問題的人。

圖／《貞淑的推銷》

無論你是職涯停滯的上班族、考慮離開體制的軍公教、準備重返職場的照顧者，或想開始個人品牌的中年創業者，這本書能讓你重新掌握方向

圖／MBC

為可能竭盡所能

──水兵萊利語錄

Part 1. 第二年新的開始,學到如何消化情緒

人一生很多事情不是得到就是學到,就如同愛迪生的名言:「我不是失敗了 999 次,我只是找到了 999 種,不能夠讓電燈發亮的方法。」

永遠正向永遠不放棄實驗精神的態度,這是愛迪生電燈大王能夠讓別人動容的最主要原因,這種態度跟精神也著實讓我敬佩,還有跟著想仿效。

很多人很怕失敗,但更多人怕的是面對失敗後的情緒不知道如何消化?

因為變得無法面對家人與朋友之外,更無法正面的去面對自己的脆弱。

說穿了就是不敢相信自己的選擇是錯的,所以讓別人看笑話,就跟投資一樣,我不相信我自己學得選的股票是錯的。

一直到了這張股票變成壁紙之後,自己才願意醒過來,或者是相信自己是錯的,但是這樣輸的徹底、輸的遍體鱗傷之後,才來證明自己是選錯了的意義又何在呢?

俗話說:「人生如戲,戲如人生」,演員要演的入戲,但要懂得出戲,而觀眾要看戲也能入戲,但不要入迷。

因為有的人入戲之後,不知道怎麼擺脫角色的個人特質,一時之間就迷惘了,甚至就誤以為自己就是那個戲裡面的角色,而忘記了自我抽離而出不了身。

我慢慢終於了解當某些人失戀之後,他忘記了其實本來自己就是單身的角色,但總覺得自己依然是對方最愛的男朋友或女朋友,所以一時之間他無法接受這樣的角色變換。

說直白一點,如果是演戲,這場戲也演了好幾年,當下之意是如何殺青呢?除了無法面對更難接受的是,從沒想到會是這樣的結果。

不管當時的背景是如何?也不管肇因起源!所以心裡面一直不願意殺青,不願意曲終人散、不願意相信要像觀眾般,準備要離席了這件事情。

很多人依然想要當片裡的男主角或女主角,不願意當路人甲,更不願意相信自己只是坐在台下的觀眾,我們想要接受的是觀眾給予的祝福,而不是嘆息。

另外一層的解釋是說我們不願意相信,對方跟我們在一起所花的這些時間都是演的,我們不相信對方對自己的付出,不管是時間、金錢與愛都是假的,因為我們始終相信自己給出去的都是真的。

但我們卻忘記感情沒有對錯之分,只是立場不同而已。為可能竭盡所能我們都願意為了一切的可能而竭盡所能,以至於不管是投資任何商品,或者投資創業創立公司,甚至是投入一段感情之後,能夠有機會步入婚姻,最後想要跟對方長相廝守後半輩子。

其實不管做任何的選擇或決定我們都在投資,投資什麼?投資我們的時間、投資我們的精力、投資我們的金錢,投入了所有我們能夠投入的一切。

只是為了換來美好的結果,而不是不如預期的結果,但是我們卻忘了人生其實是:「人生如棋,棋如人生。」

有時候一步錯步步錯,輸棋要有輸棋的玩法,贏棋也要有贏棋的玩法,不管一開始的運氣使然,所以感覺比較輸面或者感覺比較贏面。

永遠比的都是誰能贏到最後,誰才是最後的贏家,一開始的輸都不會是輸,人生本來就是一場馬拉松,可是很多人把自己的人生活成百米競賽。

所以一旦某場比賽輸了,不管是學業工作甚至是婚姻,就會開始鑽牛角尖開始自我否定,開始無限輪迴、自我糾纏,而忘記了如何放下。

結果最後我們反而學會了仇恨、憤怒、憤世嫉俗,其實轉而給予祝福我們才能夠華麗轉身而真正學會消化情緒,而不是悶在內心裡久久無法釋懷。

一個轉念我們就能夠知道,沒有誰比較好或是誰比較不好,每個人都很好,其實只是立場不同罷了。

感情也好事業也罷,投資更是,如果我們更能夠了解「人性」的背後,我們就更能夠釋懷而坦然的去面對,每天所發生的這些大大小小事情的結果。

可能在很大的程度上,我們都小題大做了,沒什麼大不了的,就如「宰相肚裡能撐船」,

我們能夠承受得住多少別人不願意承受與面對的事,

我們就能夠成就更多偉大的事。

大家同意嗎?

