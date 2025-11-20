抗生素使用降低受孕率

2025-11-20

一直以來，受孕的困難度是大多數人所關注的。事實上，如何提高受孕率也是醫界一直在努力的方向。

然而，在婦女部分而言，扣除子 內膜厚度不夠、輸卵管阻塞等器質性因素及心理層次的問題之外，男性相對上問題就比較單純；諸如輸精管阻塞、精索靜脈曲張等還比較好處理，最難處理就是精子數目不夠、精子活動力低下。最令人難過也是比較難處理的是夫妻雙方的精子與卵子相斥。扣除以上的原因，現實生活中最被大眾所疏忽的因子就是為大眾所習以為常的抗生素。

一物必然同時存在好及壞！抗生素亦是如此，無法逃脫此一定理。

2023年，一項9,462名欲受孕婦女所參加的研究發現，磺胺類 (Sulfonamide) 與巨環內酯類（macrolides）之抗生素的使用會降低婦女的受孕率（https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028223003151）；2025年的一篇研究指出，男性使用處理葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌的安比西林（ampicillin），對治流行性感冒嗜血桿菌、肺炎雙球菌、鏈球菌、白喉棒狀桿菌、大腸桿菌的鹽酸四環素（Tetracycline），及處理沙眼、葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、大腸桿菌的氯黴素眼藥水（Chloramphenicol）等抗生素一段時間後，將導致精液品質惡化、精子活動力下降、降低精子生成及增加精子的死亡率（https://abjournals.org/ajbmr/papers/volume-6/issue-3/research-advances-on-the-adverse-effects-of-antibiotics-on-male-fertility/）。

細菌所引發的「發炎」就是中醫所討論的「熱」及「火」的現象，也是中醫臨床上最常見到的症狀。

以結膜炎為例，個人就僅以黑豆加「生」甘草及淡竹葉，讓患者先以冷水浸泡30分鐘後再進行煎煮。這一帖看似平淡無奇的藥方成功與否的之關鍵就在於必須將「黑豆」煮到變成「白豆」，也就是待「黑豆」的黑色素完全地釋放出來。煎煮完成後，趁藥湯微溫時，棉花沾藥水貼在紅眼發炎的眼睛20-30分鐘外，並慢慢地喝一杯黑豆水。

怎麼會批評中藥比較慢？！所有患有此種疾病或者是嘴角長東西的患者，依照如此的方法操作之後，信不信，一夜之間就完全地痊癒了。


11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人

11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人

2025-11-03
11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人　圖片來源:官方
11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人　圖片來源:官方

立冬一到，台灣的冬天就正式開場，是刺骨冷風加上「起床變難、胃口變好」模式全面上線。11月7日這天中午12時03分48秒正式交節，命理師柯柏成提醒，立冬不是只有「補冬」、吃薑母鴨、羊肉爐，還有幾個禁忌一定要記起來，尤其生肖蛇、生肖虎這波請乖乖低調，保平安、顧身體、遠離危險，一起來看看還什麼要注意！

飲食文化研究者徐仲點出台菜的「減法」主軸：一清、二鮮、三快炒，其中「三快炒」講的是台菜對香氣講究，從三杯雞到麻油雞都不例外。圖為麻油雞示意圖。圖／聯合報系資料照片
飲食文化研究者徐仲點出台菜的「減法」主軸：一清、二鮮、三快炒，其中「三快炒」講的是台菜對香氣講究，從三杯雞到麻油雞都不例外。圖為麻油雞示意圖。圖／聯合報系資料照片

立冬禁忌5件事：別以為天冷就能亂來

立冬講究「養藏」，比冬眠還要講氣質。命理師給出5件這天最好避免的事，既是保養身體，也是守住冬季好運的開端。

別太早出門

早起沒錯，但立冬清晨寒氣最重，容易冷到骨子裡。老人家、體質虛弱者尤其要小心，一杯熱飲再出門比較穩。

暴飲暴食NG

補冬當然香，但別一次吃到久違的肚子在哭泣。腸胃負擔太大，反而影響身體氣血運轉。

避免淋雨

冷風＋雨水＝感冒與氣場失衡的危險公式。傘一定要帶，別讓自己因為一場雨整週鼻塞。

情緒別爆衝

冬天重「收敛」。吵架、爆氣、一直暴怒會耗掉太多能量，對運勢也是扣分。

不適合劇烈運動

想變辣但跳太猛、跑太拼，反而容易拉傷與耗損陽氣。今天更適合慢跑、散步、伸展、瑜伽。

陸劇《美食無間》圖片來源:官方
陸劇《美食無間》圖片來源:官方

哪些生肖要特別注意？

1. 生肖蛇：本命年＋小心交通意外

今年本命年的蛇寶們，計畫常常被攔腰切斷，做事一定要有Plan B。不只工作，身體也在提醒你「慢一點」，尤其農曆十月出生的蛇，易疲勞、氣虛，心血管、眼睛、過勞問題都要盯好。

最重要的是：小心車關！

開車、騎車、過馬路都慢一步、看仔細。

圖片來源:AI
圖片來源:AI

2. 生肖虎：寅巳相刑，關節神經最敏感

虎寶們這段時間容易覺得痠、卡、緊，關節、筋骨、神經系統小怪獸會出沒。盡量少做爆發型運動，避免受傷。

立冬這天特別適合好好暖身、按摩、泡澡，把身體照顧得暖呼呼，才能安穩迎冬。

圖片來源:AI
圖片來源:AI

3. 生肖雞：貴人來敲門，業績要衝就趁現在

立冬後運勢一路向上，如果你手邊有未完成目標、業績要追、合作要談，這段時間手刀出擊。尤其是要簽約的場合，命理師建議帶質感好一點的個人印章會加分。

只要願意多跑、多講、多接觸機會，就會收穫多。

圖片來源:官方
圖片來源:官方

#禁忌 #浪漫 #貴人 #生肖虎 #命理師

八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧

八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧

2025-11-12 失敗要趁早 - 張念慈
八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧
八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧

台北一名79歲的老媽媽殺了兒子，但我希望她可以被特赦。

故事的起點，是53年前。那一年，26歲的她當媽媽了。她開開心心迎接寶貝兒子的到來，沒想到兒子出生沒多久就因腦膜炎引發肺炎、小兒麻痺導致癱瘓在床，從此臥床一輩子。

兒子沒辦法說話，不會行動，一切生活起居全由她照料。

才26歲阿，她的人生從此只有兒子，把屎把尿、餵藥吃飯、翻身清潔...再沒有其他了。年輕少婦該有的笑顏、燦爛人生，她統統都沒有。沒有未來、沒有夢想、沒有自己。

她放棄了自己，但她從來都沒有放棄兒子。長達53年的時間，兒子從小嬰兒變青少年、成人、青壯年，到邁入中年。

不變的是，兒子還是不會講話、不會動，只有身形長大、母子都雙雙變老了。

但兒子總是衣著乾淨清爽，身體健康狀況良好，沒有褥瘡，看得出來媽媽有多愛他。

50年的照顧沒有壓垮老媽媽，但2023年新冠疫情爆發，確診者必須隔離，卻壓垮了老媽媽。那年4月底，老媽媽確診新冠肺炎自行隔離。

由於她年事已高，她擔憂兒子狀況一直無好轉，怕自己有個萬一兒子沒人顧怎麼辦？身心靈都崩潰的情況下，老媽媽5月趁著外籍看護沒發現時，拿著裝1萬元鈔票的紅包袋塞到兒子嘴中，悶死了兒子。

原本想跟著走，但因為太驚嚇了，她坐在兒子床邊哭泣崩潰，無法自已。

辯護律師主張，老媽媽不是真的想殺死兒子，也不可能再犯殺人案件。且被害人殘疾50年之久，無法自理生活，若不是老媽媽，也沒人能照顧，強調此案並非單純是「殺人」而已。

八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧
八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧

台北地院先依自首規定替老媽媽減刑，又認為「情堪憫恕」，再依刑法第59條規定減刑。考量老媽媽付出大半輩子照顧死者，甚至賣房籌措照顧費用，最後，法院依照案發時她為79歲、未滿80歲，無法依刑法第18條第3項規定減刑，判老媽媽2年6月徒刑

不過，因為考量老媽媽長照兒子50多年，以及不執行宣告刑，也很難想像其他社會的照顧者就會有恃無恐，殺害被照顧者。因此，法官建請總統特赦。

鄧湘全律師在臉書貼出這個判決，仙女老師余懷瑾也提出呼籲， 我看了非常心疼更萬分不捨。

長照，是未來我們都必須面對的問題，老婦人在為了照顧重度身心障礙的兒子，一個人挺過了53年。這個過程，有多寂寥和不容易啊！

2023年時老媽媽79歲，兩年過去她今年已經81歲了。她的一輩子，已經活在長照的牢籠裡50多年。兒子死後，她依然被困在懊惱與悔恨中。我實在不知道，她要怎麼樣撐過再一個2年6個月的有期徒刑。

