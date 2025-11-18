不是一句開玩笑就結束！《台大雞排之亂》恐觸兩罪名　律師點名最危險關鍵

一名台大電機系已畢業學長，因不滿大氣系學生豪語發祭品文卻放鳥，自掏腰包於台大發放400份雞排。 聯合報系資料照，記者黃義書／攝影

台大傅鐘前日前湧入數百名學生排隊，卻苦等不到「300份雞排＋100杯珍奶」。原來是一名網友冒稱「台大大氣系學生」在匿名社團豪氣放話：「沒放颱風假就請客」，結果跳票消失，引爆輿論不滿。劉韋廷律師直言，這不是一句「對不起，我只是好玩」就能帶過的惡作劇，背後牽涉名譽損害與社維法責任，行為人恐將面臨法律後座力。

律師：冒名台大系所發文 恐造成名譽受損

劉韋廷指出，涉事網友自稱「台大大氣系學生」，卻在網路上發出跳票貼文，導致系所與校名被強力綁定，甚至引發外界誤會。「這等於是打著別人的招牌搞一齣鬧劇，最後名聲卻是他們在承擔。」

在法律層面上，大學或科系可主張名譽權或人格權受損，若認定外界對台大大氣系的評價因此下降，未來確實能依民法請求損害賠償、公開澄清或道歉。

至於刑事誹謗部分，劉韋廷坦言成功率不高，因為該行為較偏向「冒名與跳票」，不完全符合「捏造具體負面事實」的構成要件。

排隊學生白跑？不構成詐欺，但恐觸犯社維法

至於民眾最關心的「被唬到一早白排」是否能提告詐欺？劉韋廷認為難度極高。

「詐欺成立的關鍵，是行為人取得不法利益。」

該名網友並未因此拿走任何財物或賺得好處，因此不符刑法詐欺罪構成要件。

但事情不會就此結束。律師提醒，警方仍可依《社會秩序維護法》第63條追究：散布足以影響公共安寧的謠言，最高可處3日以下拘留或3萬元罰鍰。

他指出三個關鍵理由：

1.網友明知自己不是台大學生，仍刻意冒用身分發文。

2.訊息遭大量分享，吸引數百人通宵排隊，校園與周邊秩序受到影響。

3.若行為人從頭到尾都知道「不會發雞排」，卻仍放話，就可能被認定是擾亂公共秩序。

劉韋廷強調，警方有權依法處理，最終是否開罰仍要看實際影響程度。

「幽默可以，但不能害人」律師：匿名不是免死金牌

劉韋廷提醒，社群不是無責任空間，尤其在資訊擴散速度極快的時代，一句「玩笑話」可能影響成百上千人。

他點出三個現代網路生存法則：

1.冒名頂替會讓他人名譽受損，民事責任跑不掉。

2.散布不實訊息造成群眾行動，可能觸犯社維法。

3.匿名帳號不代表查不到，平台與IP資料都有跡可循。

他直言：「你可以耍寶，但代價可能不是被罵，而是荷包失血、甚至吃上官司。」

律師：雞排可以輸，人不要輸太多

劉韋廷呼籲，社群文化重視幽默與創意，但必須有界線。

「當你的玩笑讓別人白跑一趟、耗時間、還拖別人的名譽下水，就不是好笑，是要負責。」

他也期望事件能用成熟方式收尾，而不是「再發一次雞排就當沒事」的簡化解法。

鳳凰颱風來之前，有人跑到匿名臉書社團，自稱「台大大氣系學生」，預測台北一定會放至少兩天颱風假，還豪氣放話：「如果沒放，就在11/16發300份雞排、100杯珍奶。」結果大家也沒把他當真的氣象預報，倒是把「雞排之約」當真了。

到了16號一大早，真的有好幾百個人跑到台大傅鐘前排隊，隊伍從清晨一路排到中午，連學校都出動警衛維持秩序，現場宛如選舉造勢，氣氛熱鬧到不行。只是：雞排沒來、珍奶沒來、發文的人更是完全沒出現。

大家就這樣曬太陽、吹風、排隊，最後什麼都沒拿到，只能罵一罵、掃興離開。後來，匿名社團出現一篇自稱是「罪魁禍首」的道歉文，承認自己不是大氣系，也不是台大學生，只是「覺得好玩」發文，沒想到鬧成這樣，對來排隊的人感到很抱歉。

聽起來像是一場網路惡作劇，但問題來了：這樣的行為，真的「道歉就沒事」嗎？

一、先看台大、台大大氣系這一端：名譽有沒有受傷？

從學校的角度來看，有人冒名自稱「台大大氣系」，又在公開社團丟出雞排祭品文，最後跳票失信，引發新聞、輿論撻伐，一般民眾很容易把這整件事，跟「台大大氣系」「台大學生」畫上等號。

