【食譜】低醣低脂香菇雞肉餅｜常備菜、早餐或漢堡都適合
在家用餐，為了節省備餐時間，有空時我會多做些常備菜放冰箱，加熱後就可以吃，類似市售的微波食品，不過更便宜，也絕對不添加防腐劑！
而這個「香菇雞肉餅」是很好用的主菜，可以當作早餐的主食，或做成漢堡三明治，而且低醣又低脂，多吃幾個也不罪惡～
【香菇雞肉餅食譜】
份量（6個，1個約40大卡，淨含醣約1.5g/個）
材料：
雞里肌 180g、乾香菇 2朵、腰果 5顆、柚肉和風醬 1.5大匙
作法：
1.將腰果用研磨機處理成腰果粉備用
2.乾香菇泡水泡開，與雞里肌一起用調理機絞碎，加入腰果粉、柚肉和風醬拌勻
3.將肉餡分成6份，用湯匙舀入不沾平底鍋中，用湯匙背壓成餅狀，蓋上鍋蓋煎至變色
4.將肉餅翻面，倒入80cc的水（可包含泡香菇的水）
5.蓋上鍋蓋，小火悶煎約8~10分鐘至水收乾即可
一般肉餅大都用豬肉做，用雞肉做的肉餅比較不油，加入柚肉和風醬可以增添風味，味道也能保持清爽喔！
Tips：低醣低脂的香菇雞肉餅可以這樣調整與保存
1.雞肉餅中加入堅果，可以補充好油質
2.若無研磨機，可將腰果切成碎粒，只是口感略不同
3.煎好的雞肉餅可用保鮮盒裝好冷凍保存，約可保存1個月
