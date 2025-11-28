努力運動會瘦嗎？醫師：「少吃、多動」減重失敗關鍵原因是「它」

2025-11-28 10:01 潮健康
許多人努力控制飲食、天天運動，甚至嘗試過各種網路流行的「減重法」，但體重依然卡關、毫無變化。其實，這並非你不夠努力，而是身體早已進入「慢性耗能」狀態；長期協助民眾進行體重管理的陳裕豪醫師指出，當我們長期透過極端節食、過度運動或錯誤的生活習慣來逼迫身體瘦下來，代謝會逐漸變慢，最終導致「越減越不動」的狀況。

一、長期節食讓身體進入保護模式

醫師表示，許多人減重的第一步就是「少吃」，但這樣做其實容易適得其反。當熱量攝取長期不足時，身體會啟動自我保護機制，降低基礎代謝率，讓能量消耗減少。這時候，即使吃得不多，體重也難以下降。

更糟的是，肌肉在缺乏足夠營養時會逐漸流失，而肌肉量與身體能量消耗有一定關聯。肌肉越少，身體燃燒能量的效率越差，可能讓脂肪反而更傾向囤積。

醫師提醒，正確的減重應該建立在「營養均衡」與「穩定代謝」的基礎上，而非以挨餓或暴瘦為目標。

二、過度運動反而讓代謝受損

有些人為了減重，幾乎天天進行高強度運動，但醫師指出，過度運動可能造成身體長期負擔，讓狀態變得不穩定，反而也可能讓身體日常調節變得紊亂。長期下來，不僅無法燃脂，還可能出現睡眠品質下降、皮膚乾燥、精神不穩等狀況。

醫師建議，應採取「適度運動」原則，結合有氧運動與阻力訓練，維持肌肉量與代謝穩定度。同時，應確保足夠休息與水分補充，讓身體在修復過程中自然調整代謝節奏。

三、身體管理不是拼速度，而是平衡調整

醫師指出，真正有效的減重，重點不在「快」，而在「穩」。許多人忽略了減重過程中最重要的一件事——重建代謝與身體節奏；在臨床經驗中，醫師發現，許多卡關的民眾，其實是身體節奏因長期方式不當而變得不穩定。

因此，專業評估與個人化策略才是關鍵。有些人會透過專業人員協助，評估自身狀態並調整生活方式，由專業人員進行監測與指導，讓身體恢復自然運作的節律。這也是醫師在臨床上強調「健康管理先於體重管理」的重要原因。

減重絕不是單純「吃少、動多」的簡單公式。當身體陷入慢性耗能時，不但減不下來，還可能影響整體健康。若想擺脫長期卡關與復胖困擾，應從根本改善代謝、建立良好生活習慣著手。

陳裕豪醫師強調，健康的減重應該讓人「越來越有精神、皮膚越來越穩定」，而非一味追求數字變化。當生活作息與日常習慣更穩定時，外在狀態往往也會跟著變好，膚況也可能因此變得更容易維持。真正的美，是從健康開始。

　

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹,非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異,若有持續困擾,建議諮詢專業醫療機構。

#減重 #體重管理 #皮膚乾燥

最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援

最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援

2025-11-25 14:21 國文老師｜謝蓁

上週滑到桃園的地方社團，一則貼文讓我久久無法忘懷。

一名學生因為眼睛突然不舒服，獨自到診所就醫。因為沒帶健保卡，被要求先繳交押金與健保費。孩子把身上所有的錢全部掏出來，卻仍然少了六塊錢。

這六塊錢，竟成了他無法看診的理由。

診所堅持「規定如此」，完全不肯通融。即便家長已經電話告知自己手邊正忙、無法即刻趕來，並提出「是否能先匯款」的替代方式，櫃台人員仍然一句「不行」——堅持要現金、堅持不先讓孩子掛號接受處置。

