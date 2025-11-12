五十年照護變絕望枷鎖！八旬母弒子判2年半 各界盼賴總統特赦「讓她安度餘生」

八旬劉姓婦人照顧重度身心障礙的53歲兒子超過50年，前年因自己感染新冠疫情，擔憂兒子未來沒人照顧，絕望之下悶死兒子。聯合報系資料照，記者王宏舜／攝影

台北市八旬劉姓婦人長年照顧重度身心障礙的53歲兒子，2023年因確診新冠肺炎、身體日漸衰弱，擔心無力繼續照顧，在極度絕望下將兒子悶死。台北地方法院5月宣判，考量她獨力照料半世紀、行為出於身心崩潰與無奈，依殺人罪判刑2年6月。合議庭並在判決中罕見建請總統依《赦免法》特赦，成為司法界罕見的人道案例。

因案件上訴，昨天高院開庭，這份判決書曝光引起關注，在社群瘋傳，包括律師鄧湘全、葉慶元都強調「希望總統特赦」網友也紛紛響應，希望讓劉姓婦人可以安養晚年。

長期照顧重殘子 新冠確診後心力交瘁

台北地院判決書指出，劉姓婦人與兒子同住台北市松山區，兒子自嬰兒時期因腦膜炎引發小兒麻痺，癱瘓在床超過50年，領有極重度身心障礙證明，生活無法自理，全靠母親照料。

法官記錄，被害人長年臥床，「身形竟能與一般成年男子無異，衣著乾淨整潔，皮膚亦無褥瘡」，顯見母親多年悉心照顧。

劉婦不僅賣房籌措照護費，家屬也都證稱，劉婦很愛兒子，未曾將照顧責任讓晚輩負擔，死者其實生過很多次大病，都是劉婦把他照顧得很好，才能救回來維持生命。

直到2023年4月底，劉婦確診新冠肺炎，在家中隔離期間自覺年老力衰、時日無多，又見兒子病情未見起色，心力交瘁，終於起了「讓他早點離開」的念頭。

2023年5月11日，劉婦到住家附近油漆行購買免割封箱膠帶，隔日清晨趁外籍看護盥洗時反鎖房門，先將裝有1萬元的紅包袋塞入兒子口中，再以口水巾摀住口鼻，用膠帶層層纏繞，導致兒子窒息身亡。劉婦隨後在現場哭泣，並由家屬報警，當場向警方承認犯行。

法院量刑：情堪憫恕 建請特赦

台北地院審理後認為，劉婦行為構成《刑法》第271條殺人罪，雖依法最少應判10年徒刑，但因自首得減刑一半為5年，又依第59條「情堪憫恕」條款再行酌減，今年5月最終判刑2年6月。

合議庭指出，劉婦照顧癱瘓兒50年，行為動機源自「年老力衰、心力交瘁」，與一般惡意剝奪生命者情節不同，若科以重刑，「依一般國民生活經驗與法律感情，仍有情輕法重而堪以憫恕之處」。

判決書末段罕見提及，建請總統依《赦免法》特赦，並提醒執行機關審慎斟酌，劉婦年老多病、心臟裝有支架，應考量是否符合《監獄行刑法》第13條「衰老、身心障礙不能於監獄自理生活」而得拒絕收監。

法院更在理由中指出，本案「極其特殊而複雜」，非惡意奪命，而是長年照顧下的身心崩潰；對這類情況，「恐怕已不是刑罰有辦法去遏止或處理的情形，而是國家必須有更多對照顧者的社會和心理支持」。

案經上訴，台灣高等法院昨天(11月11日)續行準備程序，因劉婦年紀大，多委由律師代答。律師表示，老婦人其實是「謀為同死」，但因為兒子死了她也受到驚嚇，才未完成輕生。

法界聲援：法官展現司法溫度

判決曝光後，多位律師轉貼全文表達敬意。律師鄧湘全表示，法官依法判刑，仍建請總統特赦，「這是難得一見、悲天憫人的判決」。

律師葉慶元指出，法官已在法律容許範圍內給予最大寬容，仍選擇以行政特赦呼籲人道考量，「在判決中看見司法的溫度」。

雷丘律師就決定是你了則分析，若劉婦當時已滿80歲，可再依《刑法》第18條減刑一半、刑期可降至1年3月並具緩刑可能；但因她犯案時79歲未滿，只能訴諸總統特赦。

長照悲歌再現 網友籲特赦

案件傳出後，引發社會熱議。網友紛紛留言：「她不是兇手，是照顧體制的受害者」、「若此案不特赦，赦免制度存在的意義何在？」

也有民眾指出，長照問題不只是老照老，「照顧者孤立、缺乏喘息服務」才是悲劇根源，呼籲政府儘速補強照顧者支持系統。

政府推長照3.0 學者：制度仍待補

賴清德總統今年重陽節曾提到，政府明年將推動「長照3.0」，以社區為基礎強化照護與照顧者支援，讓長輩能「安心養老、尊嚴生活」。

不過社福學者指出，本案凸顯照顧者在經濟、心理層面缺乏支撐，「長照服務若只照顧被照顧者，而忽略照顧者的身心承受力，制度仍有空隙」。