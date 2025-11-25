2025-11-25 19:01 潮健康
奶昔當代餐？營養師：一杯熱量等於吃掉一碗飯！飲用前考慮「4原則」
速食奶昔含糖量普遍偏高，易成代謝疾病風險因子。
在速食文化蓬勃發展的市場下，奶昔以其甜度高、口感濃厚及口味多元，成為年輕族群及上班族的熱門選擇。然而商用奶昔普遍具有高糖、高熱量與高飽和脂肪的共同特性，可能造成血糖波動、增加身體代謝負擔，長期攝取被認為與代謝健康風險具有一定關聯性。
高糖飲食與代謝疾病風險的關聯
研究顯示，高糖飲料與含糖食品攝取量增加，與糖尿病、肥胖、脂肪肝與心血管疾病等健康風險呈現統計上的關聯，在營養學分類上，速食店奶昔的成分與常見的含糖飲料高度相似，多以糖漿、冰淇淋基底或濃縮乳調味，含糖量往往介於 40 至 70 公克以上。此類型飲品可能使血糖上升速度較快、增加胰島素負荷，並提高脂肪堆積的可能性。
長期攝取高糖飲食的族群，包含青少年、久坐上班族與夜間工作者，容易因攝取頻率高於代謝負荷能力，而在不自覺中增加罹患代謝疾病的風險，公共衛生研究也指出，高糖飲品對不同年齡層皆可能產生代謝負擔，中老年族群尤其需要特別留意其心血管健康。
營養師觀點：奶昔的成分與風險常被低估
正欣診所營養師江庭萱指出，多數人會以為奶昔屬於乳製飲品，但事實上商用奶昔的主要來源並非天然鮮乳，而是由香料、糖漿、冰淇淋或奶精組成。
江庭萱表示：「一杯中杯奶昔的熱量在部分情況下可能比一般配菜還高，全糖版本的含糖量有時甚至接近每日建議攝取上限。若攝取頻率偏高，對血糖調控能力不佳的族群，風險特別明顯。」
代謝問題年輕化：門診觀察的趨勢
正欣診所區經理姚潘柔分享，近年門診體檢趨勢中，年輕族群出現血糖異常、肝功能偏高與早期脂肪肝的比例上升，這些族群的共同特徵多包含：高頻率攝取手搖飲、含糖咖啡飲與奶昔類產品。
姚潘柔表示：「在沒有症狀的情況下，年輕族群往往沒有意識到高糖飲品的危害，等到體檢異常後才開始調整，若能在學生、上班族族群中推動飲食教育，將有助於延緩代謝疾病的發生。」
診所建議：不是不能喝，而是要選擇與控制
對一般民眾而言，奶昔並非完全不能攝取，但應以控制頻率、減少份量與選擇醫療專用減糖版本作為基本原則，專家建議可掌握以下方向：
一、每週攝取不超過一次。二、優先選擇小杯、減糖或減脂版本。三、避免與正餐同時攝取，降低一次性熱量負擔。四、慢性病族群可在醫療或營養專業指導下評估是否適合飲用，並依個人健康狀況調整飲食。
免責聲明：本文為一般健康資訊與食品特性介紹，非作為醫療診斷或治療依據。實際情況因個人差異而異，如有健康疑慮，建議諮詢專業醫療人員。
