匿名者一句豪語，引爆比鳳凰颱風還大的浪潮：台大大氣系雞排之亂，你會去排嗎？

2025-11-17 22:38 國文老師｜謝蓁
16日中午前有許多民眾到台大傅鐘等候。（圖／中天新聞）
16日中午前有許多民眾到台大傅鐘等候。（圖／中天新聞）

這兩天有一則新聞滿有意思的：

一位自稱「台大大氣系」的網路匿名者，在論壇上豪語宣稱：「鳳凰颱風來襲，台北會放兩天假；如果不準，我請大家吃雞排！」

結果，颱風來了，雨也下了，只是台北一天假都沒放到。

但更令人困惑的是——怎麼會有人相信一個匿名者的放話？

署名「台大大氣系」，真的就比較「大氣」？

還是只要掛上台大，就會自動變成可信度保證？

這其實反映了最近台灣很有趣的現象：

只要有事件、討論、風向，就一定會有人立下賭注說：「#要是怎樣我請全台吃雞排！」

姑且先不論雞有多無辜，更令人好奇的是：這些人到底為什麼要開賭注？


一、打賭者：輸贏其次，「被看見」才是重點

近年「雞排賭局」幾乎成為台灣的一種網路文化。

有人是為了證明信念：

「我百分之百有把握，否則我怎麼敢開口？」

有人是為了追風潮：

「大家都這樣玩，我不玩就落伍。」

更多的人，其實只是想紅、想流量、想參與事件，

雞排反而只是工具，甚至可說是「儀式感」。

雞排不貴，但可以換到：

◼︎一篇爆紅貼文

◼︎一群人討論你的大名

◼︎一次成功表態的舞台

◼︎甚至被媒體報導的機會

輸了也沒關係，因為輸的不是什麼大筆金額，只是幾份雞排；但贏到的是流量與聲量。

這筆賭注，其實很划算。

二、但比起打賭者，我更困惑的是「排隊者」

這次颱風事件中，最令人驚訝的並不是有人豪語賭雞排，

而是竟然真的有許多人跑去排隊。

我忍不住想問——到底是什麼心態？

1.相信一個匿名者的話？

只因為他說是「台大大氣系」，就值得信賴？

網路上隨便一個假頭銜都能冒出來，但人們就是樂於相信。

這不是信賴，而是群眾心理的加強版：

「大家都信，我不信好像我落伍。」


2.花一兩個小時排隊，只為了一份雞排？划算嗎？

如果換算一下：

◼︎排隊 40–60 分鐘

◼︎再加來回路程

◼︎再加等待過程中的消耗

◼︎再加取消原本安排的成本

你得到的一份雞排，真的值得嗎？

如果以一般打工時薪 180–220 元來看，

那塊雞排等於花了你 一小時以上的時間 去換的。

其實不是賺到，而是#用時間換便宜


3.還是「免費的就是爽」？

這其實是最真實的心理。

很多人不是為了雞排，而是為了參與、為了跟風：

◼︎有趣

◼︎熱鬧

◼︎好玩

◼︎可以發 IG

◼︎可以跟朋友炫耀「我也有排」

◼︎排隊本身就是一種「事件感」

他們不是在等雞排，而是在等一種#小確幸儀式

三、雞排不是真正的主角，真正的主角是「集體心理」

雞排賭局看似荒謬，卻也展現出台灣社會的一種影子：

◼︎我們喜歡熱鬧

◼︎喜歡參與

◼︎喜歡跟風

◼︎喜歡便宜

◼︎喜歡表態

◼︎喜歡小確幸

◼︎也喜歡在群體裡感覺自己沒落伍

而打賭者與排隊者，正是這場現象中的兩個面向。

只是，對我來說，

時間更珍貴，效率更重要，

我寧願吃不到那塊雞排，也不願浪費一小時排隊。

一塊雞排可以當飯吃，但#時間可以堆成你未來的樣子
國文老師｜謝蓁

國文老師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#台北 #鳳凰颱風

11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人

11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人

2025-11-03 14:52 女子漾／編輯周意軒
11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人　圖片來源:官方
11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人　圖片來源:官方

立冬一到，台灣的冬天就正式開場，是刺骨冷風加上「起床變難、胃口變好」模式全面上線。11月7日這天中午12時03分48秒正式交節，命理師柯柏成提醒，立冬不是只有「補冬」、吃薑母鴨、羊肉爐，還有幾個禁忌一定要記起來，尤其生肖蛇、生肖虎這波請乖乖低調，保平安、顧身體、遠離危險，一起來看看還什麼要注意！

飲食文化研究者徐仲點出台菜的「減法」主軸：一清、二鮮、三快炒，其中「三快炒」講的是台菜對香氣講究，從三杯雞到麻油雞都不例外。圖為麻油雞示意圖。圖／聯合報系資料照片
飲食文化研究者徐仲點出台菜的「減法」主軸：一清、二鮮、三快炒，其中「三快炒」講的是台菜對香氣講究，從三杯雞到麻油雞都不例外。圖為麻油雞示意圖。圖／聯合報系資料照片

立冬禁忌5件事：別以為天冷就能亂來

立冬講究「養藏」，比冬眠還要講氣質。命理師給出5件這天最好避免的事，既是保養身體，也是守住冬季好運的開端。

別太早出門

早起沒錯，但立冬清晨寒氣最重，容易冷到骨子裡。老人家、體質虛弱者尤其要小心，一杯熱飲再出門比較穩。

暴飲暴食NG

補冬當然香，但別一次吃到久違的肚子在哭泣。腸胃負擔太大，反而影響身體氣血運轉。

避免淋雨

冷風＋雨水＝感冒與氣場失衡的危險公式。傘一定要帶，別讓自己因為一場雨整週鼻塞。

情緒別爆衝

冬天重「收敛」。吵架、爆氣、一直暴怒會耗掉太多能量，對運勢也是扣分。

不適合劇烈運動

想變辣但跳太猛、跑太拼，反而容易拉傷與耗損陽氣。今天更適合慢跑、散步、伸展、瑜伽。

陸劇《美食無間》圖片來源:官方
陸劇《美食無間》圖片來源:官方

哪些生肖要特別注意？

1. 生肖蛇：本命年＋小心交通意外

今年本命年的蛇寶們，計畫常常被攔腰切斷，做事一定要有Plan B。不只工作，身體也在提醒你「慢一點」，尤其農曆十月出生的蛇，易疲勞、氣虛，心血管、眼睛、過勞問題都要盯好。

最重要的是：小心車關！

開車、騎車、過馬路都慢一步、看仔細。

圖片來源:AI
圖片來源:AI

2. 生肖虎：寅巳相刑，關節神經最敏感

虎寶們這段時間容易覺得痠、卡、緊，關節、筋骨、神經系統小怪獸會出沒。盡量少做爆發型運動，避免受傷。

立冬這天特別適合好好暖身、按摩、泡澡，把身體照顧得暖呼呼，才能安穩迎冬。

圖片來源:AI
圖片來源:AI

3. 生肖雞：貴人來敲門，業績要衝就趁現在

立冬後運勢一路向上，如果你手邊有未完成目標、業績要追、合作要談，這段時間手刀出擊。尤其是要簽約的場合，命理師建議帶質感好一點的個人印章會加分。

只要願意多跑、多講、多接觸機會，就會收穫多。

圖片來源:官方
圖片來源:官方

#禁忌 #浪漫 #貴人 #生肖虎 #命理師

八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧

八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧

2025-11-12 17:04 失敗要趁早 - 張念慈
八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧
八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧

台北一名79歲的老媽媽殺了兒子，但我希望她可以被特赦。

故事的起點，是53年前。那一年，26歲的她當媽媽了。她開開心心迎接寶貝兒子的到來，沒想到兒子出生沒多久就因腦膜炎引發肺炎、小兒麻痺導致癱瘓在床，從此臥床一輩子。

兒子沒辦法說話，不會行動，一切生活起居全由她照料。

才26歲阿，她的人生從此只有兒子，把屎把尿、餵藥吃飯、翻身清潔...再沒有其他了。年輕少婦該有的笑顏、燦爛人生，她統統都沒有。沒有未來、沒有夢想、沒有自己。

她放棄了自己，但她從來都沒有放棄兒子。長達53年的時間，兒子從小嬰兒變青少年、成人、青壯年，到邁入中年。

不變的是，兒子還是不會講話、不會動，只有身形長大、母子都雙雙變老了。

但兒子總是衣著乾淨清爽，身體健康狀況良好，沒有褥瘡，看得出來媽媽有多愛他。

50年的照顧沒有壓垮老媽媽，但2023年新冠疫情爆發，確診者必須隔離，卻壓垮了老媽媽。那年4月底，老媽媽確診新冠肺炎自行隔離。

由於她年事已高，她擔憂兒子狀況一直無好轉，怕自己有個萬一兒子沒人顧怎麼辦？身心靈都崩潰的情況下，老媽媽5月趁著外籍看護沒發現時，拿著裝1萬元鈔票的紅包袋塞到兒子嘴中，悶死了兒子。