謝謝法官以人性為出發，也希望總統可以特赦，讓老媽媽可以得享餘生。53年，老媽媽為愛服了一場無期徒刑。如今，只盼這世界能還她一點自由。

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#媽媽 #台北 #老師 #人性 #新冠肺炎

❤邏輯一致❤新鞋落地~完美詮釋人際關係

❤邏輯一致❤新鞋落地~完美詮釋人際關係

2025-11-09 Belinda的玩美甜蜜窩

每次新鞋落地❤

到家雙腳得以安好毫無傷口

真心覺得充滿感謝~!!

天冷無雨的天氣

是最佳新鞋落地氣候

夏天通常磨的有慘烈

即便試穿時都覺得好走...

就跟人際關係❤一樣

任何關係都吃緣分

怎麼開始、怎麼互動

以及有無外力等干擾

都影響關係走得順暢或步入死局

有時真的不是努力的問題

而是已有傷，還要忍耐多久

必須先脫掉鞋子才能療傷

就像有些關係只剩停損

放著也是繼續潰爛而已

#關係好要雙向奔赴

#有了疑心就難如初

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#夏天 #互動

匿名者一句豪語，引爆比鳳凰颱風還大的浪潮：台大大氣系雞排之亂，你會去排嗎？

匿名者一句豪語，引爆比鳳凰颱風還大的浪潮：台大大氣系雞排之亂，你會去排嗎？

2025-11-17 國文老師｜謝蓁
16日中午前有許多民眾到台大傅鐘等候。（圖／中天新聞）
16日中午前有許多民眾到台大傅鐘等候。（圖／中天新聞）

這兩天有一則新聞滿有意思的：

一位自稱「台大大氣系」的網路匿名者，在論壇上豪語宣稱：「鳳凰颱風來襲，台北會放兩天假；如果不準，我請大家吃雞排！」

結果，颱風來了，雨也下了，只是台北一天假都沒放到。

但更令人困惑的是——怎麼會有人相信一個匿名者的放話？

署名「台大大氣系」，真的就比較「大氣」？

還是只要掛上台大，就會自動變成可信度保證？

這其實反映了最近台灣很有趣的現象：

只要有事件、討論、風向，就一定會有人立下賭注說：「#要是怎樣我請全台吃雞排！」

姑且先不論雞有多無辜，更令人好奇的是：這些人到底為什麼要開賭注？


一、打賭者：輸贏其次，「被看見」才是重點

近年「雞排賭局」幾乎成為台灣的一種網路文化。

有人是為了證明信念：

「我百分之百有把握，否則我怎麼敢開口？」

有人是為了追風潮：

「大家都這樣玩，我不玩就落伍。」

更多的人，其實只是想紅、想流量、想參與事件，

雞排反而只是工具，甚至可說是「儀式感」。

雞排不貴，但可以換到：

◼︎一篇爆紅貼文

◼︎一群人討論你的大名

◼︎一次成功表態的舞台

◼︎甚至被媒體報導的機會

輸了也沒關係，因為輸的不是什麼大筆金額，只是幾份雞排；但贏到的是流量與聲量。

這筆賭注，其實很划算。

二、但比起打賭者，我更困惑的是「排隊者」

這次颱風事件中，最令人驚訝的並不是有人豪語賭雞排，

而是竟然真的有許多人跑去排隊。

