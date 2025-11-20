減肥卡關原因找到了！ 食物噪音讓人「整天都想著吃」，醫揭GLP-1藥物2大關鍵作用

圖／太和殿麻辣鴛鴦火鍋 - 台北總店官網

潮健康／林昱彣

面對天氣轉涼、以及即將而來的年末聚餐，大腦中想進食的念頭從未停歇，對於下定決心減重的族群而言可謂「如臨大敵」。若發現自己即使剛用完餐，大腦中仍充斥著「等一下要吃什麼？」、「我該不該吃甜點？」的拉扯性思緒，科學上將此現象稱之為「食物噪音」（Food Noise）， 可說是不少減重者「卡關」的原因之一。

食物噪音和嘴饞有何不同？ 打瘦瘦筆竟能讓雜念「關靜音」

越診所院長陳君琳醫師受訪指出，食物噪音與單純的「嘴饞」（Craving）不同，是一種持續的、非特定的內心辯論與難以控制的侵入性思緒，例如「我吃這個健康嗎？」、「蛋白質夠不夠？」、「還是明天再吃？」；嘴饞則是針對「特定食物」的強烈渴望，例如深夜滑到美食短影音、內心產生「我現在非常想吃炸物」的強烈衝動。

值得注意的是，目前正值秋冬交替時節，氣溫下降會刺激「下視丘」，引發「生理性飢餓」（大腦想吃飽），目的是增加熱量攝取以維持體溫。再加上聚會、尾牙等慶祝事件頻繁，很有可能連帶導致「享樂型飢餓」（大腦想吃好），即便有飽足感仍想繼續進食，導致腦內的食物噪音越發明顯。

談到食物噪音，首先可釐清何謂「CIRO模型」，也就是人體從接收訊號至產生飲食行為的完整反應鏈。四個字母分別代表「Cue」（誘發因子）、「Influencer」（影響因子）、「Reactivity」（反應）與「Outcome」（決定）。陳君琳醫師指出，過去的減重衛教往往只聚焦於「O」（結果），並將失敗歸咎於「意志不堅」。「然而，CIRO模型證實，我們可以透過介入『I』（影響因子），例如充足睡眠、壓力管理，或使用GLP-1藥物等措施，從源頭改變整個反應鏈！」

瘦瘦筆如何關掉食物噪音？ 醫曝關鍵：這2大腦區產生變化

陳君琳醫師表示，2025年歐洲糖尿病研究協會上發表的真實世界調查「INFORM」結果顯示，俗稱「瘦瘦筆」的semaglutide（司美格魯肽，GLP-1類腸泌素針劑），有助於將受試者腦內的食物噪音「強制關閉」。該藥物並非單純讓人「忍飢挨餓」，而是作用於大腦的2個關鍵區域：第一是「下視丘」，為控制生理機能的飢餓中樞，負責調節吃飽以維持生存的基礎生理需求，semaglutide能作用於此並產生飽足訊號。

第二則是「獎勵系統」，此為控制「愉悅感」與「成癮」的區域，semaglutide介入後，使大腦對原本喜愛的（尤其是高糖、高脂）食物「產生抗性」，覺得它們不再那麼美味或誘人。此前臨床試驗數據也證實，該藥物不僅減少了總體食量和嘴饞頻率，還顯著降低了患者對於「鹹食」和「甜食」的渴望。

semaglutide藥物介入的核心轉變，是讓使用者從「我想吃，但是必須用意志力忍耐（不能吃）」的痛苦拉扯狀態，轉變為「我打從心裡不想吃」的自然狀態。研究數據亦反映此現象：使用藥物前，超過六成的受試者覺得自己花費太多時間或整天都在想食物；使用藥物後，這兩項數據分別大幅下降至16-17%。

不只關掉食物噪音助減重 瘦瘦筆也兼顧器官保護作用

事實上，semaglutide不只在減重、控糖與降低食物噪音等方面效果卓著，近年來醫學界也陸續發現，semaglutide具有獨立於體重減輕之外的多重器官保護效果，例如對「心、肝、腎」三個關鍵器官都具有顯著的保護力。陳君琳醫師說明，此前「SELECT」臨床試驗也證實，semaglutide能顯著降低肥胖、以及非糖尿病者的心血管事件風險（如心肌梗塞、中風）。

「更重要的是，數據分析顯示，心血管風險的下降，早在患者體重尚未明顯減輕的試驗前期就已發生！」SELECT臨床試驗指出，針對心血管事件降低的總體益處中，僅有約20%可歸因於「體重下降」的間接效果，其餘高達80%的益處，則是來自藥物本身的直接保護作用，該效益可能與semaglutide能夠幫助減少身體的「整體發炎反應」有關。

迎戰年末聚餐尾牙潮！ 用這4招將「食物噪音」調小

面對天氣轉涼和接踵而來的年末聚餐，大腦中的食物噪音容易更加活躍。陳君琳醫師提醒，若民眾不想在無意間吃下過多的食物，應掌握以下原則避免熱量超標：

．穩定影響因子。做好保暖，多喝溫水、充足睡眠和均衡營養。讓身體不覺得處於「寒冷、飢餓」的環境中，可有效減少生理性的進食衝動。

．阻斷外在誘惑。謹記「眼不見為淨」法則，也就是不要在家中囤積零食；在飢餓狀態下，盡量避免逛夜市或經過氣味誘人的食物攤販。

．適度滿足慾望。過度的壓抑常導致反彈。允許自己適時滿足口腹之慾，例如一週安排一餐真正想吃的「排隊名店」美食，通常就能帶來極大的心理滿足感。

．抒壓管道多元。如果「變胖」本身會讓心情不好，那麼「吃」就不應該是主要的抒壓方式，而是用運動、社交、按摩、冥想等行為代替。「這就像用購物抒壓，如果家財萬貫就當然沒問題；但如果是一般上班族，就可能要謹慎理財，以免淪為『卡奴』！」

最後，陳君琳醫師呼籲，GLP-1類腸泌素藥物並非為減重的終點，而是輔助工具。若在使用期間忽視蛋白質攝取與肌力訓練，導致肌肉大量流失，反而會陷入「注定復胖」的惡性循環，並可能引發肌少症或骨質疏鬆等長期後遺症。無論是否使用藥物，管理「食物噪音」的根本之道，仍在於建立健康的生活型態，例如正視壓力來源、確保睡眠充足，並找到「暴飲暴食」以外的多元舒壓管道，才是擺脫大腦束縛、實現長期健康體態的可行策略。