最後，孩子不敢在診所裡承受那份尷尬與旁人的目光，只能走到門外，在寒風中焦急地等家長帶錢過來。這 那天外頭真的很冷，但我猜，那孩子此刻心裡的那份冷，恐怕更深。

而我們曾經最引以為傲的「台灣人情味」，又去哪了呢？看到這裡，我心裡立刻浮起一個問題：六塊錢真的比一個孩子當下的健康與不安更重要嗎？


◼︎ 當「規定」變成了擋住善意的牆

其實，就在上個月，桃園也發生公車司機毆打學生的事件。雖然衝突背後有許多因素，但事情的起點，同樣是——司機懷疑學生少付了五塊錢，堅持要學生補。

兩件事放在一起，就會發現一個令人無法忽視的現象：

我們越來越習慣用制度做為唯一的判準，而忘了制度背後面對的是一個個真實的人

我理解「公事公辦」的必要性，也尊重診所與司機維持秩序的初衷。

但我更想問的是：

在遵守規定之餘，我們還剩下多少「伸手幫一把」的勇氣

六塊錢不是負擔，而是一個大人能做的溫柔

如果我在現場，我相信自己一定會立刻從口袋裡掏出六塊錢。

不是因為我多偉大，而是因為：

• 這不是一筆昂貴的費用

• 那是對方此刻最急需的幫助

• 是自己能在最短時間內做到的善意

那間診所當時還有不少人在等待，卻沒有任何一位大人選擇伸手。

孩子的焦急、難受與孤單，全都被看在眼裡，卻沒有人願意跨出那一步。

那一幕，比六塊錢更令人心寒。


◼︎ 我們小時候，或許也都曾被這樣幫過

我永遠記得，學生時代搭公車時，偶爾會遇到沒零錢的窘境。

每一次，身旁的叔叔阿姨總會二話不說幫我(或是其他乘客)補投。那份小小的善意，對當時的我來說，是一種「有人願意在我需要時站在我這邊」的踏實。

而正是這些善意，在我心中種下了種子。

所以長大之後，我也更願意去伸出手，幫助那些在困境邊緣徘徊的人。

善，是會循環的。

我們缺的不是更硬的制度，而是更柔軟的心

這兩個月發生的事件可以發現，

我們並不是沒有能力幫忙，

而是太習慣「不想製造麻煩」。


但有時候，人與人之間的溫度，就是從「多看一眼、多問一句、多掏一下零錢」開始的。

或許你給的是六塊錢，但你留下的，是一個孩子對世界的信任。

只要我們願意當那個「第一個願意伸手的人」，

這個社會就會比昨天更溫暖一點。


國文老師｜謝蓁

國文老師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#健保 #眼睛 #勇氣

❤邏輯一致❤新鞋落地~完美詮釋人際關係

❤邏輯一致❤新鞋落地~完美詮釋人際關係

2025-11-09 21:46 Belinda的玩美甜蜜窩

每次新鞋落地❤

到家雙腳得以安好毫無傷口

真心覺得充滿感謝~!!

天冷無雨的天氣

是最佳新鞋落地氣候

夏天通常磨的有慘烈

即便試穿時都覺得好走...

就跟人際關係❤一樣

任何關係都吃緣分

怎麼開始、怎麼互動

以及有無外力等干擾

都影響關係走得順暢或步入死局

有時真的不是努力的問題

而是已有傷，還要忍耐多久

必須先脫掉鞋子才能療傷

就像有些關係只剩停損

放著也是繼續潰爛而已

#關係好要雙向奔赴

#有了疑心就難如初

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#夏天 #互動

捐血不是想捐就能捐？捐血注意事項：10種「捐血會被拒絕」的情況

捐血不是想捐就能捐？捐血注意事項：10種「捐血會被拒絕」的情況

2025-11-24 09:03 Social Lab社群實驗室

「捐血一袋，救人一命」，捐血是一個簡單卻有意義的善舉，能幫助醫療體系穩定血液庫存，也能在他人需要時發揮關鍵作用。不過，看似簡單的行為，其實也有不少細節需要留意，從飲食、作息到健康狀況都需注意，一不小心就可能被婉拒捐血，讓人白跑一趟。