我忍不住想問——到底是什麼心態？

1.相信一個匿名者的話？

只因為他說是「台大大氣系」，就值得信賴？

網路上隨便一個假頭銜都能冒出來，但人們就是樂於相信。

這不是信賴，而是群眾心理的加強版：

「大家都信，我不信好像我落伍。」


2.花一兩個小時排隊，只為了一份雞排？划算嗎？

如果換算一下：

◼︎排隊 40–60 分鐘

◼︎再加來回路程

◼︎再加等待過程中的消耗

◼︎再加取消原本安排的成本

你得到的一份雞排，真的值得嗎？

如果以一般打工時薪 180–220 元來看，

那塊雞排等於花了你 一小時以上的時間 去換的。

其實不是賺到，而是#用時間換便宜


3.還是「免費的就是爽」？

這其實是最真實的心理。

很多人不是為了雞排，而是為了參與、為了跟風：

◼︎有趣

◼︎熱鬧

◼︎好玩

◼︎可以發 IG

◼︎可以跟朋友炫耀「我也有排」

◼︎排隊本身就是一種「事件感」

他們不是在等雞排，而是在等一種#小確幸儀式

三、雞排不是真正的主角，真正的主角是「集體心理」

雞排賭局看似荒謬，卻也展現出台灣社會的一種影子：

◼︎我們喜歡熱鬧

◼︎喜歡參與

◼︎喜歡跟風

◼︎喜歡便宜

◼︎喜歡表態

◼︎喜歡小確幸

◼︎也喜歡在群體裡感覺自己沒落伍

而打賭者與排隊者，正是這場現象中的兩個面向。

只是，對我來說，

時間更珍貴，效率更重要，

我寧願吃不到那塊雞排，也不願浪費一小時排隊。

一塊雞排可以當飯吃，但#時間可以堆成你未來的樣子
國文老師｜謝蓁

國文老師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#台北 #鳳凰颱風

晚餐先吃還是先洗澡？醫：順序搞錯容易變胖！正確順序一次懂

晚餐先吃還是先洗澡？醫：順序搞錯容易變胖！正確順序一次懂

2025-11-14
先洗澡還是先吃飯？醫：順序搞錯讓你變胖！正確順序一次懂。圖片來源：Canva
先洗澡還是先吃飯？醫：順序搞錯讓你變胖！正確順序一次懂。圖片來源：Canva

晚餐要先吃還是先洗澡？多數人都依習慣行事，但日本內科醫師市原由美江（Yumie Ichihara）提醒，這個順序其實和腸胃負擔、睡眠品質，甚至體重控制都有關，只靠「直覺」選，很可能讓身體默默受傷。

醫師指出，吃飯與洗澡看似兩件毫無相關的日常小事，背後卻牽涉到身體如何分配血流，而血流分布正是影響消化、代謝與睡眠的關鍵。若選錯順序，很可能讓消化變慢、胃脹胸悶、睡眠品質下降，甚至讓脂肪更容易囤積。

先洗澡還是先吃飯？醫：順序搞錯讓你變胖！正確順序一次懂。圖片來源：Canva
先洗澡還是先吃飯？醫：順序搞錯讓你變胖！正確順序一次懂。圖片來源：Canva

吃飯與洗澡都會「搶血流」：消化至少需要 3～5 小時

市原醫師解釋，當食物進入胃中時，胃酸與消化酵素會將其分解成糊狀，並在 3 到 5 小時內逐步送往十二指腸。小腸再把養分分解為葡萄糖、胺基酸，由小腸絨毛吸收，送入血液。

