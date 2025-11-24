2025-11-24 15:56 女子漾／編輯王廷羽
壓力一來就瞬間碎掉？現代人不是玻璃心，是「裝備不足」！七大裝備幫你破解各種難關
你是不是也有過這些時刻，一點小事就心累到不行、被一句話擊中就想逃、壓力一來整個人像瞬間碎掉？別急著懷疑自己是不是變脆弱了。日本精神科醫師指出：現代人之所以「一碰就崩」，不是玻璃心，而是從來沒被教會那些能支撐身心的「關鍵裝備」。
要在這樣的時代撐住，不是更努力，而是把「讓生活穩下來」的七大能力補齊：整頓力、抗壓力、自制力、連結力、解讀力、好奇心與輸出力。這些就像人生的 RPG 基礎武器，只要開始練功，困難依然存在，但你不會再一碰就碎。這篇帶你看懂如何用七大裝備，從卡關的日常重新站穩。
保持良好睡眠品質，不熬夜，也不日夜顛倒，每天固定時間就寢、起床，確保規律的睡眠時間。光是這樣就能讓絕大部分的事順利進行。
眾所周知，活躍於美國職棒大聯盟的大谷翔平就是非常注重睡眠的人。
就算隊友邀約吃飯，他也會以「我想睡覺」為由婉拒。
記者問他：「一天至少睡幾小時？」
大谷選手回答道：「就是想睡就睡吧。除了確保睡眠品質，量也很重要，應該超過十個小時吧？我覺得睡眠充足很重要。」
看來大谷選手十分了解睡眠有多重要。
正是因為睡眠充足，才能充分發揮實力，成為世界頂尖的明星球員。
相較於疫情前，深感「職場人際關係很不順」、「深為職場人際關係所苦」、「不想上班」的人明顯增多。
九成的職場壓力都是來自人際關係。
因為職場人際關係而累積的壓力，致使罹患精神疾病，結果只能被迫暫時休息或離職。幸運的話，或許還能轉職成功，但要是無法適應新環境，精神疾病再次復發，可就更難融入社會這個大環境。
在溝通力不足的情況下就出航，結果不是遭遇船難就是翻船，最差的情況就是沉船，所以一定要準備充足才能出航。
所謂的準備，就是「第一步：整頓」提到的三件武器——「整頓力」、「抗壓性」與「自制力」，加上本章探討的第四件武器「連結力」。
人無法孤獨地活著，而「連結力」可說是生存力的根本。
這個根本不是稱為溝通力，而是「連結力」。
所謂的「連結力」，就是包括溝通力，與人連結、自己主動與人交流的力量。當然，並非只是單純地「能言善道」、「文筆好」，而是主動與人連結、增進關係！有著如同宣示般的積極意志。
比方說，主動搭訕同班同學，這件事本身和溝通力好不好無關。
相反的，就算溝通力好，要是不主動出擊的話，怎麼可能交得到更多朋友？所以光有溝通力是不夠的，還需要「勇氣」。
溝通力 × 勇氣 ＝ 連結力。
抗壓性與自制力是基本裝備，好奇心是發現寶物的魔杖
第一步驟介紹的「抗壓性」與「自制力」，可說是為了維持一般工作與生活的必備基本武器。
好奇心則是一項「最好要具備」的武器——不，應該說具備這武器才能讓自己出類拔萃。
以 RPG 來說，抗壓性和自制力是劍、盾牌、鎧甲，都是沒有就會變得不堪一擊的基本裝備；
相較於此，好奇心則是「發現寶物的魔杖！」
要是有能夠感應寶物和稀有道具的魔杖，就不會錯失任何增強自身力量的機會；
雖然就算沒有也能設法破關，但擁有魔杖就能以最快速度破關，有效節省時間。
身處 AI 時代，擁有好奇心的人肯定會比缺乏好奇心的人，過著愉快兩倍以上的人生，也能朝向更忠於自己的未來邁進。
遊戲化思維：人生RPG三步驟 × 七大裝備，破解各種難關
日本超人氣精神科醫師樺澤紫苑認為，無論在校還是出社會，人生就像一場RPG遊戲，每個人都在扮演自己的角色，因此，他結合自己的專業與「遊戲化思維」，打造一套學校不教，卻受用一生的生存攻略。
人生RPG三步驟：整頓裝備、召集夥伴、出發冒險
整頓力：只要整頓好，九成煩惱都能解決
抗壓性：在出社會前，學會失敗站起來，比學會成功更重要
自制力：別被手機和手遊操控的三大方法
連結力：怎麼「定義朋友」，就會吸引怎麼樣的朋友
解讀力：提升解讀力的三方法
好奇心：指引人生方向的羅盤，不被AI取代，也能招來好人緣
輸出力：追求輸入與輸出的黃金比例3：7，最不容易被淘汰
本文摘自：《最高抗挫生存法》：以「遊戲化思維」打怪、練功、衝裝備，掌握一生受用的七大能力，樺澤紫苑著，采實文化出版
