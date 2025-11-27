2025-11-27 10:01 潮健康
睡眠品質不佳怎麼辦？健康管理師：5大原則建立健康睡眠習慣
輪班工作帶來的睡眠剝奪問題
根據美國睡眠基金會的研究指出，現代工作者平均每日工作時數達9.5小時，許多人甚至需要在家額外加班，導致工作日的睡眠時間大幅減少。這種現象在輪班工作者與醫護人員中尤其嚴重，形成「犧牲睡眠換取工作，再因疲勞降低效率而需要更多工作時間」的惡性循環。
國民健康署建議成年人每晚應睡滿7小時以上，若在沒有足夠的睡眠情況下不僅會影響工作表現，長期睡眠不足與肥胖、心血管問題及認知功能下降之間具有關聯性。
對於醫護人員等輪班工作者而言，不規律的作息打亂了人體的生理時鐘，使得即使有休息時間，也難以獲得深層且有品質的睡眠。他們經常需要在違反正常睡眠週期的時段工作，也讓輪班者更容易出現睡眠不穩定等狀況。
重力覺與深壓覺：身體自然的安撫機制
近年來，感覺統合領域的研究為改善睡眠品質提供了新的視角。人體的感覺系統中，「重力覺」與「深壓覺」扮演著重要的安撫角色。重力覺是身體感受自身在空間中位置的能力，而深壓覺則是對肌肉、關節、韌帶施加深層壓力時產生的感受。
這兩種感覺刺激能夠啟動副交感神經系統，研究中提到，均勻深層壓力刺激可能與放鬆反應有關，有助身體回到較平穩的狀態。這種生理反應類似嬰兒被包裹或擁抱時感到安心的機制，部分族群在接受深層壓力刺激時，主觀上覺得情緒較平緩、睡前較容易放鬆。
健康管理師張恆恩指出：適當的深壓刺激可以幫助過度活躍的神經系統平靜下來，對於因輪班造成壓力累積的人，部分人認為深壓刺激有助於放鬆。這種非藥物的介入方式，透過提供身體所需的感覺輸入，協助建立更穩定的睡眠節律。重力毯以均勻重量提供深壓刺激，有些使用者回饋在睡前感到較放鬆。
建立健康睡眠習慣的實用策略
面對工作與睡眠的兩難，建立良好的睡眠衛生習慣是首要之務。衛生福利部建議的睡眠改善策略包括：維持規律的就寢與起床時間，即使在休假日也盡量不要相差超過一小時；營造適合睡眠的環境，保持臥室安靜、黑暗、涼爽；睡前避免使用3C產品，減少藍光對褪黑激素分泌的干擾。
對於輪班工作者，更需要特別注意以下事項：下班後盡快建立「心理脫離」機制，讓大腦明確區分工作與休息時間；若需日間睡眠，可使用遮光窗簾、耳塞等工具營造類似夜間的睡眠環境；適度運動有助改善睡眠，但應避免在睡前三小時進行劇烈運動。
飲食方面也需留意，避免在睡前攝取咖啡因、酒精等影響睡眠的物質。睡前可進行放鬆練習，如深呼吸、漸進式肌肉放鬆、正念冥想等，幫助身心從工作模式切換到休息狀態。
睡眠不是奢侈品，而是維持健康與工作效能的必需品。透過了解睡眠的重要性、善用如深壓覺刺激等科學方法、建立良好睡眠習慣，即使是面對輪班挑戰的工作者，透過調整生活習慣及適當的放鬆方式，能更容易找到適合自己的休息節奏。
