銀髮族吃素容易掉肌肉怎麼辦？營養師：3原則維持銀髮族肌肉健康 避免跌倒、行動力下降

跟詐騙集團吵架，竟變詐騙被告？房產專家衰捲入3萬詐欺案 網驚：罵一罵竟成「報復目標」

跟詐騙集團吵架，竟可能把自己送上被告席？房地產專家孔祥合近日在臉書分享一段離奇遭遇，指自己毫無預警被捲入一樁3萬多元的詐欺案件，檢察官卻問他「是不是最近跟詐騙集團吵架？」引來報復。文章迅速在網路上發酵，不少網友直呼太扯「現在連詐騙集團都不能罵了！」

孔祥合表示，最讓他震撼的並不是收到傳票，而是站上偵查庭後，檢察官開口說出的第一句話「你最近，有沒有跟詐騙集團吵架？」突如其來的提問讓他當場愣住，也讓整起案件的荒謬程度瞬間升級。他不解其因，只能如實回答：「沒有。」檢察官才接著翻閱資料，詢問帳戶中為何會出現一筆陌生入帳。

直到此刻，他才聽見真正的案情全貌。原來，一名會計的手機遭撿拾，陌生人成功解鎖網銀後，開始將帳戶裡的錢分批轉往多個不相識的帳號，他正巧成為其中一個「被轉入」的對象。由於原告報案時一併指控所有收款人，他便無端成了詐欺共犯。

孔祥合坦言，他甚至完全不知道帳戶多了3萬多元，直到被傳喚才得知自己捲入刑案。檢察官調閱他的近期金融往來，包括上月匯出的100萬元房款用途，確認並無不法後才鬆口說：「看起來不像會為了3萬塊犯案的人。」並建議他先將金額匯回以利撤告，案件才得以畫下句點。

然而，他最放心不下的仍是檢察官那句「你有沒有跟詐騙集團吵架」。事後詢問事務官才得知，這已是近年打詐實務中的「重要線索」部分民眾痛罵詐騙犯後，反遭詐團以「假買賣、真報復」的方式，把他們的帳號拿去當假交易收款，使其成為被告、帳戶遭凍結，藉此「教訓敢罵的人」。

網友反應：驚嚇、憤怒、無力感全面爆發

文章曝光後，大量網友湧入留言，不少人對檢察官的那句開場白印象深刻，形容「比案情本身更可怕」。有網友驚呼：「原來司法系統已經習慣問這題？代表報復型詐騙真的變多了。」

另一部分網友則憤怒制度漏洞，「抓不到詐騙頭目，卻把一般民眾當成嫌疑犯審」、「打詐做半套，受害者反而要付出最大代價」。

也有人分享自身親身案例，包括：「收到陌生人200元匯款隔天就被凍結半年」「過渡門號被詐騙，兩年後才收到起訴通知」，直言台灣的防詐制度「像是一把雙面刃，民眾經常無辜被割傷」。

此外，也有網友關注最關鍵的一點：「為什麼詐騙犯拿得到罵他們的人的帳號？」質疑背後涉及更深層的資安與個資外洩問題。

【以下為孔祥合臉書全文】

我被告詐欺，檢察官的第一句話卻是：「你有沒有跟詐騙集團吵架？」

​

「問！你最近，有沒有跟詐騙集團吵過架？」

當我因為一筆3萬多塊的詐欺案，站在偵查庭時，檢察官問了我這個問題。

我當下腦子一片空白。

這…這跟我的案子有什麼關係？

我使勁地回想，誠實地回答：「報告庭上，我最近真的沒有啊。」

他點點頭，接著說：「問！為什麼你的賬戶中，會有一筆別人轉過來的賬呢？」

整件事情的荒謬，要從幾個月前那張「詐欺傳票」說起。

​

收到傳票時，我反覆看了好幾遍，

我，被告詐欺？我什麼時候詐騙別人了？

打電話去問，對方只說：「到時候傳你，你就知道了。」

在開庭前的這段時間，我簡直快把腦子想破了。

​

直到開庭這天，檢察官終於揭曉了原因。

起因是，有一位會計的手機被撿走了，裡面的網路銀行被陌生人解鎖，

接著，這個陌生人就把錢「轉賬出去給好幾個陌生人」。

我，就是其中一個「陌生人」。

​

我的銀行帳戶，就這樣「被」轉入了3萬多塊。

天啊，誰會沒事去注意自己的存摺？

我根本不知道有這筆錢進來。

結果，那位倒楣的會計提告時，

就把我們這幾個收到錢的倒楣鬼，全部列為了「詐欺共犯」。

​

檢察官看著我的資料，突然問了第二個問題：

「問，你在這件事情發生的前一個月，為什麼轉賬了100萬出去？」

我心裡一驚：「哇塞，你把我整個戶頭都調過了！」

我趕緊回答：「那是買房子的錢，上面都有履約保證的明細…」

​

他翻了翻我的銀行明細，又問了我認不認識原告、認不認識其他被告等等。

空氣凝結了大概20分鐘。

最後，他終於開口了：「我覺得你的賬戶看起來，應該是不會詐騙人家3萬多塊的。」

​

聽到這句話，我才終於鬆了一口氣。

檢察官接著說：「我覺得要不要這樣子？你趕快把這個3萬塊錢轉回去給人家，這樣子我就可以叫對方撤告，你覺得好嗎？」

我當然說好！我根本不想再跑一趟這鬼地方！後來，檢察事務官打電話給我，提供了對方的帳號。我說我會立刻轉回去，並把明細傳真給他。

​

也許是我上回在法庭上回答得還算老實，我忍不住在電話裡多問了一句：「我真的搞不懂，那個陌生人為什麼要轉錢給我？」

事務官才跟我解釋：「唉，我們猜那個陌生人（撿到手機的人）可能太緊張了，轉帳時輸入帳號錯誤，就不小心轉到你這裡來。原告是公司的會計，手機掉了才搞出這堆事。」

他下了個結論：「你這邊算是很衰啦，禍從天降。」真的，沒有比「禍從天降」更貼切的形容了。

​

但這時，我想起了檢察官在法庭上問的第一個問題。

我鼓起勇氣問他，為什麼檢察官要問我有沒有跟詐騙集團吵架呢？

事務官在電話那頭，沉默了兩秒，才嘆了口氣。「就是有很多人，接到詐騙電話，忍不住在電話中跟對方吵架，痛罵對方一頓。

結果，詐騙集團就故意要『懲罰』這個罵他的人。」

「懲罰？」

「對。詐騙集團會故意在網路上賣東西，然後把『痛罵他的人』的銀行帳號貼給買方。等買方把錢匯過去，詐騙集團就故意不出貨。」

「然後呢？」

「然後，買方收不到貨，就會去警察局報案，告那個『帳號持有人』詐欺。接下來，警方就會凍結那個帳號……」

「一旦被列為警示帳戶，那個人名下『所有』的銀行賬戶都會被連動凍結，甚至連信用卡都無法使用。」

『所以他們從不用自己動手。』事務官的聲音很冷靜。

​

真是他媽的。

​

在這個時代，我們都痛恨詐騙。

但沒想到，光是「痛罵」詐騙集團，都可能讓自己惹上官司，甚至面臨所有金融活動被凍結的巨大麻煩。

​

那筆3萬塊，我匯出去了，案子也撤告了。

但那個在偵查庭上的問題，卻成了我心中最深刻的警鐘。

​

我們都痛恨詐騙。我們都想在電話裡把他們罵個狗血淋頭，替天行道。

但經過這一次，我才真正體悟到一件事：你永遠吵不贏一個沒有底線的人。

你跟他們吵架，你發洩了情緒，你覺得你贏了。

但他們的反擊，卻是利用「司法與金融系統」，來對你進行毀滅性的打擊。

他們是躲在暗處的蟑螂，而你是活在陽光下的普通人。

你賭上的是你的信用、你的生活、你的家人、你所有的資產。

而他們，什麼都沒有。

這場仗，從一開始就不對等。

​

所以，這件事給我幾點省思，

1.帳戶號碼不要隨便給人

給出去之前一定要再三確認，避免他們拿你的帳戶去當人頭戶收款。

或者以此來報復你。

​

2.開啟入款通知

現在大部分銀行，都有提供入款通知的功能，

如果有一些非常奇怪的轉帳進來，可以第一時間發現。

​

3.不要跟詐騙集團起衝突。

假如發現是詐騙集團，最好的方式就是「立刻掛掉，不要對話，直接封鎖。」

不要跟他們吵架，不要試圖激怒他們，更不要覺得自己可以「反過來鬧他」。

面對垃圾，你不要跟他在垃圾場裡打滾。

你該做的，是轉身離開，並祈禱自己不要沾上

​

你呢？你是否也有罵過詐騙集團呢？