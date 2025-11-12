省錢大作戰二：手作【紅糖枸杞饅頭】DIY食譜&市售中筋麵粉選用

2025-11-12

玩料理的省錢大作戰，首要考慮的是食材的價格💕

  • 饅頭diy中主要材料的中筋麵粉1000公克包裝為例，不同廠牌的價格還真的有不一樣，差價差到10元到數十元，甚至是普通麵粉的二倍價格，尤其是那標示有營養成分的。
  • 經過比價我選擇包裝標示完整的精選麵粉，單價中最有便宜的，再透過添加新鮮的食材，像是鮮奶、紅蘿蔔、枸杞等等，做好有料饅頭，口感照樣會是美味的好吃。
  • 平日都有吃營養品習慣，做饅頭時就不需要額外補充，diy的食材能省多少都是省就是了。😘

市售中筋麵粉經過詢比價（於花蓮二大超市）🥹

  • 在用過三個品牌的中筋麵粉，以義峰食品的價格最便宜，1000克/35盎司/$57元。另一個是採用美國麥種製造的品牌/樂禾屋的安心的中筋麵粉，同樣的1000克/35盎司/$65元。（2025年11月）
  • 若選擇用日正營養強化500克一包的價格是$45元，1000克90元。

決定好饅頭的麵粉廠牌，其他的材料，口味的部分，看家裡有什麼就做什麼，像是紅蘿蔔、枸杞、紅棗、鮮奶⋯🥹😊🫠

💓【紅糖枸杞饅頭】食譜diy💕

材料

  • 1000克中筋麵粉
  • 140克紅糖
  • 攝氏溫度30-40度溫水 450cc
  • 12克酵母粉 /廠牌日正南北坊（1小包）
  • 1克鹽

作法摘要

  • 先將紅糖與溫水（或鮮奶）融化，再與其他材料一同揉成麵團，揉至光滑後分塊，進行兩次發酵，最後用冷水蒸煮水滾後蒸約 12-15分鐘。 

作法步驟 ❣️

1.調製發酵水&溶解紅糖紅糖與溫水混合，攪拌至紅糖完全溶解水中。將溶解好的紅糖水、酵母粉、鹽一同混合輕攪拌。

2.揉製麵團取ㄧ調理鍋，倒入麵粉1/3再將發酵水分次加入攪拌，分3～4次直至全部的麵粉和發酵水加入，用長筷子攪拌成絮狀，改用手揉揉10-15分鐘到麵團呈現光滑、有彈性。


3.麵糰第一次發酵

  • 將揉好的麵團放入大碗中，蓋上濕布或保鮮膜，置於溫暖處發酵約 30分鐘以上，直到麵團變成原來的兩倍大。
  • 排氣整形： 將發酵好的麵團取出，充分排氣後，分成約50-70克大小的麵團，搓圓用擀麵棍分次折疊，整形成一片長方形，加入枸杞平鋪後捲起圓筒狀，切成適當大小，或再揉成圓形或喜歡的形狀。

4.麵糰第二次發酵

  • 將整形好的饅頭放在蒸籠裡，蓋上蒸籠蓋，靜置約15-20分鐘，讓饅頭再次長大至約1.5～2倍大。

🔺圖：完成二次發酵有幾個饅頭生麵團，外型看起來沒有整形好，開口的，蒸到 好應該就會合起來，小缺陷就接受囉！
🔺圖：完成二次發酵有幾個饅頭生麵團，外型看起來沒有整形好，開口的，蒸到 好應該就會合起來，小缺陷就接受囉！

5.蒸煮

  • 蒸鍋中加入冷水，等水滾後，再將饅頭放入蒸籠後，開大火開始加熱，蒸約12-15分鐘，關火後再靜置約 3～5分鐘，即可取出食用，多的放涼冷凍保存，想吃時電鍋蒸一下就是的即時的可口餐點。
  • 只要加了枸杞的饅頭，大家都說這是養生的健康的料理。

結語

  • 家常diy的紅糖枸杞饅頭，口感鬆軟中帶點Q彈微甜紅糖香的美味，好吃極了👌😘
  • 饅頭DIY省錢大作戰，每一次都用1000公克的麵粉，完成品約22個中型大小的饅頭（同市售商品的大小），平均食材成本換算，一個饅頭約8元，市售同大小的饅頭，一個至少都要15～18元甚至更高價位，這次做的有省到耶！

