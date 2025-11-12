「逆轉糖尿病」也沒用？研究揭身體會記仇！心臟衰竭風險飆高50% 醫示警5大前兆別輕忽。圖片來源：canva

許多人以為只要「逆轉糖尿病」，就能重獲健康人生，但最新研究卻揭露一個令人震驚的事實：身體其實會「記仇」。即使血糖恢復正常、甚至不再需要藥物控制，過去罹患糖尿病的痕跡仍會留下深遠影響。根據刊登於《Circulation》期刊的瑞典研究顯示，糖尿病患者未來罹患心臟衰竭的風險，仍比一般人高出50%。

初日診所新陳代謝暨減重專科醫師周建安指出，這項研究追蹤了超過67萬名第二型糖尿病患者與260多萬名健康對照者，長達20年的分析結果令人震驚。即使糖尿病患者成功控制三高（血糖、血壓、血脂），心肌梗塞與中風風險雖明顯下降，但心臟衰竭仍是例外。他提醒，這正說明糖尿病對身體的影響是「慢慢累積」的長期傷害，而肥胖更是推波助瀾的關鍵因子。

研究進一步指出，僅僅是「體重過重」這件事，就可能解釋糖尿病患者約三成的心臟衰竭風險。周建安醫師解釋，脂肪組織並非只是儲存能量的地方，而是會釋放發炎因子的活躍器官。這些發炎物質讓心臟與血管長期處於低度發炎狀態，導致心臟壁逐漸肥厚、功能退化，最終走向心臟衰竭。

此外，長期高血糖造成的氧化壓力會在細胞中留下所謂的「代謝記憶（metabolic memory）」。根據《Signal Transduction and Targeted Therapy》期刊的研究指出，即使血糖回到正常值，這些代謝記憶仍會讓細胞持續受到氧化與發炎損傷，讓心臟衰竭風險難以完全抹去。

醫師示警：5大糖尿病前期警訊別忽略

糖尿病前期警訊1：頻尿與口渴

糖尿病患者因血糖濃度過高,腎臟會加速排糖並帶走水分,導致頻繁上廁所與口乾舌燥。

糖尿病前期警訊2：疲勞感

胰島素阻抗使糖分無法進入細胞,能量供應不足,造成明顯的疲倦與倦怠。

糖尿病前期警訊3：皮膚變黑、搔癢

特別是脖子與腋下區塊出現暗沉或粗糙斑塊,常為胰島素阻抗的早期徵兆。

糖尿病前期警訊4：視力模糊

高血糖會影響眼球液體平衡,導致角膜水腫與視力模糊,嚴重時可能引發視網膜出血或黃斑部病變。

糖尿病前期警訊5：傷口不容易癒合

糖尿病會削弱免疫反應,使免疫細胞無法及時抵禦感染,造成傷口癒合緩慢或反覆發炎。

醫師提醒，糖尿病與心臟病的關鍵都在於「生活習慣」。若出現以上症狀，應儘早就醫，透過飲食調整、運動與醫療介入，控制體重與血糖，避免疾病進一步惡化。他強調，「預防永遠比治療有效」，不要等到身體開始『記仇』才想補救。」