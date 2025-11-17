埋線拉提短時間內就變鬆垮？醫師：三大術後照護地雷

醫美、保養、女性示意圖。圖片來源：Canva

許多人為了改善臉部鬆弛與下垂，選擇進行埋線拉提（又稱筋膜拉提、線雕拉提），希望改善臉部線條與整體外觀協調。然而，有些人在治療後卻抱怨效果不明顯，甚至短時間內就回到原樣。

其實，造成效果「打折扣」的原因，埋線療程後的恢復狀況，與個人照護及術後照護有關。陳裕豪醫師提醒，埋線拉提不是做完就好，若忽略術後細節，可能會讓精心設計的拉提成果大打折扣。

地雷一：過早按摩、拉扯臉部

埋線拉提後組織需要時間恢復穩定，這段「固定期」通常需要 7 至 14 天。若患者過早進行按摩、臉部清潔時用力搓揉，甚至趴睡壓到臉部，都可能造成線材位移或鬆動。

醫師說明，此療程重視臉部結構支撐與恢復期穩定，若線材未穩固就被外力影響，支撐力自然會減弱。為了讓線材與組織穩定貼合，建議術後兩週內避免任何拉扯或劇烈表情動作，讓臉部自然恢復。

地雷二：熬夜與作息不規律

許多人認為做完拉提後就能立即恢復日常生活，但忽略睡眠與修復的關聯性，醫師提醒，人體在夜間休息時會啟動自我修復機制，若長期熬夜或睡眠不足，膠原蛋白生成速度將下降，影響筋膜修復進度。

在筋膜拉提過程中，線材會刺激膠原蛋白增生，以達到穩定緊緻的效果。因此，術後應保持規律作息、避免過勞，才能讓膠原蛋白充分生成，有助於維持整體外觀穩定。

三、地雷三：忽略防曬與保濕

術後皮膚在修復期間相對脆弱，若暴露在紫外線下，容易引發發炎與色素沉澱，醫師指出，紫外線不僅會傷害表皮，也會破壞膠原蛋白結構。

此外，部分患者認為「不能碰臉」而完全不保養，導致皮膚乾燥、緊繃。正確做法應該是選擇溫和無刺激的保濕產品，加強保濕同時避免用力按摩。防曬、保濕兩者並行，才能維持 埋線拉提的長效與穩定。

埋線拉提除了是一項結合醫學與美學的技術，也需要患者的配合照護，醫師強調：「筋膜拉提的效果，就像建築的基礎結構，若保養不當，再好的設計也無法長久。」

他建議，想讓效果持久自然，除了應選擇合格、具執照之專業醫師，並依個人條件諮詢以外，更要在術後用心照護自己。從避免外力拉扯、保持良好作息，到加強防曬與保濕，都是維持成果的關鍵。

陳裕豪醫師最後也提醒，正確的筋膜拉提並不僅止於「拉」，更重要的是「重建支撐」。維持皮膚彈性需依個人修復情況與照護習慣而定，對於追求安全、持久與自然效果的人來說，術後照護的用心程度，往往決定了拉提能維持多久。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。治療效果視個人狀況與保養習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

原文出處：埋線拉提效果打折扣？醫師提醒避開三大術後照護地雷