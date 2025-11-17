2025-11-17 22:38 國文老師｜謝蓁
匿名者一句豪語，引爆比鳳凰颱風還大的浪潮：台大大氣系雞排之亂，你會去排嗎？
這兩天有一則新聞滿有意思的：
一位自稱「台大大氣系」的網路匿名者，在論壇上豪語宣稱：「鳳凰颱風來襲，台北會放兩天假；如果不準，我請大家吃雞排！」
結果，颱風來了，雨也下了，只是台北一天假都沒放到。
但更令人困惑的是——怎麼會有人相信一個匿名者的放話？
署名「台大大氣系」，真的就比較「大氣」？
還是只要掛上台大，就會自動變成可信度保證？
這其實反映了最近台灣很有趣的現象：
只要有事件、討論、風向，就一定會有人立下賭注說：「#要是怎樣我請全台吃雞排！」
姑且先不論雞有多無辜，更令人好奇的是：這些人到底為什麼要開賭注？
一、打賭者：輸贏其次，「被看見」才是重點
近年「雞排賭局」幾乎成為台灣的一種網路文化。
有人是為了證明信念：
「我百分之百有把握，否則我怎麼敢開口？」
有人是為了追風潮：
「大家都這樣玩，我不玩就落伍。」
更多的人，其實只是想紅、想流量、想參與事件，
雞排反而只是工具，甚至可說是「儀式感」。
雞排不貴，但可以換到：
◼︎一篇爆紅貼文
◼︎一群人討論你的大名
◼︎一次成功表態的舞台
◼︎甚至被媒體報導的機會
輸了也沒關係，因為輸的不是什麼大筆金額，只是幾份雞排；但贏到的是流量與聲量。
這筆賭注，其實很划算。
二、但比起打賭者，我更困惑的是「排隊者」
這次颱風事件中，最令人驚訝的並不是有人豪語賭雞排，
而是竟然真的有許多人跑去排隊。
我忍不住想問——到底是什麼心態？
1.相信一個匿名者的話？
只因為他說是「台大大氣系」，就值得信賴？
網路上隨便一個假頭銜都能冒出來，但人們就是樂於相信。
這不是信賴，而是群眾心理的加強版：
「大家都信，我不信好像我落伍。」
2.花一兩個小時排隊，只為了一份雞排？划算嗎？
如果換算一下：
◼︎排隊 40–60 分鐘
◼︎再加來回路程
◼︎再加等待過程中的消耗
◼︎再加取消原本安排的成本
你得到的一份雞排，真的值得嗎？
如果以一般打工時薪 180–220 元來看，
那塊雞排等於花了你 一小時以上的時間 去換的。
其實不是賺到，而是#用時間換便宜。
3.還是「免費的就是爽」？
這其實是最真實的心理。
很多人不是為了雞排，而是為了參與、為了跟風：
◼︎有趣
◼︎熱鬧
◼︎好玩
◼︎可以發 IG
◼︎可以跟朋友炫耀「我也有排」
◼︎排隊本身就是一種「事件感」
他們不是在等雞排，而是在等一種#小確幸儀式。
三、雞排不是真正的主角，真正的主角是「集體心理」
雞排賭局看似荒謬，卻也展現出台灣社會的一種影子：
◼︎我們喜歡熱鬧
◼︎喜歡參與
◼︎喜歡跟風
◼︎喜歡便宜
◼︎喜歡表態
◼︎喜歡小確幸
◼︎也喜歡在群體裡感覺自己沒落伍
而打賭者與排隊者，正是這場現象中的兩個面向。
只是，對我來說，
時間更珍貴，效率更重要，
我寧願吃不到那塊雞排，也不願浪費一小時排隊。
一塊雞排可以當飯吃，但#時間可以堆成你未來的樣子。
