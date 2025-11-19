2025新竹城市馬拉松：我第9次半馬，竟然跑出人生PB（但我發誓這真的是最後一次)

這真的是我人生最後一次半馬，真的。

睽違三年再次挑戰跑半馬，完全沒想過自己會輕輕鬆鬆、游刃有餘；但心裡總是有點僥倖。

想著，嗯，這一年我有參加清大EMBA行健社，每周雖然輕鬆跑，但也是有個7k。

還有，我的壞朋友有時會抓我去跑步。

雖然我用盡各種理由能逃就逃，但不幸被抓走時，不是9k就12k。

比起前8次半馬，每次都是完全靠意志力，應該這次比較輕…鬆…吧…？

並沒有，半馬果然就跟我印象中的一樣，累死我了。

2025新竹城市馬拉松

2025新竹城市馬，是我人生第9場半馬。

前8次的半馬，最差紀錄就是2019年甲狀腺癌手術後，為了證明自己還活著，就去跑了新竹城市馬，半馬紀錄是3小時20分。

那是我第二次半馬。

雖然成績很弱，但能跑、能動、能呼吸，感覺很棒。

之後，為了鼓勵自己好好活著，又跑了6次半馬，但最好的紀錄也就頂多2小時37分。

再後來，覺得跑馬看來看去都差不多。

每次都有紀念衫、獎牌、毛巾，不想再累積不必要的紀念品，再也不報名了。

2025新竹城市馬拉松

這次會再報名，完全就是社團團揪，大家都在喊+1。

腦波一弱，加上聽到可以報永續組不用領衣服、毛巾，不小心就+1 了。

為什麼選半馬？完全就是貪小便宜主婦精神啊！

想說來都來了，沒差多少錢，多跑一點比較划算。沒有第二個理由（羞）。

2025新竹城市馬拉松

哼哼，這次我一定要做足準備，讓大家看看我這一年（沒有很認真訓練）的成果！

結果，本來想在跑步前，瘦下兩公斤減輕身體負擔。

沒想到，開完社群溝通公開班後，心情一放鬆，我根本胖了兩公斤啊！

最後，我為這次跑步唯一做的準備，就是4點半起床化妝。

比不上速度，我們至少比拍照好看。（完全自我安慰）

2025新竹城市馬拉松

比賽前一天，跑步壞朋友問我「我們一起跑吧？」

我善解人意的說「你比競賽組上凸台的人，我會拖累你，沒關係，我自己跑。」

壞朋友很堅持。

不是啊，你跟我跑，我怎麼偷懶、怎麼休息？拜託你自己跑好不好？我只想慢慢跑啊！

我只能含著眼淚，接受他（看穿我的）的好意。

2025新竹城市馬拉松

今天凌晨，終於要上場了。

我先到社團休息區集合，跟75位學長學姊拍合照。

不要以為EMBA都是跟我一樣的肉咖，我這些學長學姊，有人昨天晚上才跑完星光馬21k，還有一堆在練三鐵競速的。

我當初，到底為什麼要腦殘殘，跟他們一起報名半馬？

人活得好好的，報個9k、把小孩拖來當藉口報個4k，不是很好嗎？

我萬分懊惱。

本來想人潮眾多，跟壞朋友自然就會走散、遇不到。

沒想到，壞朋友還是找到了我「來，今天我跟你一起跑喔！」

我，我，可以不要嗎？

2025新竹城市馬拉松

開始跑步了，剛起跑，我就覺得累了。

你以為我都是靠正能量鼓勵自己嗎？

沒有。我想的都是以下這些。

「為什麼要跑步？」「為什麼要報半馬？」「好想休息」…

但是壞朋友在旁邊跟得緊緊的，時不時就回頭望著我「跟上跟上！」

我臉皮薄，只好默默繼續跑。

唯一支撐我的，就是完成的公里數越來越多，我數著1公里、3公里、9公里、15公里…。

每次想放棄的時候，我都想著「現在放棄了，人生也就等於放棄了。」「堅持下去，你可以成就更好的自己」

怎！麼！可！能！這太唬爛了。

我想得很務實「現在時間那麼早，要等回收車來收還要很久，更。我自己跑回終點比較快。」

跑步跑到後來，其實累的程度沒什麼太大區別。就是很累，跟很肚爛的累兩種而已。

最煩的是，我的腳趾抽筋了。什麼鬼啦，為什麼腳趾會抽筋？還好壞朋友本人就是醫護跑者。他讓我拉筋，要我下一站一定要吃香蕉、喝舒跑，稍稍緩解了症狀。

2025新竹城市馬拉松

最後，我人生第9次的半馬，竟然破了我人生PB。

6年前癌後第一次跑城市馬，我的成績是3:20；8次半馬成績最好的是2:37分。

這一次，我跑出了2小時19分。

嚇死我了。

原來，雖然社團只是每周看來歡樂的輕鬆跑，7k、7k一次一次累積下來，依然可以看到改變。

原來，壞朋友一次又一次逼我挑戰極限，把我抓去南寮跑12k中途不能休息，讓我跑到快哭出來，讓我在面對有補給站的賽事時更自在。（聽得出我在抱怨吧）

謝謝清華大學行健社帶我飛，謝謝壞朋友用力鞭打我，讓我跑出個人史上最佳紀錄。

2025新竹城市馬拉松

下一次半馬？

壞朋友說「你最後3k速度掉下來，不然我們本來可以拚2小時10分的。下一次半馬我們….」

沒有。

沒有下一次半馬，我什麼都看不到。

已讀不回，回家睡死。

2025新竹城市馬拉松

【延伸閱讀】畢羊縱走三天兩夜，挑戰中橫中辣小辣｜爬到懷疑人生｜鋸東山屋｜鋸齒連峰

【延伸閱讀】跑一圈操場都累，我竟然也有「周周馬」的一天！／新竹海洋國際馬拉松、戀戀桐花全國路跑

【延伸閱讀】癌後第一爬！百岳新手CP值最高！合歡群峰2天集滿5座百岳、6座山頭！

【延伸閱讀】賽事╱超歡樂邊跑邊吃 飽到打嗝的「田中馬拉松｣

更多第一手訊息不漏接，請按讚追蹤

🎯個人網站：小記者所見所聞

🎯粉絲專頁：失敗要趁早-張念慈

🎯IG追蹤：fail.early

🎯Youtube頻道：失敗要趁早-張念慈

🎯Podcast：說故事玩社群