捐血第一步「吃飽、睡飽」　前次捐血需「間隔兩個月以上」

捐血注意事項-1-scaled.jpg">

 ▲ 網友熱議TOP10捐血注意事項 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「捐血注意事項」的相關話題討論，可以發現「正常飲食、不空腹」是最重要的一項原則。捐血前補充血糖與水分，可以避免因空腹而導致頭暈、心悸等不適。有網友分享「每次捐之前已經吃過早餐，但到捐血室還是被逼吃餅乾和果汁」。不過，有網友也提醒「捐血前吃太油、太鹹的東西，捐出來的血有可能不能用」，分享自己曾因捐血前吃拉麵，導致無法成功捐血。

「睡眠充足」同樣也是預防捐血時出現頭暈、噁心等不適症狀的重要動作。台灣血液基金會建議欲捐血者前一晚需睡滿6至8小時，避免熬夜，方能維護血液品質。一位民眾便分享自己曾在熬夜後捐血被拒絕，「所以現在捐之前會保持正常生活，以求能捐，捐了能用」。此外，捐血間隔時間也是網友關注的重點，前次捐250ml者，須至少間隔兩個月以上方可再次捐血；前次捐500ml者，則須間隔三個月以上。

「勿以捐血驗愛滋病」也是各捐血站及台灣血液基金會等機構長期在宣導的事，由於感染愛滋病毒後約有數週空窗期，此時病毒量往往不足以被現行檢驗方法偵測出，進而提高受血者遭到感染的風險。若是對自身健康狀況有疑慮，可前往匿名篩檢醫院或衛生所免費檢驗。另外，不少人出國時會嘗試「大麻」相關產品，但衛福部食藥署提醒，台灣仍將大麻列為2級毒品，依照「捐血者健康標準」第5條第3項規定，曾有吸毒或慢性酒精中毒者，永不得捐血。便有網友分享自己在出國吸食大麻前，會考慮先去捐血，「畢竟吸過大麻就不能捐血了」。

捐血是善的行動，更是一份責任。遵守規範、照顧自身健康，才能讓每一滴血真正幫助到需要的人。如果你也想捐血的話，記得在出發前檢查自己的飲食、睡眠、捐血間隔、病史以及近期用藥等情況，並誠實回答問診，既能保護自己，也能確保受血者的安全，讓你的熱血真正成為他人的希望！


本分析報告使用《OpView社群口碑資料庫》，針對指定議題進行文本分析

觀測期間：2024/11/04-2025/11/04

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

《Social Lab社群實驗室》調查結果之圖文，如需引用請註明出處】

 

我們使用最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

 

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！

 

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

 

提供題目 marketing@eland.com.tw

Social Lab社群實驗室

Social Lab社群實驗室

Social Lab社群實驗室使用全台最大社群口碑聆聽工具《OpView社群口碑資料庫》，統整網友對熱門事件的看法，深入淺出帶您用數據讀時事，了解民意風向、網友喜好！想看更多內容歡迎至https://www.social-lab.cc/

#吸毒 #捐血注意事項

跟詐騙集團吵架，竟變詐欺被告？房產專家衰捲詐欺案 網怒：詐騙集團太可惡！

跟詐騙集團吵架，竟變詐欺被告？房產專家衰捲詐欺案 網怒：詐騙集團太可惡！

2025-11-17 16:32 女子漾／編輯張念慈
跟詐騙集團吵架，竟變詐騙被告？房產專家衰捲入3萬詐欺案 網驚：罵一罵竟成「報復目標」
跟詐騙集團吵架，竟變詐騙被告？房產專家衰捲入3萬詐欺案 網驚：罵一罵竟成「報復目標」

詐騙集團吵架，竟可能把自己送上被告席？房地產專家孔祥合近日在臉書分享一段離奇遭遇，指自己毫無預警被捲入一樁3萬多元的詐欺案件，檢察官卻問他「是不是最近跟詐騙集團吵架？」引來報復。文章迅速在網路上發酵，不少網友直呼太扯「現在連詐騙集團都不能罵了！」

