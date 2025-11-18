全台都信了？台大「雞排之亂」背後：匿名大學生一句話，怎麼騙倒400人？

這幾天，有條新聞很鬧。

前不久颱風天，一個自稱「台大大氣系」的匿名網友，在臉書黑特帝大上發祭品文。

他宣稱「賭上大氣系招牌，絕對放兩天颱風假」，「沒放的話，就發300份雞排＋100杯珍奶」。

最後，當然沒放假，這名網友又說沒有錢，只能發雞排，飲料數量縮成 100 杯。

最後，約定的時間到了，400個人淋著雨、站在操場前等雞排。結果當然是，發雞排的人沒出現，台大大氣系被罵爆。

接著，劇情像八點檔一樣反轉又反轉：

有人跳出來說原PO其實不是台大，是淡江大學的畢業生，因為被台大大氣系的女友戴綠帽才要毀了大氣系。

淡江好衰，莫名中槍。

接著，有看不下去的台大地理系學長跳出來，真的請了300杯飲料（後來還有學姊加碼 50 杯）。

同一天，有電機系網紅學長真的硬起來，拿出學生證、掏3.5萬請了300份雞排：「台大的尊嚴，不只400份雞排」

看到這裡，我卻想問大家一個最根本的問題：

為什麼一句匿名、沒人知道是誰的貼文，全台灣竟然瞬間全盤相信？

全台都信了？台大「雞排之亂」背後：匿名大學生一句話，怎麼騙倒400人？

大家一起思索三件事：

①不要跟「網路匿名」認真

匿名，是網路最美的保護傘，也是最容易讓人做出「現實永遠不敢做的事」的遮掩。

當一個人不用面對後果、名字不必負責，講什麼都可以，承諾什麼都不痛不癢。

可是我們卻常常忘記：

匿名是沒有身分的。沒有身分，就不會有責任。

偏偏我們卻很容易把匿名看得比身分證還真。

②詐騙那麼多，匿名的台大生你卻信了？

最有趣、也是最值得我們反思的是

平常大家都知道台灣詐騙多，平常轉帳時會謹慎小心，平常看到假投資廣告會提醒爸媽不要相信。

但只因為匿名貼文說「我是台大大氣系」，突然人人都信了。

為什麼？

因為「台大」三個字有信任感。

因為「大學生」聽起來不像壞人。

因為「祭品文」以前有人真的發過，這次應該也是真的。

但你仔細想想，這根本就是詐騙島上最常見的技巧：

利用你的認知、借用可信角色、套一句看似合理的話，就讓你瞬間放下判斷力。

結果不是只有爸媽會被騙，年輕人一樣。

③一份130元的雞排＋珍奶，300份是四萬元

我們再用小學生都會算的數學想一下：

雞排 80＋珍奶 50＝130元

130 × 300＝39,000元（不含飲料額外100杯）

請問：一個大學生，真的能負擔四萬元的衝動嗎？

就算他真的想發，我們是否應該阻止，而不是起鬨？

我們的社會很奇怪： 明明知道對方可能做不到，卻還硬要排隊、硬要等、硬要看他成為笑話。

但真正成熟的社會不是「看戲」，而是「提醒他別蠢」。

大學生如果真的想花四萬買雞排，你不是應該勸他冷靜嗎？

怎麼會變成跑去卡位排隊、甚至有人直播？

有時候我們不是在等雞排，我們是在等「看好戲」。

網路世界越吵，越要靠自己的腦袋保持安靜。

網路匿名的人隨時都可以逃跑，但我們必須替自己的判斷負責。

願我們每個人都能成為耳聰目明的閱聽人，不被熱鬧牽著走，也不被假訊息推著跑。

=

【延伸閱讀】別再說你沒時間！她用高鐵通勤6年，考到國際證照、實力、作品全部升級

【延伸閱讀】每天睡前讀書給孩子聽，一個月後收到比「我愛你」更高級的讚美

【延伸閱讀】別再說自己不行：我用「不抱怨」活成想要的人生，也讓機會開始追著我跑

【延伸閱讀】捨不得用好東西的媽媽：不是捨不得用，是從來沒覺得自己值得用

更多第一手訊息不漏接，請按讚追蹤

🎯個人網站：小記者所見所聞

🎯粉絲專頁：失敗要趁早-張念慈

🎯IG追蹤：fail.early

🎯Youtube頻道：失敗要趁早-張念慈

🎯Podcast：說故事玩社群