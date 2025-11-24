2025-11-24 10:01 潮健康
冬季流感來勢洶洶 染疫首月心肌梗塞風險飆4倍、中風風險飆5倍
潮健康／編輯部
冬季流感來勢洶洶 染疫首月心肌梗塞風險飆4倍、中風風險飆5倍
每年十月至隔年三月是台灣的秋冬季節，驟降的氣溫容易造成血管收縮，使心腦血管事件風險升高；同時，秋冬季節也是流感病毒傳播的高峰期。研究指出，感染流感的第一個月，會提升心肌梗塞風險達 4.01 倍、以及中風風險達 5.01 倍。心肌梗塞的風險在流感感染後的最初 7 天內，風險甚至高達 7.2 倍。
流感對高齡者威脅極大，若本身為65歲以上族群，且合併高血壓、高血糖、高血脂等「三高」問題，或身患心血管疾病，一旦確診流感，很可能因此增加心血管系統的額外負擔，甚至有加重病情、引發心肌梗塞、中風或心衰竭的風險。
依據中華民國心臟學會與台灣感染症醫學會所推出之《2025年高心血管風險與心血管疾病成人疫苗接種專家共識建議》指出，流感疫苗對於心血管疾病患者具有顯著保護效果。共識引用的實證數據顯示，心血管疾病患者接種後，總死亡率可下降 25%；針對近期曾發作急性冠心症或穩定型心血管疾病的高風險族群，保護效益更為顯著，其心血管死亡率能大幅降低 41% 。因此，高齡者、心血管疾病患者及其他慢性病族群，皆應被視為流感防治的優先保護對象，並接種流感疫苗以降低感染風險。原則上，病友在接受心導管手術後，1-2週內病情穩定即可接種；倘若病患剛經歷心肌梗塞、嚴重心律不整、心衰竭住院或接受開心手術等重大治療，則建議待病情穩定、傷口癒合後再行接種以確保安全無虞。
傳統疫苗對長者保護力不足？ 國際指引：建議優先接種「免疫加強型疫苗」
需注意的是，銀髮長輩因為自然老化而有「免疫老化」問題，導致即使接種疫苗，其保護力也不如年輕族群。所以先進國家改採取「分齡施打」觀念，建議長輩優先接種「免疫加強型流感疫苗」。目前國際上已有「佐劑」、「高劑量」、「基因重組」等三種不同技術的「免疫加強型流感疫苗」，皆是透過新技術增加長者接種後的抗體濃度，以解決人體免疫老化問題。醫師提醒應依照不同年齡、身體條件狀況與醫師討論後，挑選合適疫苗才能有效降低風險，提升保護力。
在台灣專為65歲以上長者設計的疫苗，包括「佐劑疫苗」以及「高劑量疫苗」，均為採肌肉注射的不活化流感疫苗，常見不良反應類似，包括疲勞、頭痛、全身無力、肌肉痠痛、注射部位疼痛、注射部位壓痛等，如有出現不良反應應多休息，大多在3天內可以緩解。佐劑疫苗與高劑量疫苗說明分別如下：
．佐劑疫苗：添加MF59佐劑，特別針對長者族群，添加佐劑主要功能為協助誘發、延長或增強對目標抗原產生免疫反應。該疫苗抗體效價最長達到一年、略高於一般疫苗的6個月左右，推薦65歲以上長者接種，目前公費尚未提供。
．高劑量疫苗：高劑量流感疫苗之病毒抗原含量為一般型流感疫苗的4倍，主要功能為誘發更強的免疫反應。推薦65歲以上長者接種，目前公費尚未提供。
擔心疫苗副作用？ 醫學數據：需擔心的是中鏢流感的併發症
不少民眾對疫苗的安全性與副作用仍抱持觀望，甚至進而抗拒接種。事實上，不同於新冠疫苗才上市不到六年，流感疫苗自二戰時期開始大量使用，已經累積了極為龐大的使用經驗，經年累月的安全數據可以證實流感疫苗的安全性。根據各國衛生單位長年監測資料顯示，流感疫苗安全性與耐受度已獲長期驗證，民眾可諮詢醫師建議後放心接種。
然而，接種疫苗是為了「在健康的狀態下產生保護力」。提醒民眾若過去曾因接種疫苗發生嚴重過敏或不良反應者，或是接種當下正在發燒，處於急性疾病的病程中，應在接種前主動告知醫師，以進行專業評估。根據多國監測資料顯示，免疫加強型流感疫苗常見副作用多為接種部位的紅腫、疼痛、輕微倦怠感或肌肉痠痛，上述反應通常在接種後1-3天內即可自行緩解。
若缺乏流感疫苗的保護，染疫者不只可能發生發燒、頭痛、肌肉痠痛、疲倦、流鼻水、喉嚨痛、咳嗽或腸胃道不適等症狀，也可能併發嚴重併發症，最常見併發症為肺炎，其他還可能併發腦炎、心肌炎及其他嚴重之繼發性感染或神經系統疾病等。面對秋冬流感季來勢洶洶，建議 65 歲以上長者，或長者合併心血管疾病、三高或糖尿病等慢病族群 ，應及早接種免疫加強型疫苗，以獲得更完整、全面的保護力 。
延伸閱讀：
流感病毒增10倍心血管風險！ 醫示警：光吃特效藥還不夠，除非做到1件事
年末別得流感！ 出國、看演唱會「計畫恐全泡湯」， 青壯年快打疫苗守住假期
原文出處：流感拉警報！染疫首月心梗風險飆4倍，長者更危險？國際指引建議：接種免疫加強型疫苗
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower