水壺隔夜水能喝嗎？專家揭真相：你的水瓶可能「比馬桶還髒400倍」。女子漾AI製圖

環保意識提升，許多人外出、上班都習慣隨身攜帶環保水瓶，但你真的每天清洗嗎？專家提醒，即使只裝「乾淨的白開水」，水瓶在使用過程中仍會因口腔、手部接觸而沾染大量細菌，若長期未清潔，更可能滋生黴菌與各種微生物，嚴重恐導致腸胃不適、喉嚨癢，甚至加劇過敏與氣喘。

匹茲堡大學醫學中心護理師 Michele Knepper 表示，水瓶看似小事卻攸關健康，瓶蓋與瓶身縫隙往往最容易藏汙納垢。「這件事看似微不足道，但非常重要。」她強調，未定期清洗的水瓶，細菌可能比你想像的還多。

美國貝勒醫學院家庭醫學科醫師 Mike Ren 也指出，材質並不能阻止細菌滋生，不鏽鋼、塑膠、玻璃都一樣會變髒，塑膠瓶甚至會因刮痕讓細菌更容易附著。「說嚴重也不至於，但清洗其實一點都不麻煩。」他建議，一般飲水瓶至少每日以溫水、洗碗精與瓶刷清洗一次；若飲用過蛋白飲或含糖飲品，更應天天洗，以免殘留成為細菌的「最愛養分」。

水壺隔夜水能喝嗎？專家揭真相：你的水瓶可能「比馬桶還髒400倍」。圖片來源：Canva

清潔方式除了手洗，也可選擇可放入洗碗機的瓶款，或以假牙清潔錠、醋或小蘇打溫水浸泡一夜做深層清潔；吸管或細縫可用細長刷深入刷洗，避免死角累積污垢。

曾有美國健身網站 Treadmill Reviews 與環境微生物實驗室 EmLab P&K 聯合測試12個重複使用水瓶，結果每平方公分平均竟含有約31萬個細菌單位，部分瓶嘴的細菌量甚至比馬桶座還高出400倍。最容易藏菌的款式是滑蓋式與吸管式水瓶，因瓶口潮濕、內部縫隙多，易滋生葡萄球菌與芽孢桿菌。雖非正式學術研究，但足以提醒民眾不可輕忽。

至於「瓶中水能否放隔夜？」專家看法並不完全一致。有些建議每次裝新水前先倒掉舊水，也有人認為隔夜尚可。Ren 認為，只要每隔幾天更換即可，但若出現異味或看到黴點，務必丟棄並徹底清洗。此外，一次性塑膠瓶不建議重複裝水，除了易刮傷藏菌，內壁也可能釋出化學物質。

專家強調，清洗水瓶雖然只是生活中的小步驟，卻能大幅降低健康風險。「每天用肥皂清洗，其實就是為自己的健康多做一步。」喬治亞南方大學研究水瓶汙染的專家 Ivy Sun 也提醒，良好習慣很重要，「我每天都會替自己與孩子的水瓶洗淨，這是小事，但非常有幫助。」