孔祥合表示，最讓他震撼的並不是收到傳票，而是站上偵查庭後，檢察官開口說出的第一句話「你最近，有沒有跟詐騙集團吵架？」突如其來的提問讓他當場愣住，也讓整起案件的荒謬程度瞬間升級。他不解其因，只能如實回答：「沒有。」檢察官才接著翻閱資料，詢問帳戶中為何會出現一筆陌生入帳。

直到此刻，他才聽見真正的案情全貌。原來，一名會計的手機遭撿拾，陌生人成功解鎖網銀後，開始將帳戶裡的錢分批轉往多個不相識的帳號，他正巧成為其中一個「被轉入」的對象。由於原告報案時一併指控所有收款人，他便無端成了詐欺共犯。

跟詐騙集團吵架，竟變詐騙被告？房產專家衰捲入3萬詐欺案 網驚：罵一罵竟成「報復目標」
跟詐騙集團吵架，竟變詐騙被告？房產專家衰捲入3萬詐欺案 網驚：罵一罵竟成「報復目標」

孔祥合坦言，他甚至完全不知道帳戶多了3萬多元，直到被傳喚才得知自己捲入刑案。檢察官調閱他的近期金融往來，包括上月匯出的100萬元房款用途，確認並無不法後才鬆口說：「看起來不像會為了3萬塊犯案的人。」並建議他先將金額匯回以利撤告，案件才得以畫下句點。

然而，他最放心不下的仍是檢察官那句「你有沒有跟詐騙集團吵架」。事後詢問事務官才得知，這已是近年打詐實務中的「重要線索」部分民眾痛罵詐騙犯後，反遭詐團以「假買賣、真報復」的方式，把他們的帳號拿去當假交易收款，使其成為被告、帳戶遭凍結，藉此「教訓敢罵的人」。

網友反應：驚嚇、憤怒、無力感全面爆發

文章曝光後，大量網友湧入留言，不少人對檢察官的那句開場白印象深刻，形容「比案情本身更可怕」。有網友驚呼：「原來司法系統已經習慣問這題？代表報復型詐騙真的變多了。」

另一部分網友則憤怒制度漏洞，「抓不到詐騙頭目，卻把一般民眾當成嫌疑犯審」、「打詐做半套，受害者反而要付出最大代價」。

也有人分享自身親身案例，包括：「收到陌生人200元匯款隔天就被凍結半年」「過渡門號被詐騙，兩年後才收到起訴通知」，直言台灣的防詐制度「像是一把雙面刃，民眾經常無辜被割傷」。

此外，也有網友關注最關鍵的一點：「為什麼詐騙犯拿得到罵他們的人的帳號？」質疑背後涉及更深層的資安與個資外洩問題。

跟詐騙集團吵架，竟變詐騙被告？房產專家衰捲入3萬詐欺案 網驚：罵一罵竟成「報復目標」
跟詐騙集團吵架，竟變詐騙被告？房產專家衰捲入3萬詐欺案 網驚：罵一罵竟成「報復目標」

