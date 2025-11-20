2025-11-20 08:37 斛說針灸學塾
抗生素使用降低受孕率
一直以來，受孕的困難度是大多數人所關注的。事實上，如何提高受孕率也是醫界一直在努力的方向。
然而，在婦女部分而言，扣除子 內膜厚度不夠、輸卵管阻塞等器質性因素及心理層次的問題之外，男性相對上問題就比較單純；諸如輸精管阻塞、精索靜脈曲張等還比較好處理，最難處理就是精子數目不夠、精子活動力低下。最令人難過也是比較難處理的是夫妻雙方的精子與卵子相斥。扣除以上的原因，現實生活中最被大眾所疏忽的因子就是為大眾所習以為常的抗生素。
一物必然同時存在好及壞！抗生素亦是如此，無法逃脫此一定理。
2023年，一項9,462名欲受孕婦女所參加的研究發現，磺胺類 (Sulfonamide) 與巨環內酯類（macrolides）之抗生素的使用會降低婦女的受孕率（https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028223003151）；2025年的一篇研究指出，男性使用處理葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌的安比西林（ampicillin），對治流行性感冒嗜血桿菌、肺炎雙球菌、鏈球菌、白喉棒狀桿菌、大腸桿菌的鹽酸四環素（Tetracycline），及處理沙眼、葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、大腸桿菌的氯黴素眼藥水（Chloramphenicol）等抗生素一段時間後，將導致精液品質惡化、精子活動力下降、降低精子生成及增加精子的死亡率（https://abjournals.org/ajbmr/papers/volume-6/issue-3/research-advances-on-the-adverse-effects-of-antibiotics-on-male-fertility/）。
細菌所引發的「發炎」就是中醫所討論的「熱」及「火」的現象，也是中醫臨床上最常見到的症狀。
以結膜炎為例，個人就僅以黑豆加「生」甘草及淡竹葉，讓患者先以冷水浸泡30分鐘後再進行煎煮。這一帖看似平淡無奇的藥方成功與否的之關鍵就在於必須將「黑豆」煮到變成「白豆」，也就是待「黑豆」的黑色素完全地釋放出來。煎煮完成後，趁藥湯微溫時，棉花沾藥水貼在紅眼發炎的眼睛20-30分鐘外，並慢慢地喝一杯黑豆水。
怎麼會批評中藥比較慢？！所有患有此種疾病或者是嘴角長東西的患者，依照如此的方法操作之後，信不信，一夜之間就完全地痊癒了。