🔺圖：蒸好熟的紅糖枸杞饅頭😘
🔺圖：蒸好熟的紅糖枸杞饅頭😘




卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#饅頭 #養生 #花蓮 #食譜DIY

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

2025-10-28
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%。女子漾AI製圖
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%。女子漾AI製圖

現代人離不開便利食物，早餐一份三明治、午餐微波義大利麵、晚餐再來包泡麵，看似無害，其實都暗藏健康危機。根據《CNN》報導，美國心臟協會（AHA）最新發表於《Circulation》期刊的研究指出，「超加工食品」（ultra-processed foods, UPFs）正成為現代慢性病的隱形推手！過量攝取不只會導致肥胖、糖尿病，甚至讓心血管死亡風險暴增50%。

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

超加工食品遍佈生活，每日熱量過半來自它

報告顯示，美國超過一半的成年人每日熱量來自超加工食品，兒童與青少年比例更高達62%。這些食品多半經過多重加工、添加香料、色素、穩定劑與人工香料，不僅失去原始營養，更容易刺激味覺、讓人「一口接一口」。

史丹佛大學教授克里斯多福・加德納（Christopher Gardner）指出，現代的「垃圾食物」早已升級成「超加工食物」，含有讓人難以停口的添加物。「我們早就知道高糖、高鹽、高脂有害，但現在的問題更嚴重，因為它們被設計成讓你上癮。」

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

心臟病、中風、糖尿病全中標　一日多吃一份就風險飆升

根據AHA彙整的45項大型研究結果，光是「每天多吃一份超加工食品」，就會讓心血管相關死亡風險上升約50%。同時，肥胖機率增加55%，睡眠障礙提高41%，第二型糖尿病風險增加40%，甚至連憂鬱症機率也上升20%。

換句話說，你手上那包餅乾、那瓶手搖飲、那份即食麵，都可能是讓你慢性發炎與代謝失衡的「甜蜜陷阱」。

不是所有加工食品都該「一刀切」？

AHA也指出，少數「簡單成分、營養比例合理」的產品仍可少量納入飲食，例如全穀麵包、低糖優格、天然番茄醬、豆類或堅果抹醬。但專家也提醒，這些只是例外，「不要因為有少數健康選項，就替整個食品產業開脫」。

三大食物警戒級曝光！從早餐到宵夜，你常吃的可能在「高危區」

1.較健康選項：新鮮或冷凍蔬果、全穀類、豆類、無鹽堅果、植物油、低脂乳製品、瘦肉與無糖飲品。

2.中度健康選項：白飯、義大利麵、加鹽堅果、輕糖漬水果、低脂湯品。

3.不健康選項：加工肉品、炸雞、甜點、含糖飲料、即食麵、披薩、冰淇淋、餅乾、洋芋片。

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

專家建議：重拾廚房，回歸原型食物

紐約大學營養學教授瑪莉恩・奈瑟（Marion Nestle）直言，即使標榜「健康超加工」的產品，仍會讓人攝取過多熱量。她呼籲消費者「別被包裝騙了」，最理想的做法仍是自行烹調、吃真正的食物。

她引用英國一項臨床研究指出，吃「家常菜」的人，減重成效是吃「健康包裝食品」的兩倍。「回家煮飯」，看似老派，其實是最有效的養生法。

#食物 #夏天 #中風 #糖尿病 #手搖飲

11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人

11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人

2025-11-03
11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人　圖片來源:官方
11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人　圖片來源:官方

立冬一到，台灣的冬天就正式開場，是刺骨冷風加上「起床變難、胃口變好」模式全面上線。11月7日這天中午12時03分48秒正式交節，命理師柯柏成提醒，立冬不是只有「補冬」、吃薑母鴨、羊肉爐，還有幾個禁忌一定要記起來，尤其生肖蛇、生肖虎這波請乖乖低調，保平安、顧身體、遠離危險，一起來看看還什麼要注意！

飲食文化研究者徐仲點出台菜的「減法」主軸：一清、二鮮、三快炒，其中「三快炒」講的是台菜對香氣講究，從三杯雞到麻油雞都不例外。圖為麻油雞示意圖。圖／聯合報系資料照片
飲食文化研究者徐仲點出台菜的「減法」主軸：一清、二鮮、三快炒，其中「三快炒」講的是台菜對香氣講究，從三杯雞到麻油雞都不例外。圖為麻油雞示意圖。圖／聯合報系資料照片