【以下為孔祥合臉書全文】

我被告詐欺，檢察官的第一句話卻是：「你有沒有跟詐騙集團吵架？」

「問！你最近，有沒有跟詐騙集團吵過架？」

當我因為一筆3萬多塊的詐欺案，站在偵查庭時，檢察官問了我這個問題。

我當下腦子一片空白。

這…這跟我的案子有什麼關係？

我使勁地回想，誠實地回答：「報告庭上，我最近真的沒有啊。」

他點點頭，接著說：「問！為什麼你的賬戶中，會有一筆別人轉過來的賬呢？」

整件事情的荒謬，要從幾個月前那張「詐欺傳票」說起。

收到傳票時，我反覆看了好幾遍，

我，被告詐欺？我什麼時候詐騙別人了？

打電話去問，對方只說：「到時候傳你，你就知道了。」

在開庭前的這段時間，我簡直快把腦子想破了。

直到開庭這天，檢察官終於揭曉了原因。

起因是，有一位會計的手機被撿走了，裡面的網路銀行被陌生人解鎖，

接著，這個陌生人就把錢「轉賬出去給好幾個陌生人」。

我，就是其中一個「陌生人」。

我的銀行帳戶，就這樣「被」轉入了3萬多塊。

天啊，誰會沒事去注意自己的存摺？

我根本不知道有這筆錢進來。

結果，那位倒楣的會計提告時，

就把我們這幾個收到錢的倒楣鬼，全部列為了「詐欺共犯」。

檢察官看著我的資料，突然問了第二個問題：

「問，你在這件事情發生的前一個月，為什麼轉賬了100萬出去？」

我心裡一驚：「哇塞，你把我整個戶頭都調過了！」

我趕緊回答：「那是買房子的錢，上面都有履約保證的明細…」

他翻了翻我的銀行明細，又問了我認不認識原告、認不認識其他被告等等。

空氣凝結了大概20分鐘。

最後，他終於開口了：「我覺得你的賬戶看起來，應該是不會詐騙人家3萬多塊的。」

聽到這句話，我才終於鬆了一口氣。

檢察官接著說：「我覺得要不要這樣子？你趕快把這個3萬塊錢轉回去給人家，這樣子我就可以叫對方撤告，你覺得好嗎？」

我當然說好！我根本不想再跑一趟這鬼地方！後來，檢察事務官打電話給我，提供了對方的帳號。我說我會立刻轉回去，並把明細傳真給他。

也許是我上回在法庭上回答得還算老實，我忍不住在電話裡多問了一句：「我真的搞不懂，那個陌生人為什麼要轉錢給我？」

事務官才跟我解釋：「唉，我們猜那個陌生人（撿到手機的人）可能太緊張了，轉帳時輸入帳號錯誤，就不小心轉到你這裡來。原告是公司的會計，手機掉了才搞出這堆事。」

他下了個結論：「你這邊算是很衰啦，禍從天降。」真的，沒有比「禍從天降」更貼切的形容了。

但這時，我想起了檢察官在法庭上問的第一個問題。

我鼓起勇氣問他，為什麼檢察官要問我有沒有跟詐騙集團吵架呢？

事務官在電話那頭，沉默了兩秒，才嘆了口氣。「就是有很多人，接到詐騙電話，忍不住在電話中跟對方吵架，痛罵對方一頓。

結果，詐騙集團就故意要『懲罰』這個罵他的人。」

「懲罰？」

「對。詐騙集團會故意在網路上賣東西，然後把『痛罵他的人』的銀行帳號貼給買方。等買方把錢匯過去，詐騙集團就故意不出貨。」

「然後呢？」

「然後，買方收不到貨，就會去警察局報案，告那個『帳號持有人』詐欺。接下來，警方就會凍結那個帳號……」

「一旦被列為警示帳戶，那個人名下『所有』的銀行賬戶都會被連動凍結，甚至連信用卡都無法使用。」

『所以他們從不用自己動手。』事務官的聲音很冷靜。

真是他媽的。

在這個時代，我們都痛恨詐騙。

但沒想到，光是「痛罵」詐騙集團，都可能讓自己惹上官司，甚至面臨所有金融活動被凍結的巨大麻煩。

那筆3萬塊，我匯出去了，案子也撤告了。

但那個在偵查庭上的問題，卻成了我心中最深刻的警鐘。

我們都痛恨詐騙。我們都想在電話裡把他們罵個狗血淋頭，替天行道。

但經過這一次，我才真正體悟到一件事：你永遠吵不贏一個沒有底線的人。

你跟他們吵架，你發洩了情緒，你覺得你贏了。

但他們的反擊，卻是利用「司法與金融系統」，來對你進行毀滅性的打擊。

他們是躲在暗處的蟑螂，而你是活在陽光下的普通人。

