2025-11-17 07:44 女子漾／編輯張念慈
早餐先喝咖啡還是先吃保健品？營養師給答案：這組合最NG
早餐可以一邊喝咖啡、一邊吃保健食品嗎？許多上班族早晨行程固定：一起床先來一杯咖啡提神，再吞幾顆保健品補營養。但不少人也開始擔心，「吃完營養素後馬上喝咖啡，會不會整個白吃掉？」對此，營養學專家洪泰雄指出，真正的答案其實是「看情況」。某些營養素確實會被影響，但大部分並不需要過度緊張。
洪泰雄分享，若要一句話記住原則，就是：「補鐵避咖啡，其他看情況。」因為不同營養素與咖啡的交互作用差異非常大，有的幾乎不受影響，有的則會大打折扣，尤其「鐵」最容易受到咖啡干擾。
鐵質受咖啡影響最大：至少間隔 1 小時
洪泰雄表示，如果早餐補充鐵質（如補鐵營養品、含鐵綜合維他命，或食物中的植物性鐵），就一定要與咖啡保持距離。
原因是咖啡含有「多酚」與「單寧酸」等成分，容易與鐵結合，讓鐵在腸胃道變成不易吸收的型態。尤其植物性鐵（如菠菜、補鐵保健品）影響更大，其吸收本來就不如動物性鐵，若再遇到咖啡，更容易大幅降低吸收效率。
洪泰雄建議，鐵質與咖啡至少間隔一小時以上，讓腸胃有足夠時間吸收鐵，不至於被咖啡「攪局」。若你是貧血族群、備孕女性、素食者、或醫師建議補鐵者，這項原則尤其重要；若你屬於「重度補鐵族」，更應特別避開咖啡與茶類飲品。
維生素 D 幾乎不受咖啡影響：重點是「飯要有油」
洪泰雄指出，維生素 D 為脂溶性維生素，需要靠飲食中的脂肪來吸收，因此與咖啡的干擾性不高。
但若是在空腹喝咖啡、胃酸不足的情況下，可能會間接影響脂溶性維生素的吸收效率。因此，與其擔心咖啡，不如把重點放在「搭配什麼早餐」
建議維生素 D 最好與「含脂肪的早餐」同時吃，例如：蛋、奶、牛油果、堅果、優格、豆漿、起司等等。如此一來，不僅不會被咖啡干擾，吸收率反而是最高的。
維生素 B 群與咖啡：利尿會加速排出，但影響有限
B群為水溶性維生素，咖啡有輕微利尿作用，如果短時間內喝太多咖啡，可能會讓水溶性的 B 群較快排出體外。
然而，如果每日咖啡量適中（約 1 到 2 杯），B 群被加速排出的量其實非常有限，不需要過度擔心。如果真的很在意，可以把B群放在非喝咖啡的時間吃，例如中午、下午或早餐後一段時間補充。
總結來說，B 群與咖啡「不用硬性分開」，只有大量喝咖啡的人需要稍微注意。
維生素 C 幾乎不受影響：真正降低C的其實是壓力
維生素 C 與咖啡並沒有直接的吸收衝突，因此一起吃、一起喝都沒問題。
唯一需注意的是，若你本身屬於：長期重度咖啡攝取者、經常熬夜、壓力大、抽菸，這些情況會加速身體消耗維生素C，使得攝取量不易足夠。但並不是因為咖啡本身阻礙C的吸收，而是生活型態讓C消耗得更快。
因此若你常處於高壓、晚睡、喝很多咖啡的生活型態，可以適度增加維生素C的補充量。
補鐵要避咖啡，B、C、D 大多「一起喝」也沒問題
洪泰雄再次強調，坊間最常見的誤解就是「咖啡會讓所有營養素吸收變差」，但實際上大部分營養素與咖啡同時攝取並不會產生重大影響。真正需要注意的只有鐵質，因為鐵與咖啡裡的多酚會結合，阻礙吸收。對於需要補鐵的族群而言，「咖啡要錯開喝」特別重要。
簡單原則為：
1.補鐵避咖啡：至少間隔 1 小時
2.維生素 D：跟有油脂的早餐一起吃最好
3.維生素 B：咖啡量別太多即可
4.維生素 C：—幾乎不受影響
他表示，大部分保健品與咖啡不需要刻意分開，適度喝咖啡也不是問題，真正的重點在於飲食均衡與適量攝取。
｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower