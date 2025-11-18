保養品選專櫃還是選開架？醫師：「5大核心作息」才是肌膚緊緻關鍵

2025-11-18 10:01 潮健康

細紋、暗沉、鬆弛與保養成分的關聯？醫師揭開「金色保養」的真相與科學依據

周輝政 醫師／婦產專科與皮膚保養顧問

　

近年「金色保養」掀起肌膚健康新風潮，不少人關心這類奢華質感產品是否真的能延緩老化、緊緻肌膚，還是僅僅帶來視覺上的「高級感」；醫師提醒，真正影響肌膚的不是顏色或價位，而是產品中有效成分與配方結構。金色系保養品的重點不在「閃耀外觀」，而是背後代表的導入與穩定科技，是否能支持肌膚維持良好狀態。

　

　

醫師解析：奢華保養的科學機制

醫師指出：「所謂奢華，不在外觀，而在科技。」以森田藥粧推出的面膜為例，其設計理念並非單純追求華麗視覺，而是結合多重肌膚健康核心因子──包括胜肽、玻尿酸與植萃修護成分，以「滋潤＋保濕＋舒緩」三軌並進。產品中的金色導入科技，主要作用為提升提升配方穩定度，讓肌膚維持柔軟與光澤感。

編輯推薦

消費者最關心的5大核心關鍵

醫師強調，真正維持肌膚健康的不是依賴單一面膜，而是整體生活與保養習慣的成果。以下五大面向，遠比任何奢華成分更能決定肌膚的年輕程度：

　

  • 規律作息：夜間 11 點至凌晨 2 點是肌膚修復高峰期。

  • 均衡飲食：減少高糖食物以避免醣化反應與皺紋生成。

  • 防曬習慣：防曬是所有維持肌膚健康的基礎。

  • 適度運動：促進血液循環與膚色改善。

  • 科學保養：選擇具實證的保養成分，如胜肽、A 醇、菸鹼醯胺與抗氧化物，才能維持肌膚彈性與亮度。

　

「奢華」的真意：美感是一種生活態度，效果仍靠配方與習慣

醫師表示，金色保養的價值不在於「金的成分」，而在於它讓人重新注重護膚的儀式感。適度的儀式感能讓保養更持之以恆，進而改善肌膚狀態。真正有效的保養，來自於穩定的作息、日常防曬與正確選擇具科學依據的活性成分。

　

適合族群

  • 熟齡肌（35歲以上）想提升保養層次與肌膚緊緻度者

  • 夜間保養重視放鬆與修護質感者

  • 已有基礎保養習慣，欲升級至修護階段者

此類產品不適合僅追求「即效亮白」或「控痘」效果者，而是針對希望關心細紋、鬆弛、乾燥、暗沉等肌膚老化問題的族群。

　

醫師總結｜真正的「金」，是肌膚內在的健康循環

周醫師強調：「奢華保養的價值，不在金箔，而在態度。」如果一款產品能讓人開始重視肌膚健康、早點休息、持續防曬與補水，那麼它的真正價值已不只是外觀，而是讓保養變成一種生活儀式。

　

免責聲明：本文為健康保養與成分知識分享，非作為醫療診斷或治療依據。實際效果因個人體質與使用習慣而異，若有持續膚況問題，建議諮詢專業醫師。

原文出處：貴氣保養真相揭露！專家解析「奢華抗老」背後的科學與肌膚關鍵

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

潮健康

潮健康

潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

#肌膚 #防曬 #健康保養

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人
hotNews__list__item--img

八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧
hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

週三放颱風假？鳳凰颱風今晚起風雨最強　專家點名9縣市最可能放假
往下滑看更多精彩文章
11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人

11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人

2025-11-03 14:52 女子漾／編輯周意軒
11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人　圖片來源:官方
11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人　圖片來源:官方

立冬一到，台灣的冬天就正式開場，是刺骨冷風加上「起床變難、胃口變好」模式全面上線。11月7日這天中午12時03分48秒正式交節，命理師柯柏成提醒，立冬不是只有「補冬」、吃薑母鴨、羊肉爐，還有幾個禁忌一定要記起來，尤其生肖蛇、生肖虎這波請乖乖低調，保平安、顧身體、遠離危險，一起來看看還什麼要注意！

飲食文化研究者徐仲點出台菜的「減法」主軸：一清、二鮮、三快炒，其中「三快炒」講的是台菜對香氣講究，從三杯雞到麻油雞都不例外。圖為麻油雞示意圖。圖／聯合報系資料照片
飲食文化研究者徐仲點出台菜的「減法」主軸：一清、二鮮、三快炒，其中「三快炒」講的是台菜對香氣講究，從三杯雞到麻油雞都不例外。圖為麻油雞示意圖。圖／聯合報系資料照片

立冬禁忌5件事：別以為天冷就能亂來

立冬講究「養藏」，比冬眠還要講氣質。命理師給出5件這天最好避免的事，既是保養身體，也是守住冬季好運的開端。

別太早出門

早起沒錯，但立冬清晨寒氣最重，容易冷到骨子裡。老人家、體質虛弱者尤其要小心，一杯熱飲再出門比較穩。

暴飲暴食NG

補冬當然香，但別一次吃到久違的肚子在哭泣。腸胃負擔太大，反而影響身體氣血運轉。

避免淋雨

冷風＋雨水＝感冒與氣場失衡的危險公式。傘一定要帶，別讓自己因為一場雨整週鼻塞。

情緒別爆衝

冬天重「收敛」。吵架、爆氣、一直暴怒會耗掉太多能量，對運勢也是扣分。

不適合劇烈運動

想變辣但跳太猛、跑太拼，反而容易拉傷與耗損陽氣。今天更適合慢跑、散步、伸展、瑜伽。

陸劇《美食無間》圖片來源:官方
陸劇《美食無間》圖片來源:官方

哪些生肖要特別注意？

1. 生肖蛇：本命年＋小心交通意外

今年本命年的蛇寶們，計畫常常被攔腰切斷，做事一定要有Plan B。不只工作，身體也在提醒你「慢一點」，尤其農曆十月出生的蛇，易疲勞、氣虛，心血管、眼睛、過勞問題都要盯好。

最重要的是：小心車關！

開車、騎車、過馬路都慢一步、看仔細。

圖片來源:AI
圖片來源:AI

2. 生肖虎：寅巳相刑，關節神經最敏感

虎寶們這段時間容易覺得痠、卡、緊，關節、筋骨、神經系統小怪獸會出沒。盡量少做爆發型運動，避免受傷。

立冬這天特別適合好好暖身、按摩、泡澡，把身體照顧得暖呼呼，才能安穩迎冬。

圖片來源:AI
圖片來源:AI

3. 生肖雞：貴人來敲門，業績要衝就趁現在

立冬後運勢一路向上，如果你手邊有未完成目標、業績要追、合作要談，這段時間手刀出擊。尤其是要簽約的場合，命理師建議帶質感好一點的個人印章會加分。

只要願意多跑、多講、多接觸機會，就會收穫多。

圖片來源:官方
圖片來源:官方

編輯推薦

#禁忌 #浪漫 #貴人 #生肖虎 #命理師

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人
hotNews__list__item--img

八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧
hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

週三放颱風假？鳳凰颱風今晚起風雨最強　專家點名9縣市最可能放假
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
往下滑看更多精彩文章
八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧

八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧

2025-11-12 17:04 失敗要趁早 - 張念慈
八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧
八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧

台北一名79歲的老媽媽殺了兒子，但我希望她可以被特赦。

故事的起點，是53年前。那一年，26歲的她當媽媽了。她開開心心迎接寶貝兒子的到來，沒想到兒子出生沒多久就因腦膜炎引發肺炎、小兒麻痺導致癱瘓在床，從此臥床一輩子。

兒子沒辦法說話，不會行動，一切生活起居全由她照料。

才26歲阿，她的人生從此只有兒子，把屎把尿、餵藥吃飯、翻身清潔...再沒有其他了。年輕少婦該有的笑顏、燦爛人生，她統統都沒有。沒有未來、沒有夢想、沒有自己。

她放棄了自己，但她從來都沒有放棄兒子。長達53年的時間，兒子從小嬰兒變青少年、成人、青壯年，到邁入中年。

不變的是，兒子還是不會講話、不會動，只有身形長大、母子都雙雙變老了。

但兒子總是衣著乾淨清爽，身體健康狀況良好，沒有褥瘡，看得出來媽媽有多愛他。

50年的照顧沒有壓垮老媽媽，但2023年新冠疫情爆發，確診者必須隔離，卻壓垮了老媽媽。那年4月底，老媽媽確診新冠肺炎自行隔離。

由於她年事已高，她擔憂兒子狀況一直無好轉，怕自己有個萬一兒子沒人顧怎麼辦？身心靈都崩潰的情況下，老媽媽5月趁著外籍看護沒發現時，拿著裝1萬元鈔票的紅包袋塞到兒子嘴中，悶死了兒子。