你賭上的是你的信用、你的生活、你的家人、你所有的資產。

而他們，什麼都沒有。

這場仗，從一開始就不對等。

所以，這件事給我幾點省思，

1.帳戶號碼不要隨便給人

給出去之前一定要再三確認，避免他們拿你的帳戶去當人頭戶收款。

或者以此來報復你。

2.開啟入款通知

現在大部分銀行，都有提供入款通知的功能，

如果有一些非常奇怪的轉帳進來，可以第一時間發現。

3.不要跟詐騙集團起衝突。

假如發現是詐騙集團，最好的方式就是「立刻掛掉，不要對話，直接封鎖。」

不要跟他們吵架，不要試圖激怒他們，更不要覺得自己可以「反過來鬧他」。

面對垃圾，你不要跟他在垃圾場裡打滾。

你該做的，是轉身離開，並祈禱自己不要沾上

你呢？你是否也有罵過詐騙集團呢？

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#詐騙集團

40歲以後容易硬不起來？醫師：「2個重點」是關鍵警訊

40歲以後容易硬不起來？醫師：「2個重點」是關鍵警訊

2025-11-23 10:01 潮健康

隨著年齡增長與生活壓力累積，中年男性出現「勃起困難或維持時間縮短」的情形日益普遍。順挺泌尿科診所許家豪院長指出，勃起功能障礙不僅關乎性生活品質，更可能是心血管健康的早期警訊，若能及早調整生活型態，勃起狀況通常可望獲得改善。

根據國際文獻顯示，在40歲以上男性族群的盛行率約達40%，且隨年齡增加而上升。中年男性的常見誘因包括代謝症候群、糖尿病、高血壓、肥胖、睡眠不足與長期壓力。這些因素均會造成血管內皮功能受損，影響陰莖血流供應，導致勃起反應不佳。

許家豪院長指出，臨床觀察顯示約六成患者同時合併心血管或代謝性疾病，顯示勃起功能障礙往往是全身性血管老化的指標。他提醒，若出現晨間勃起消失、勃起硬度下降或持續時間縮短等現象，應及早就醫評估血壓、血脂、血糖等指標，避免忽略潛在的心血管風險。

治療方面，生活型態調整是第一步。研究證實，減重、戒菸、規律運動與控制慢性病能有助於改善勃起功能，特別是中年男性在積極執行後，勃起功能可有明顯提升。此外，保持良好睡眠與壓力管理也十分重要。許多男性因長期高壓或焦慮導致男性荷爾蒙下降與血管收縮，進一步惡化性功能表現。

若生活調整效果有限，可經許院長評估使用口服藥物，臨床研究顯示，治療成效普遍令人滿意。此類藥物已獲國際多項臨床指引列為第一線治療，安全性高且副作用可控。不過，使用前仍須確認無合併硝酸鹽類藥物或不穩定心臟病，以確保安全。

除藥物外，非藥物治療如真空勃起裝置、陰莖注射藥物、心理輔導及低能量震波治療（Li-SWT）也逐漸受到關注。研究指出，震波治療可能有助於改善血管性勃起功能障礙。許院長提醒，任何治療都應依個人狀況量身評估，並持續追蹤共病與心理健康。

他也強調，「中年男性最常忽略的是生活習慣問題。」長期熬夜、飲酒過量、久坐缺乏運動，都是血管與荷爾蒙系統的雙重負擔。若能從日常保養著手，結合醫師指導，部分患者在數月內能感受到勃起狀況的改善。

中年勃起功能障礙不僅是生理問題，更是全身健康的警訊。順挺泌尿科診所許院長建議40歲以上男性應定期健康檢查、維持理想體重、良好睡眠與心理平衡。若出現性功能變化，應勇於就醫評估，及早介入。健康的血管與生活方式，才是男性持久力的真正基礎。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

原文出處：中年男性勃起功能障礙日增　醫師：生活型態與心理壓力是關鍵警訊

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

潮健康

潮健康

潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

#年齡 #40歲 #勃起功能障礙

