40歲以後容易硬不起來？醫師：「2個重點」是關鍵警訊
隨著年齡增長與生活壓力累積，中年男性出現「勃起困難或維持時間縮短」的情形日益普遍。順挺泌尿科診所許家豪院長指出，勃起功能障礙不僅關乎性生活品質，更可能是心血管健康的早期警訊，若能及早調整生活型態，勃起狀況通常可望獲得改善。
根據國際文獻顯示，在40歲以上男性族群的盛行率約達40%，且隨年齡增加而上升。中年男性的常見誘因包括代謝症候群、糖尿病、高血壓、肥胖、睡眠不足與長期壓力。這些因素均會造成血管內皮功能受損，影響陰莖血流供應，導致勃起反應不佳。
許家豪院長指出，臨床觀察顯示約六成患者同時合併心血管或代謝性疾病，顯示勃起功能障礙往往是全身性血管老化的指標。他提醒，若出現晨間勃起消失、勃起硬度下降或持續時間縮短等現象，應及早就醫評估血壓、血脂、血糖等指標，避免忽略潛在的心血管風險。
治療方面，生活型態調整是第一步。研究證實，減重、戒菸、規律運動與控制慢性病能有助於改善勃起功能，特別是中年男性在積極執行後，勃起功能可有明顯提升。此外，保持良好睡眠與壓力管理也十分重要。許多男性因長期高壓或焦慮導致男性荷爾蒙下降與血管收縮，進一步惡化性功能表現。
若生活調整效果有限，可經許院長評估使用口服藥物，臨床研究顯示，治療成效普遍令人滿意。此類藥物已獲國際多項臨床指引列為第一線治療，安全性高且副作用可控。不過，使用前仍須確認無合併硝酸鹽類藥物或不穩定心臟病，以確保安全。
除藥物外，非藥物治療如真空勃起裝置、陰莖注射藥物、心理輔導及低能量震波治療（Li-SWT）也逐漸受到關注。研究指出，震波治療可能有助於改善血管性勃起功能障礙。許院長提醒，任何治療都應依個人狀況量身評估，並持續追蹤共病與心理健康。
他也強調，「中年男性最常忽略的是生活習慣問題。」長期熬夜、飲酒過量、久坐缺乏運動，都是血管與荷爾蒙系統的雙重負擔。若能從日常保養著手，結合醫師指導，部分患者在數月內能感受到勃起狀況的改善。
中年勃起功能障礙不僅是生理問題，更是全身健康的警訊。順挺泌尿科診所許院長建議40歲以上男性應定期健康檢查、維持理想體重、良好睡眠與心理平衡。若出現性功能變化，應勇於就醫評估，及早介入。健康的血管與生活方式，才是男性持久力的真正基礎。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