原本想跟著走，但因為太驚嚇了，她坐在兒子床邊哭泣崩潰，無法自已。

辯護律師主張，老媽媽不是真的想殺死兒子，也不可能再犯殺人案件。且被害人殘疾50年之久，無法自理生活，若不是老媽媽，也沒人能照顧，強調此案並非單純是「殺人」而已。

八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧
八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧

台北地院先依自首規定替老媽媽減刑，又認為「情堪憫恕」，再依刑法第59條規定減刑。考量老媽媽付出大半輩子照顧死者，甚至賣房籌措照顧費用，最後，法院依照案發時她為79歲、未滿80歲，無法依刑法第18條第3項規定減刑，判老媽媽2年6月徒刑

不過，因為考量老媽媽長照兒子50多年，以及不執行宣告刑，也很難想像其他社會的照顧者就會有恃無恐，殺害被照顧者。因此，法官建請總統特赦。

鄧湘全律師在臉書貼出這個判決，仙女老師余懷瑾也提出呼籲， 我看了非常心疼更萬分不捨。

長照，是未來我們都必須面對的問題，老婦人在為了照顧重度身心障礙的兒子，一個人挺過了53年。這個過程，有多寂寥和不容易啊！

2023年時老媽媽79歲，兩年過去她今年已經81歲了。她的一輩子，已經活在長照的牢籠裡50多年。兒子死後，她依然被困在懊惱與悔恨中。我實在不知道，她要怎麼樣撐過再一個2年6個月的有期徒刑。

謝謝法官以人性為出發，也希望總統可以特赦，讓老媽媽可以得享餘生。53年，老媽媽為愛服了一場無期徒刑。如今，只盼這世界能還她一點自由。

=

【延伸閱讀】被削髮為尼也能翻紅？武則天的逆襲史，就是最早的社群操作教科書

【延伸閱讀】不是年輕才能發光：楊謹華、曾莞婷、嚴藝文，用堅持寫下最動人的中年逆襲

更多第一手訊息不漏接，請按讚追蹤

🎯個人網站：小記者所見所聞

🎯粉絲專頁：失敗要趁早-張念慈

🎯IG追蹤：fail.early

🎯Youtube頻道：失敗要趁早-張念慈

🎯Podcast：說故事玩社群

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#媽媽 #台北 #老師 #人性 #新冠肺炎

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人
hotNews__list__item--img

八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧
hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

週三放颱風假？鳳凰颱風今晚起風雨最強　專家點名9縣市最可能放假
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
往下滑看更多精彩文章
❤邏輯一致❤新鞋落地~完美詮釋人際關係

❤邏輯一致❤新鞋落地~完美詮釋人際關係

2025-11-09 21:46 Belinda的玩美甜蜜窩

每次新鞋落地❤

到家雙腳得以安好毫無傷口

真心覺得充滿感謝~!!

天冷無雨的天氣

是最佳新鞋落地氣候

夏天通常磨的有慘烈

即便試穿時都覺得好走...

就跟人際關係❤一樣

任何關係都吃緣分

怎麼開始、怎麼互動

以及有無外力等干擾

都影響關係走得順暢或步入死局

有時真的不是努力的問題

而是已有傷，還要忍耐多久

必須先脫掉鞋子才能療傷

就像有些關係只剩停損

放著也是繼續潰爛而已

#關係好要雙向奔赴

#有了疑心就難如初

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#夏天 #互動

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人
hotNews__list__item--img

八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧
hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

週三放颱風假？鳳凰颱風今晚起風雨最強　專家點名9縣市最可能放假
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
往下滑看更多精彩文章
晚餐先吃還是先洗澡？醫：順序搞錯容易變胖！正確順序一次懂

晚餐先吃還是先洗澡？醫：順序搞錯容易變胖！正確順序一次懂

2025-11-14 07:52 女子漾／編輯張念慈
先洗澡還是先吃飯？醫：順序搞錯讓你變胖！正確順序一次懂。圖片來源：Canva
先洗澡還是先吃飯？醫：順序搞錯讓你變胖！正確順序一次懂。圖片來源：Canva