簡單說，就是有人打著你們的招牌，搞了一齣鬧劇，最後名聲卻是你們在承擔。

法律上，這種狀況確實有「名譽權、信用權受損」的問題。只是，要用刑法去告誹謗、加重誹謗，構成要件很嚴格，通常要有「捏造、散布具體的負面事實」，或公開指控對方做了什麼壞事、惡行。

這次的狀況，比較像是冒用身分、說大話、跳票，間接讓台大大氣系被拖下水，說他是「直接散布毀謗事實」，其實蠻勉強的，實務上要告到刑事有罪，不是沒有機會，但成功率不高。

反過來，如果台大或大氣系認為名譽真的受損，要走民事會比較實際一點：

可以從民法上的人格權、名譽權出發，認為這個冒名的人，把學校系所牽扯進去，造成外界誤解、評價下降，可以請求「損害賠償」，外加要求他公開道歉、澄清，這條路在法律上相對比較有空間。

二、那排隊的民眾呢？白跑一趟算什麼？

很多人更關心的是：我排了一兩個小時的隊，什麼都沒拿到，難道就只能摸摸鼻子回家嗎？

先講大家直覺想到的「詐欺」：

詐欺要成立，關鍵在於「行為人因此取得財物或不法利益」。這位網友發文說要發雞排，最後跳票，的確讓一群人信以為真、白白浪費時間，但他自己有拿到什麼錢、物品或具體利益嗎？目前看起來沒有。

沒有拿到好處，就很難用刑法詐欺罪處理，所以要說他構成「刑事詐欺」，相當困難。

但是，事情不會就這樣結束。

這個事件比較可能踩到的是《社會秩序維護法》第63條：「散布謠言，足以影響公共之安寧者，處三日以下拘留或三萬元以下罰鍰。」

這裡有幾個關鍵點：

這裡有幾個關鍵點：

1. 他明知道自己不是台大大氣系，卻用這個身分在公開社團發文，宣稱要發雞排、珍奶。

2. 這個訊息被大量轉傳，真的吸引幾百人清晨去排隊，現場秩序、交通、校園管理都受到影響，還驚動學校、警衛出面處理。

3. 如果警方認定，他一開始就知道「不可能發、也沒有準備要發」，卻刻意丟出這種訊息，最後放人家鴿子，這對公共秩序就是一種擾亂。

在這種情況下，警察機關是有空間，依照社維法第63條，認定這是一種「散布謠言、足以影響公共安寧」的行為，最高可以處三日以下拘留，或三萬元以下罰鍰。究竟要不要開罰、罰多少，實務上會看當時對現場秩序、公共安寧的實際影響來評估。

三、這不是「只是講講幹話」的年代了

很多人會說：「啊就開玩笑嘛，有必要這麼嚴重嗎？」

我要說的是：在社群時代，你覺得只是開玩笑的一句話，可能真的會讓幾百個人早起、搭車、排隊，還可能驚動警察、學校，甚至佔用公權力資源。

講白一點：你可以耍寶，但代價可能不會只是被罵一罵，有時候會連「荷包」甚至法律責任一起上場。

這件事，至少給我們幾個提醒：

1. 冒用別人身分（尤其是學校、科系、機關）在網路上搞笑，真的可能害人家名聲受損，不只是道德問題，也會有民事求償的風險。

2. 故意放不實訊息，讓一群人行程被打亂、現場秩序被破壞，不見得會構成刑事詐欺，但有機會被認定違反社會秩序維護法。

3. 「匿名」不代表沒責任，帳號雖然看不到名字，但真的出事，還是有機會透過平台資料、IP等方式往上追。

四、給大家的一句話：幽默可以，害人不行

大家都喜歡看梗圖、看迷因、看有趣的貼文，社群要有趣，幽默當然很重要。但幽默有一條界線：

當你的「玩笑」，要別人出門排隊、耗時間、耗精神，還拉別人的校系、機關一起下水，甚至讓現場秩序失控，那就不再是單純的「好笑」，而是可能演變成「要負責」的行為。

所以，以後在網路上發文前，多想一秒：

這篇發出去，如果真的有人信了、照做了，會不會害人家白跑一趟？會不會讓別人名譽受損？如果答案是「有可能」，那就真的要三思。

雞排可以輸，做人不要輸太多。

也希望這次事件，最後能用一個比較成熟、負責的方式收尾，而不是只是「再發一次雞排就算數」，否則今天我們笑的是別人，明天出事的，可能就是自己。