原本想跟著走，但因為太驚嚇了，她坐在兒子床邊哭泣崩潰，無法自已。

辯護律師主張，老媽媽不是真的想殺死兒子，也不可能再犯殺人案件。且被害人殘疾50年之久，無法自理生活，若不是老媽媽，也沒人能照顧，強調此案並非單純是「殺人」而已。

八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧
八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧

台北地院先依自首規定替老媽媽減刑，又認為「情堪憫恕」，再依刑法第59條規定減刑。考量老媽媽付出大半輩子照顧死者，甚至賣房籌措照顧費用，最後，法院依照案發時她為79歲、未滿80歲，無法依刑法第18條第3項規定減刑，判老媽媽2年6月徒刑

不過，因為考量老媽媽長照兒子50多年，以及不執行宣告刑，也很難想像其他社會的照顧者就會有恃無恐，殺害被照顧者。因此，法官建請總統特赦。

鄧湘全律師在臉書貼出這個判決，仙女老師余懷瑾也提出呼籲， 我看了非常心疼更萬分不捨。

長照，是未來我們都必須面對的問題，老婦人在為了照顧重度身心障礙的兒子，一個人挺過了53年。這個過程，有多寂寥和不容易啊！

2023年時老媽媽79歲，兩年過去她今年已經81歲了。她的一輩子，已經活在長照的牢籠裡50多年。兒子死後，她依然被困在懊惱與悔恨中。我實在不知道，她要怎麼樣撐過再一個2年6個月的有期徒刑。

謝謝法官以人性為出發，也希望總統可以特赦，讓老媽媽可以得享餘生。53年，老媽媽為愛服了一場無期徒刑。如今，只盼這世界能還她一點自由。

=

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#媽媽 #台北 #老師 #人性 #新冠肺炎

❤邏輯一致❤新鞋落地~完美詮釋人際關係

❤邏輯一致❤新鞋落地~完美詮釋人際關係

2025-11-09 21:46 Belinda的玩美甜蜜窩

每次新鞋落地❤

到家雙腳得以安好毫無傷口

真心覺得充滿感謝~!!

天冷無雨的天氣

是最佳新鞋落地氣候

夏天通常磨的有慘烈

即便試穿時都覺得好走...

就跟人際關係❤一樣

任何關係都吃緣分

怎麼開始、怎麼互動

以及有無外力等干擾

都影響關係走得順暢或步入死局

有時真的不是努力的問題

而是已有傷，還要忍耐多久

必須先脫掉鞋子才能療傷

就像有些關係只剩停損

放著也是繼續潰爛而已

#關係好要雙向奔赴

#有了疑心就難如初

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#夏天 #互動

毛巾用太久比馬桶還髒！醫師示警：別用超過「這」天數、出現1情況快丟掉

毛巾用太久比馬桶還髒！醫師示警：別用超過「這」天數、出現1情況快丟掉

2025-10-29 14:53 女子漾／編輯張念慈
洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva
洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva

每天洗澡後擦身體、洗完臉擦臉的毛巾，看似乾淨，其實可能是你家裡「最髒的東西」。醫師警告，毛巾若超過3天沒洗，就可能成為細菌與黴菌的溫床，嚴重甚至比馬桶還髒，導致皮膚感染、長痘、過敏，還會引發呼吸道問題。

毛巾為什麼會變成細菌培養皿？

每次使用毛巾，皮膚上的皮屑、油脂與水分都會殘留在纖維中，而浴室環境潮濕、不通風，更讓細菌與黴菌大量繁殖。微生物學家Jason Tetro 指出，一條使用一週未洗的毛巾，細菌量可能超過百萬，包括金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、黴菌孢子等通通都可能潛伏其中。