晚餐要先吃還是先洗澡？多數人都依習慣行事，但日本內科醫師市原由美江（Yumie Ichihara）提醒，這個順序其實和腸胃負擔、睡眠品質，甚至體重控制都有關，只靠「直覺」選，很可能讓身體默默受傷。

醫師指出，吃飯與洗澡看似兩件毫無相關的日常小事，背後卻牽涉到身體如何分配血流，而血流分布正是影響消化、代謝與睡眠的關鍵。若選錯順序，很可能讓消化變慢、胃脹胸悶、睡眠品質下降，甚至讓脂肪更容易囤積。

先洗澡還是先吃飯？醫：順序搞錯讓你變胖！正確順序一次懂。圖片來源：Canva
先洗澡還是先吃飯？醫：順序搞錯讓你變胖！正確順序一次懂。圖片來源：Canva

吃飯與洗澡都會「搶血流」：消化至少需要 3～5 小時

市原醫師解釋，當食物進入胃中時，胃酸與消化酵素會將其分解成糊狀，並在 3 到 5 小時內逐步送往十二指腸。小腸再把養分分解為葡萄糖、胺基酸，由小腸絨毛吸收，送入血液。

也因此，吃飯後的一段時間內，身體會優先把血液集中在胃腸道，讓消化吸收順利進行。這段時間若忽然把大量血流拉走，腸胃自然就「不開心」。

洗澡則完全相反。體溫升高會讓毛細血管擴張，全身血流增加，促進代謝、幫助疲勞恢復。泡澡更是讓全身血流快速上升的行為，對腸胃的血流分配影響更明顯。

換句話說，「吃飯」與「洗澡」本質上就是在爭奪身體血流的兩件事，這也是順序必須講究的原因。

先洗澡還是先吃飯？醫：順序搞錯讓你變胖！正確順序一次懂。圖片來源：Canva
先洗澡還是先吃飯？醫：順序搞錯讓你變胖！正確順序一次懂。圖片來源：Canva

飯後立刻洗澡：消化變慢、胃脹胸悶、血壓更容易下降

若剛吃飽就馬上洗澡，體表血流迅速增加，腸胃道血流卻跟著減少，使消化速度變慢。對腸胃較敏感的人來說，可能會出現胃脹、胸口灼熱、胃部沉重、脹氣等不適。

醫師強調，飯後與洗澡本身都會使血壓下降，若兩件事同時發生，等於「雙重下降」，暈眩、站不穩甚至跌倒的風險大增。特別是服用降血壓藥的人，更不應飯後立即入浴。

她建議，若採取「吃晚餐後洗澡」的作息，務必至少間隔 1 小時以上。雖然食物完全離開胃部需 3 小時，但 1 小時後消化已啟動，是腸胃負擔最低的時機。

先洗澡還是先吃飯？醫：順序搞錯讓你變胖！正確順序一次懂。圖片來源：Canva
先洗澡還是先吃飯？醫：順序搞錯讓你變胖！正確順序一次懂。圖片來源：Canva

先洗澡再吃飯也不完全好：洗後至少等 1 小時

有些人為避免飯後不適，改成「先洗澡、再吃晚餐」。然而醫師提醒，這個順序也有問題。

洗澡後，尤其泡澡後，全身血流仍維持在較高狀態，腸胃無法順利集中血流。如果洗完澡立刻吃飯，同樣會讓消化吸收變慢，可能出現飽悶、脹氣等症狀。

因此，若採取這個作息，洗完澡至少要等 1 小時再吃晚餐，讓血流能回到腸胃道。

但另一個麻煩是，洗完後等 1 小時才吃飯，等於晚餐時間更延後。如果飯後很快就上床睡覺，腸胃將在睡眠中持續工作，不只降低睡眠品質，也會讓脂肪更容易囤積。醫師提醒，這是許多人「越晚吃越容易胖」的真正原因。