所以第二年開始,我慢慢放下對手機的依賴與上癮,我依然用日記、看經文、寫文章的方式,或者是運動來淡化很多心中的波濤洶湧的情緒。

即便心中有再多的無奈與不願,畢竟咆哮、憤怒、捶打任何的物品也無法改變事實,那不如就學著放下,把時間用在更美好的事情上面,因為「時間本來就該浪費在美好的事物上」。

所以我慢慢學會很多的失去,反而不是真的失去,而是另外一種獲得,因為我相信當你捨掉某些東西的時候,你會遲早知道額外得到某些東西,只是當下你有沒有辦法從中去體會與接受罷了。

「學會消化情緒」是我第二年開始慢慢學會的技能,如何讓自己沉澱,如何讓自己適時地休息?不管對情緒或者對自己的心思意念放輕鬆。

這是我學到新的心理技能,如何重新幫助自己的心理素質的肌肉能夠往上更上一層,進而突破自己的軟肋,因為我相信凡事不是學到就是得到,這就是神想教會我的事。

為可能竭盡所能,從心開始

──水兵萊利語錄

Part 2. 在心態上我們知道要怎麼消化情緒,但在行為方法上呢?

回首過去的一年,我們每個人或許都曾經面對過失敗、焦慮、甚至挫折,但正是這些情緒讓我們更深刻地了解自己。

所以第二年的開始,是一個全新的契機,讓我們有機會學習如何與情緒和平共處,並為未來的可能竭盡所能。

而這一切,可以從簡單的四個日常習慣開始:冥想、寫日記、運動、看書。

1. 冥想

靜下心,接納每一刻的情緒,冥想是一種與自己對話的方式。

當我們每天花 10 分鐘坐下來,閉上眼睛,專注於自己的呼吸,我們能夠更清楚地感受到內心的波動。這些情緒,無論是憤怒、不安還是疲憊,都可以是我們生活的一部分。

「學會消化情緒的第一步,是不去抗拒,而是接納。」

有一次,我因為工作上的煩躁感湧上心頭,我就試著用冥想安靜下來。在靜坐中,我告訴自己:「這是正常的情緒,讓它流過我。」

那一刻,我學會了消化情緒最核心的智慧:情緒不需要被壓抑,它需要被看見和接納。

2. 寫日記

用文字釋放內心的重量。

早在以往,寫日記不僅僅是記錄生活,更是一種釋放內心的工具。

當我們把情緒用文字表達出來,心中的壓力就會被減輕,原來寫日記也是可以當作一個情緒的出口。

有一次,我因為一段關係中的誤會感到憤怒與不甘。我把所有的情緒寫在紙上,寫下那些讓我困惑的細節。

寫著寫著,我突然發現,原來很多時候的情緒,來自於我們內心的期待而非外界的行為。

那天,寫日記幫助我理清了自己的感受,也讓我對未來的可能更懷有信心。

3. 運動

讓情緒在汗水中釋放。

情緒有時像一股蓄積的能量,運動則是消化這股能量最直接的方式。當我因壓力感到心煩時,我會換上運動鞋,去跑一圈或做幾組重量訓練。

30 分鐘後,汗水濕透了衣服,而內心的壓力也奇妙地減輕了。運動不僅讓我們的身體更健康,也幫助我們釋放情緒。

「當我們跑完一場 3-5 公里,流滿汗水後,會發現,事情似乎也沒那麼糟。」這不僅僅是一種身體的訓練,更是一種心靈的鍛鍊,讓我們用行動面對內心的混亂。

4. 看書

從他人的故事中找到力量。

一本好書,就像是一位良師益友,能帶我們進入他人的世界,也能讓我們反思自己的生活。

有些時候我們都會總覺得自己遇到最「狗血」的事,但是看過書裡面的內容才發現,自己其實不是孤單的。

更多時候我們的情況跟對方比較起來,還是小巫見大巫呢!所以痛苦是比較出來的,內心也漸漸的被感到寬慰了許多。

從不同的觀點中學習如何更好地面對生活中的挑戰,所以看書不僅是增長知識,更是學習與自己和解的一種方式。

為可能竭盡所能從心開始第二年的開始,讓我們學會消化情緒、探索內心力量的最佳時刻。

透過冥想、寫日記、運動、和看書,我們不僅能更深刻地了解自己,也能為未來的每一個可能做好準備。

當我們在冥想中感受到當下的安定,在日記中釋放內心的壓力,在運動中揮灑汗水,或是在書中找到共鳴,其實會發現,原來情緒從來不是你的敵人,而是你重新開始、為可能竭盡所能的起點。

新的一年,讓我們共同前行,用這四個簡單的習慣,迎接每一天的挑戰,為每一個可能付出所有努力!我們就能夠消化任何情緒。

本文摘選自布克文化出版之《中年勇敢轉職，經營你的人生》