皮膚科醫師Kristina Collins博士也提醒，這些細菌若再度接觸皮膚，容易造成毛囊炎、痘痘反覆發作，甚至讓濕疹惡化。

洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva
洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva

醫師警告：不洗毛巾的4大健康風險

1.皮膚紅腫、毛囊炎：細菌堵塞毛孔導致皮膚紅腫，尤其夏天臉部與頭皮更易中招。

2.痘痘、粉刺惡化：使用舊毛巾等於把細菌再抹回臉上。

3.黴菌感染：濕毛巾是黴菌最愛的環境，恐導致香港腳或體癬。

4.呼吸道過敏：毛巾上孳生的黴菌孢子可能隨空氣飄散，引起過敏與氣喘

洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva
洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva

毛巾多久洗一次最剛好？醫師建議洗頻率

東元綜合醫院皮膚科主治醫師王宣甯、陽明交大醫院感染科主治醫師黃士澤建議

1.浴巾：每使用2～3次就要清洗一次。

2.臉部毛巾：建議每天更換或準備多條小毛巾輪替使用。

3.擦手巾：每2天清洗一次，因為常接觸手部與腸道細菌。

4.浴室地墊：至少每週清洗一次，最好用熱水殺菌。

5.毛巾更換頻率：建議2～3個月就汰換新毛巾，若出現異味、斑點或破損，應立即丟棄。

洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva
洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva

正確洗毛巾方式：別再亂加洗衣精！

洗衣專家 Patric Richardson 提醒，清洗毛巾時洗衣精不要加太多，以免殘留降低吸水力。一桶毛巾只需約兩湯匙洗衣精即可。另外，柔軟精和烘衣紙都不建議使用，它們會讓毛巾纖維變滑、吸水力下降。想讓毛巾柔軟又香，可在烘衣球上滴幾滴香茅或佛手柑精油。

白毛巾也別用漂白水清洗，漂白反而會讓布料變黃、變舊。

洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva
洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva

晾在哪裡才不會越晾越臭？

毛巾千萬別掛在潮濕的浴室裡！那是黴菌的天堂。醫師建議：

1.在通風良好、乾爽處晾曬，如陽台或浴室門外。

2.使用毛巾專用掛架，避免摺疊積水。

3.晾乾後再收納，保持乾燥才能避免細菌再生。

醫師也提醒，若在游泳池或健身房使用過毛巾，務必回家立即清洗，避免綠膿桿菌感染。想要皮膚不長痘、身體不癢，養成「毛巾專用、定期清洗、徹底晾乾」的習慣，就是最簡單也最關鍵的防護法。

#黴菌 #皮膚 #過敏 #保養 #氣喘

不是老了才會長白髮！營養師：7個長白髮原因、7大重啟黑髮關鍵營養素

不是老了才會長白髮！營養師：7個長白髮原因、7大重啟黑髮關鍵營養素

2025-11-14 19:01 潮健康

　

鏡子裡忽然冒出的幾根白頭髮，讓人忍不住懷疑：「我是不是老了？」其實，白頭髮不一定是歲月的痕跡！

《豐傑生醫》營養師游子嫻指出，除了遺傳之外，微量元素、荷爾蒙與抗氧化機制也可能是相關因素。本文將介紹7大可能成因與7類營養豐富的食物來源，協助從飲食與生活面向理解髮色變化。

　

圖說：掌握生活與營養，延緩白髮生成

　

7大長白頭髮成因

以下整理出造成白頭髮的7大主要原因，帶你了解身體正在發出的訊號：

　

  • 白頭髮原因1：老化

髮根黑色素幹細胞流失，黑色素生成不足，頭髮逐漸變白。

  • 白頭髮原因2：遺傳

爸媽年輕就長白髮，你出現白髮的機率也會增加。

  • 白頭髮原因3：營養不均衡

營養攝取若長期偏低（如維生素B12、蛋白質、銅、鋅、鐵等），可能影響毛髮健康與色素生成機制。

  • 白頭髮原因4：精神壓力

精神壓力與吸菸習慣可能影響頭皮與毛囊健康，進而與白髮風險相關。

  • 白頭髮原因5：抽菸

抽菸習慣可能影響頭皮血液循環；長期暴露在強烈陽光下也可能對頭皮造成傷害，這些因素可能與白髮增加有關。

  • 白頭髮原因6：頭皮過度曝曬

長時間日曬頭皮，可能影響頭皮環境健康，為白髮增加的潛在因素之一。

  • 白頭髮原因7：疾病因素

在少數情況下，某些醫療條件（如甲狀腺功能異常、嚴重維生素B12缺乏、自體免疫疾病）可能與白髮風險增加有關。如有疑慮，建議諮詢專業醫療人員。

　