也因此，吃飯後的一段時間內，身體會優先把血液集中在胃腸道，讓消化吸收順利進行。這段時間若忽然把大量血流拉走，腸胃自然就「不開心」。

洗澡則完全相反。體溫升高會讓毛細血管擴張，全身血流增加，促進代謝、幫助疲勞恢復。泡澡更是讓全身血流快速上升的行為，對腸胃的血流分配影響更明顯。

換句話說，「吃飯」與「洗澡」本質上就是在爭奪身體血流的兩件事，這也是順序必須講究的原因。

先洗澡還是先吃飯？醫：順序搞錯讓你變胖！正確順序一次懂。圖片來源：Canva
先洗澡還是先吃飯？醫：順序搞錯讓你變胖！正確順序一次懂。圖片來源：Canva

飯後立刻洗澡：消化變慢、胃脹胸悶、血壓更容易下降

若剛吃飽就馬上洗澡，體表血流迅速增加，腸胃道血流卻跟著減少，使消化速度變慢。對腸胃較敏感的人來說，可能會出現胃脹、胸口灼熱、胃部沉重、脹氣等不適。

醫師強調，飯後與洗澡本身都會使血壓下降，若兩件事同時發生，等於「雙重下降」，暈眩、站不穩甚至跌倒的風險大增。特別是服用降血壓藥的人，更不應飯後立即入浴。

她建議，若採取「吃晚餐後洗澡」的作息，務必至少間隔 1 小時以上。雖然食物完全離開胃部需 3 小時，但 1 小時後消化已啟動，是腸胃負擔最低的時機。

先洗澡還是先吃飯？醫：順序搞錯讓你變胖！正確順序一次懂。圖片來源：Canva
先洗澡還是先吃飯？醫：順序搞錯讓你變胖！正確順序一次懂。圖片來源：Canva

先洗澡再吃飯也不完全好：洗後至少等 1 小時

有些人為避免飯後不適，改成「先洗澡、再吃晚餐」。然而醫師提醒，這個順序也有問題。

洗澡後，尤其泡澡後，全身血流仍維持在較高狀態，腸胃無法順利集中血流。如果洗完澡立刻吃飯，同樣會讓消化吸收變慢，可能出現飽悶、脹氣等症狀。

因此，若採取這個作息，洗完澡至少要等 1 小時再吃晚餐，讓血流能回到腸胃道。

但另一個麻煩是，洗完後等 1 小時才吃飯，等於晚餐時間更延後。如果飯後很快就上床睡覺，腸胃將在睡眠中持續工作，不只降低睡眠品質，也會讓脂肪更容易囤積。醫師提醒，這是許多人「越晚吃越容易胖」的真正原因。

先洗澡還是先吃飯？醫：順序搞錯讓你變胖！正確順序一次懂。圖片來源：Canva
先洗澡還是先吃飯？醫：順序搞錯讓你變胖！正確順序一次懂。圖片來源：Canva

醫師結論：最推薦順序是「吃飯 → 等 1 小時 → 洗澡」

綜合所有情況，市原醫師給出明確結論：「最推薦的健康順序，是吃完晚餐後至少間隔 1 小時再洗澡。」原因包含：

1.飯後 1 小時消化已啟動，洗澡較不干擾腸胃血流

2.能避免飯後與洗澡的血壓下降同時發生

3.避免晚餐拖太晚，降低睡前消化未完成的負擔

4.減少脂肪囤積與三高風險

至於許多人擔心的「順序會不會影響熱量吸收」，醫師明確說，吸收速度會受影響，但「吸收的卡路里總量完全相同」，不會因為先洗或先吃而變瘦。

先洗澡還是先吃飯？醫：順序搞錯讓你變胖！正確順序一次懂。圖片來源：Canva
先洗澡還是先吃飯？醫：順序搞錯讓你變胖！正確順序一次懂。圖片來源：Canva

她強調，如果作息真的無法配合，例如只能先洗澡再吃晚餐，也不是完全不可行，只要遵守兩個原則即可避免不適：

第一，洗澡後至少等 60 分鐘再進餐。

第二，吃完飯與睡覺之間保留至少 2～3 小時的消化時間。

只要讓腸胃有足夠空間運作，就能把影響降到最低。

市原醫師提醒，若你常覺得吃飽就沉重、容易胃脹、總是睡不好，其實不必立刻懷疑腸胃出問題，調整「晚餐與洗澡間隔」往往就能改善。看似不起眼的生活小細節，可能正悄悄左右你的健康與代謝。

#脂肪 #胸悶 #脹氣 #食物 #睡眠品質 #健康飲食

抗生素使用降低受孕率

抗生素使用降低受孕率

人生是七情六慾的疊加‧是圓滿的追求

人生是七情六慾的疊加‧是圓滿的追求

2025新竹城市馬拉松：我第9次半馬，竟然跑出人生PB（但我發誓這真的是最後一次)

2025新竹城市馬拉松：我第9次半馬，竟然跑出人生PB（但我發誓這真的是最後一次)

蘿蔔葉蛋捲 簡單的美味日常

蘿蔔葉蛋捲 簡單的美味日常

網紅自導自演「雄女乖女孩喜歡8+9男友」情節挨轟　校方震怒提告：別再拿學生開玩笑

網紅自導自演「雄女乖女孩喜歡8+9男友」情節挨轟　校方震怒提告：別再拿學生開玩笑

慢性自發性蕁麻疹恐致命！常見迷思QA 醫：不只是過敏，應及早治療、規律用藥

慢性自發性蕁麻疹恐致命！常見迷思QA 醫：不只是過敏，應及早治療、規律用藥

辦公久坐、滑手機、打掃都中招！網友最常喊痛的十大生活習慣曝光　醫師教你有感解痛

辦公久坐、滑手機、打掃都中招！網友最常喊痛的十大生活習慣曝光　醫師教你有感解痛

鵝鑾鼻燈籠草

鵝鑾鼻燈籠草

原來快樂可以自己製造！史丹佛情緒課：動 20 分鐘，大腦自動幫你補充能量！

原來快樂可以自己製造！史丹佛情緒課：動 20 分鐘，大腦自動幫你補充能量！
紅蘿蔔炒高麗菜 簡單日常的幸福滋味

紅蘿蔔炒高麗菜 簡單日常的幸福滋味