先洗澡還是先吃飯？醫：順序搞錯讓你變胖！正確順序一次懂。圖片來源：Canva
先洗澡還是先吃飯？醫：順序搞錯讓你變胖！正確順序一次懂。圖片來源：Canva

醫師結論：最推薦順序是「吃飯 → 等 1 小時 → 洗澡」

綜合所有情況，市原醫師給出明確結論：「最推薦的健康順序，是吃完晚餐後至少間隔 1 小時再洗澡。」原因包含：

1.飯後 1 小時消化已啟動，洗澡較不干擾腸胃血流

2.能避免飯後與洗澡的血壓下降同時發生

3.避免晚餐拖太晚，降低睡前消化未完成的負擔

4.減少脂肪囤積與三高風險

至於許多人擔心的「順序會不會影響熱量吸收」，醫師明確說，吸收速度會受影響，但「吸收的卡路里總量完全相同」，不會因為先洗或先吃而變瘦。

先洗澡還是先吃飯？醫：順序搞錯讓你變胖！正確順序一次懂。圖片來源：Canva
先洗澡還是先吃飯？醫：順序搞錯讓你變胖！正確順序一次懂。圖片來源：Canva

她強調，如果作息真的無法配合，例如只能先洗澡再吃晚餐，也不是完全不可行，只要遵守兩個原則即可避免不適：

第一，洗澡後至少等 60 分鐘再進餐。

第二，吃完飯與睡覺之間保留至少 2～3 小時的消化時間。

只要讓腸胃有足夠空間運作，就能把影響降到最低。

市原醫師提醒，若你常覺得吃飽就沉重、容易胃脹、總是睡不好，其實不必立刻懷疑腸胃出問題，調整「晚餐與洗澡間隔」往往就能改善。看似不起眼的生活小細節，可能正悄悄左右你的健康與代謝。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#脂肪 #胸悶 #脹氣 #食物 #睡眠品質 #健康飲食

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人
hotNews__list__item--img

八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧
hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

週三放颱風假？鳳凰颱風今晚起風雨最強　專家點名9縣市最可能放假
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
往下滑看更多精彩文章
毛巾用太久比馬桶還髒！醫師示警：別用超過「這」天數、出現1情況快丟掉

毛巾用太久比馬桶還髒！醫師示警：別用超過「這」天數、出現1情況快丟掉

2025-10-29 14:53 女子漾／編輯張念慈
洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva
洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva

每天洗澡後擦身體、洗完臉擦臉的毛巾，看似乾淨，其實可能是你家裡「最髒的東西」。醫師警告，毛巾若超過3天沒洗，就可能成為細菌與黴菌的溫床，嚴重甚至比馬桶還髒，導致皮膚感染、長痘、過敏，還會引發呼吸道問題。

編輯推薦

毛巾為什麼會變成細菌培養皿？

每次使用毛巾，皮膚上的皮屑、油脂與水分都會殘留在纖維中，而浴室環境潮濕、不通風，更讓細菌與黴菌大量繁殖。微生物學家Jason Tetro 指出，一條使用一週未洗的毛巾，細菌量可能超過百萬，包括金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、黴菌孢子等通通都可能潛伏其中。

皮膚科醫師Kristina Collins博士也提醒，這些細菌若再度接觸皮膚，容易造成毛囊炎、痘痘反覆發作，甚至讓濕疹惡化。

洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva
洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva

醫師警告：不洗毛巾的4大健康風險

1.皮膚紅腫、毛囊炎：細菌堵塞毛孔導致皮膚紅腫，尤其夏天臉部與頭皮更易中招。

2.痘痘、粉刺惡化：使用舊毛巾等於把細菌再抹回臉上。

3.黴菌感染：濕毛巾是黴菌最愛的環境，恐導致香港腳或體癬。

4.呼吸道過敏：毛巾上孳生的黴菌孢子可能隨空氣飄散，引起過敏與氣喘

洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva
洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva

毛巾多久洗一次最剛好？醫師建議洗頻率

東元綜合醫院皮膚科主治醫師王宣甯、陽明交大醫院感染科主治醫師黃士澤建議

1.浴巾：每使用2～3次就要清洗一次。

2.臉部毛巾：建議每天更換或準備多條小毛巾輪替使用。

3.擦手巾：每2天清洗一次，因為常接觸手部與腸道細菌。

4.浴室地墊：至少每週清洗一次，最好用熱水殺菌。

5.毛巾更換頻率：建議2～3個月就汰換新毛巾，若出現異味、斑點或破損，應立即丟棄。

洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva
洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva

正確洗毛巾方式：別再亂加洗衣精！

洗衣專家 Patric Richardson 提醒，清洗毛巾時洗衣精不要加太多，以免殘留降低吸水力。一桶毛巾只需約兩湯匙洗衣精即可。另外，柔軟精和烘衣紙都不建議使用，它們會讓毛巾纖維變滑、吸水力下降。想讓毛巾柔軟又香，可在烘衣球上滴幾滴香茅或佛手柑精油。

白毛巾也別用漂白水清洗，漂白反而會讓布料變黃、變舊。

洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva
洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva

晾在哪裡才不會越晾越臭？

毛巾千萬別掛在潮濕的浴室裡！那是黴菌的天堂。醫師建議：

1.在通風良好、乾爽處晾曬，如陽台或浴室門外。

2.使用毛巾專用掛架，避免摺疊積水。

3.晾乾後再收納，保持乾燥才能避免細菌再生。

醫師也提醒，若在游泳池或健身房使用過毛巾，務必回家立即清洗，避免綠膿桿菌感染。想要皮膚不長痘、身體不癢，養成「毛巾專用、定期清洗、徹底晾乾」的習慣，就是最簡單也最關鍵的防護法。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#黴菌 #皮膚 #過敏 #保養 #氣喘

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人
hotNews__list__item--img

八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧
hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

週三放颱風假？鳳凰颱風今晚起風雨最強　專家點名9縣市最可能放假
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)

最新文章

保養品選專櫃還是選開架？醫師：「5大核心作息」才是肌膚緊緻關鍵

保養品選專櫃還是選開架？醫師：「5大核心作息」才是肌膚緊緻關鍵

#健康保養 #肌膚 #防曬

潮健康 2025.11.18 13
冬天手腳冰冷別輕忽！9大手腳冰冷原因 專家：6種改善手腳冰冷的方法

冬天手腳冰冷別輕忽！9大手腳冰冷原因 專家：6種改善手腳冰冷的方法

#糖尿病 #發燒

潮健康 2025.11.18 9
醫美價格為什差那麼多？埋線拉提價格怎麼算？醫師：5大因素影響

醫美價格為什差那麼多？埋線拉提價格怎麼算？醫師：5大因素影響

#法令紋 #保養 #筋膜

潮健康 2025.11.18 7
全台都信了？台大「雞排之亂」背後：匿名大學生一句話，怎麼騙倒400人？

全台都信了？台大「雞排之亂」背後：匿名大學生一句話，怎麼騙倒400人？

#媒體識讀 #社群媒體 #自媒體經營 #劇情 #高鐵

張念慈 2025.11.18 13
不是一句開玩笑就結束！《台大雞排之亂》恐觸兩罪名　律師點名最危險關鍵

不是一句開玩笑就結束！《台大雞排之亂》恐觸兩罪名　律師點名最危險關鍵

#賠償 #校園

女子漾／編輯張念慈 2025.11.18 647
泥土裡的隱者--變異鉤粉草

泥土裡的隱者--變異鉤粉草

#節氣 #浪漫 #掌心

蒔緣‧鹿角腓腓 2025.11.18 16
匿名者一句豪語，引爆比鳳凰颱風還大的浪潮：台大大氣系雞排之亂，你會去排嗎？

匿名者一句豪語，引爆比鳳凰颱風還大的浪潮：台大大氣系雞排之亂，你會去排嗎？

#鳳凰颱風 #台北

國文老師｜謝蓁 2025.11.17 305
【食譜】低醣低脂香菇雞肉餅｜常備菜、早餐或漢堡都適合

【食譜】低醣低脂香菇雞肉餅｜常備菜、早餐或漢堡都適合

#健康食譜 #食譜 #食譜DIY #減糖料理 #減酯餐

梁小蝶 2025.11.17 19
跟詐騙集團吵架，竟變詐欺被告？房產專家衰捲詐欺案 網怒：詐騙集團太可惡！

跟詐騙集團吵架，竟變詐欺被告？房產專家衰捲詐欺案 網怒：詐騙集團太可惡！

#詐騙集團

女子漾／編輯張念慈 2025.11.17 723
最簡單也最溫柔的味道 昆布蘿蔔清湯

最簡單也最溫柔的味道 昆布蘿蔔清湯

#健康飲食 #食譜DIY #健康食譜

isa小眼睛 2025.11.17 32
18+