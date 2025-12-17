2025-12-17 10:01 潮健康
瘦成一道閃電？醫：極端瘦身誘發三大身體健康危險
在追求減重的過程中，多數人最怕的就是「瘦不下來」。然而，真正更值得擔心的，其實是「瘦得太快、瘦得太狠」。許多人為了看到體重下降，採取極端節食、過度運動或短時間快速瘦身，不但讓體力下降，長期下來更可能影響身體的調節節奏，使體重管理變得較不穩定；陳裕豪醫師提醒，身體需要循序調整，若長期處於壓力與負擔中，部分人可能出現能量消耗下降的狀況，使減重進展較緩慢。
一、極端瘦身可能造成生理失衡，讓身體調解不穩定
很多人以為體重掉得快是好事，但醫師指出，當攝取過低熱量時，身體會將此視為危機，開始降低能量消耗。這時，食慾、睡眠與日常調節節奏可能因此受到影響。
尤其當睡眠不穩、壓力增加時，體內的荷爾蒙平衡更容易受影響，導致食慾忽高忽低、精神不集中、體力下降，進而影響日常生活品質。這些都是身體正試圖「抗議」極端瘦身方式的訊號。
二、忽略營養與休息，會讓身體變得越來越難瘦
許多人在減重時，把焦點放在「吃少」與「運動多」，卻忽略了身體調整所需的營養補充與休息時間。醫師分享，若營養不足或休息不夠，可能讓身體調整節奏變得較困難，這些狀況都可能讓體重管理變得更具挑戰；從長期觀點來看，營養不均或長期疲勞，對部分人的減重節奏可能產生影響，讓體重反覆卡關，即使努力也不容易看見成果。
三、健康減重需建立「身體願意接受」的節奏
真正成功的減重，必須建立在代謝穩定、生活步調規律、營養攝取均衡的前提下。醫師指出，許多民眾卡關的原因不是不努力，而是用了不適合自己的方式。不同體質、作息、壓力來源，都需要不同的減重策略。
因此，減重不只是「瘦下來」，更重要的是「如何讓身體願意慢慢調整」。在市場上許多快瘦方式之外，陳裕豪醫師著重在依個人狀況評估與調整節奏，有助於規劃適合自己的管理方式，讓減重過程能更安全且可持續，不需勉強身體承受過度負擔。
追求減重的速度，往往會忽略身體正在發出的重要警訊。當內分泌混亂、睡眠不穩、情緒起伏大，這些都代表身體已經超出可承受範圍。比起快速瘦身，更重要的是以身體健康為核心，建立可持續的調整方式；醫師最後提醒，減重是一段過程，而不是一場比賽。唯有讓身體在舒適、循序的方式下調整，有助於維持身體的日常平衡。
