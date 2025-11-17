匿名者一句豪語，引爆比鳳凰颱風還大的浪潮：台大大氣系雞排之亂，你會去排嗎？

16日中午前有許多民眾到台大傅鐘等候。（圖／中天新聞）

這兩天有一則新聞滿有意思的：

一位自稱「台大大氣系」的網路匿名者，在論壇上豪語宣稱：「鳳凰颱風來襲，台北會放兩天假；如果不準，我請大家吃雞排！」

結果，颱風來了，雨也下了，只是台北一天假都沒放到。

但更令人困惑的是——怎麼會有人相信一個匿名者的放話？

署名「台大大氣系」，真的就比較「大氣」？

還是只要掛上台大，就會自動變成可信度保證？

這其實反映了最近台灣很有趣的現象：

只要有事件、討論、風向，就一定會有人立下賭注說：「#要是怎樣我請全台吃雞排！」

姑且先不論雞有多無辜，更令人好奇的是：這些人到底為什麼要開賭注？

一、打賭者：輸贏其次，「被看見」才是重點

近年「雞排賭局」幾乎成為台灣的一種網路文化。

有人是為了證明信念：

「我百分之百有把握，否則我怎麼敢開口？」

有人是為了追風潮：

「大家都這樣玩，我不玩就落伍。」

更多的人，其實只是想紅、想流量、想參與事件，

雞排反而只是工具，甚至可說是「儀式感」。

雞排不貴，但可以換到：

◼︎一篇爆紅貼文

◼︎一群人討論你的大名

◼︎一次成功表態的舞台

◼︎甚至被媒體報導的機會

輸了也沒關係，因為輸的不是什麼大筆金額，只是幾份雞排；但贏到的是流量與聲量。

這筆賭注，其實很划算。

二、但比起打賭者，我更困惑的是「排隊者」

這次颱風事件中，最令人驚訝的並不是有人豪語賭雞排，

而是竟然真的有許多人跑去排隊。

我忍不住想問——到底是什麼心態？

1.相信一個匿名者的話？

只因為他說是「台大大氣系」，就值得信賴？

網路上隨便一個假頭銜都能冒出來，但人們就是樂於相信。

這不是信賴，而是群眾心理的加強版：

「大家都信，我不信好像我落伍。」

2.花一兩個小時排隊，只為了一份雞排？划算嗎？

如果換算一下：

◼︎排隊 40–60 分鐘

◼︎再加來回路程

◼︎再加等待過程中的消耗

◼︎再加取消原本安排的成本

你得到的一份雞排，真的值得嗎？

如果以一般打工時薪 180–220 元來看，

那塊雞排等於花了你 一小時以上的時間 去換的。

其實不是賺到，而是#用時間換便宜。

3.還是「免費的就是爽」？

這其實是最真實的心理。

很多人不是為了雞排，而是為了參與、為了跟風：

◼︎有趣

◼︎熱鬧

◼︎好玩

◼︎可以發 IG

◼︎可以跟朋友炫耀「我也有排」

◼︎排隊本身就是一種「事件感」

他們不是在等雞排，而是在等一種#小確幸儀式。

三、雞排不是真正的主角，真正的主角是「集體心理」

雞排賭局看似荒謬，卻也展現出台灣社會的一種影子：

◼︎我們喜歡熱鬧

◼︎喜歡參與

◼︎喜歡跟風

◼︎喜歡便宜

◼︎喜歡表態

◼︎喜歡小確幸

◼︎也喜歡在群體裡感覺自己沒落伍

而打賭者與排隊者，正是這場現象中的兩個面向。

只是，對我來說，

時間更珍貴，效率更重要，

我寧願吃不到那塊雞排，也不願浪費一小時排隊。