7大讓白髮變黑的關鍵營養素

想要黑髮亮麗，除了護髮外，吃對營養也很重要！以下7大營養素與食物，你一定要知道：

　

1. 富含銅的食物：銅為頭髮與皮膚中黑色素生成過程參與的礦物質之一，有助於維持髮絲與頭皮健康。

  • 食物來源：牛肝、蟹肉、蝦、貝類、杏仁、核桃、腰果、糙米、燕麥、白蘑菇。

2. 富含蛋白質的食物：蛋白質為構成頭髮毛髮纖維的主要營養素，充足攝取有助於頭髮結構健康。

  •  食物來源：肉類（牛、豬、雞、羊）、魚類（鮭魚、鱈魚、鯖魚）、蛋類（雞蛋、鴨蛋）、豆類與豆製品、堅果與種子。

3. 富含碘的食物：碘為甲狀腺功能所需礦物質之一，支持荷爾蒙調節與頭皮細胞代謝。

  •  食物來源：海帶、紫菜、蝦、蟹、貝類、魚類、牛奶、奶製品、含碘食鹽。

4. 富含維生素B12的食物：維生素B12能促進紅血球生成，支持毛囊營養供應。

  •  食物來源：肉類、家禽、魚類、乳製品、蛋類。

5. 富含維生素B9（葉酸）的食物：葉酸有助紅血球與核酸合成，維持細胞正常代謝。

  •  食物來源：綠葉菜（菠菜、羽衣甘藍）、豆類（黑豆、青豆）、堅果（核桃、松子）、柑橘類水果。

6. 富含維生素D的食物：維生素D為脂溶性維生素之一，有助於多項生理功能與營養吸收。

  •  食物來源：綠葉菜、高脂魚（鮭魚、鰻魚）、奶製品、全麥穀物、蛋黃。

7. 富含鐵質的食物：鐵為形成紅血球的必需礦物質之一，有助維持能量代謝與頭皮健康。

  •  食物來源：堅果、紅肉、魚類、豆類、豆腐、雞肉。

　

白頭髮常見QA

Q1.為什麼白頭髮髮根是黑的?有些人觀察到白髮髮根轉黑的情況，但是否為黑色素細胞功能轉變仍需進一步研究。

Q2.通常白頭髮從哪裡開始變白？一般來說，白頭髮最常從耳上方或側腦部位出現。男性多從太陽穴或後腦杓開始，女性則通常從前額部位先長白髮。

Q3.少年白能黑回來嗎？少年白是否可逆取決於原因：若與營養、壓力或生活習慣有關，改善後可能觀察到髮色變化；若主因為遺傳或深度老化，目前尚無確實方法保證變黑。Q4.白頭髮拔一根長三根是真的嗎？「拔一根白髮長三根」是迷思。每個毛囊只會長一根頭髮，白髮增多是因年齡、壓力、營養或基因影響，不是拔髮造成的。

Q5.差不多幾歲會開始長白髮？一般來說，亞洲人多在35到40歲左右開始長白髮，屬於正常生理現象。但因基因、生活壓力與營養狀況不同，有些人20歲前就出現少年白，甚至在30歲左右就開始長白髮。

圖說：選對關鍵營養，即是黑髮的最佳護理師

　

白髮管理，飲食作息決定髮色未來

雖然遺傳與年齡無法完全掌控，但生活習慣卻能大幅影響白髮增長。多喝水、補充蛋白質和鐵質、維持規律作息，再搭配簡單的頭皮按摩，都能給黑色素細胞更多養分與活力。營養師與讀者朋友們分享，長白髮無須過度焦慮，這訊號正是提醒我們要更善待自己，透過慢慢飲食與作息調整，健康髮色和好心情也會隨之而來。

　

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

潮健康

潮健康

潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

#白髮 #食物 #鮭魚

18+