立冬禁忌5件事：別以為天冷就能亂來

立冬講究「養藏」，比冬眠還要講氣質。命理師給出5件這天最好避免的事，既是保養身體，也是守住冬季好運的開端。

別太早出門

早起沒錯，但立冬清晨寒氣最重，容易冷到骨子裡。老人家、體質虛弱者尤其要小心，一杯熱飲再出門比較穩。

暴飲暴食NG

補冬當然香，但別一次吃到久違的肚子在哭泣。腸胃負擔太大，反而影響身體氣血運轉。

避免淋雨

冷風＋雨水＝感冒與氣場失衡的危險公式。傘一定要帶，別讓自己因為一場雨整週鼻塞。

情緒別爆衝

冬天重「收敛」。吵架、爆氣、一直暴怒會耗掉太多能量，對運勢也是扣分。

不適合劇烈運動

想變辣但跳太猛、跑太拼，反而容易拉傷與耗損陽氣。今天更適合慢跑、散步、伸展、瑜伽。

陸劇《美食無間》圖片來源:官方
陸劇《美食無間》圖片來源:官方

哪些生肖要特別注意？

1. 生肖蛇：本命年＋小心交通意外

今年本命年的蛇寶們，計畫常常被攔腰切斷，做事一定要有Plan B。不只工作，身體也在提醒你「慢一點」，尤其農曆十月出生的蛇，易疲勞、氣虛，心血管、眼睛、過勞問題都要盯好。

最重要的是：小心車關！

開車、騎車、過馬路都慢一步、看仔細。

圖片來源:AI
圖片來源:AI

2. 生肖虎：寅巳相刑，關節神經最敏感

虎寶們這段時間容易覺得痠、卡、緊，關節、筋骨、神經系統小怪獸會出沒。盡量少做爆發型運動，避免受傷。

立冬這天特別適合好好暖身、按摩、泡澡，把身體照顧得暖呼呼，才能安穩迎冬。

圖片來源:AI
圖片來源:AI

3. 生肖雞：貴人來敲門，業績要衝就趁現在

立冬後運勢一路向上，如果你手邊有未完成目標、業績要追、合作要談，這段時間手刀出擊。尤其是要簽約的場合，命理師建議帶質感好一點的個人印章會加分。

只要願意多跑、多講、多接觸機會，就會收穫多。

圖片來源:官方
圖片來源:官方

#禁忌 #浪漫 #貴人 #生肖虎 #命理師

換季膝蓋痠軟別硬撐！5招護膝法，搭配「踮腳運動」登山者必看

換季膝蓋痠軟別硬撐！5招護膝法，搭配「踮腳運動」登山者必看

2025-10-29
換季膝蓋痠軟別硬撐！5招護膝法，搭配「踮腳運動」登山者必看。圖片來源：愛奇藝提供
換季膝蓋痠軟別硬撐！5招護膝法，搭配「踮腳運動」登山者必看。圖片來源：愛奇藝提供

秋天氣候涼爽穩定、楓紅滿山，正是一年中最適合登山健行的季節。然而，對許多愛爬山的民眾而言，最怕的不是氣喘吁吁，而是「膝蓋撐不住」。膝蓋是登山時最容易受傷的關節之一，若忽略保護，輕則痠痛難耐、重則傷筋動骨。想征服山林又能輕鬆下山，記得掌握以下5大護膝秘訣，讓你秋日健行不受限！

圖片來源：World Gym提供
圖片來源：World Gym提供

護膝法1.增強肌力：膝蓋要靠大腿撐起來

膝蓋本身沒有強壯的肌肉包覆，穩定度仰賴周圍肌群支撐。平時可進行深蹲、橋式、登階等訓練，強化股四頭肌、臀大肌與大腿後側肌群。肌肉夠力，膝蓋才撐得久、走得穩。

護膝法2.控制節奏：下坡才是真正考驗

登山最傷膝蓋的其實不是上坡，而是「下坡」。建議採「小步慢行」或「Z字形」走法，能有效分散關節壓力。背包重量則建議控制在體重的20%以內，避免負擔過重。

護膝法3.裝備輔助：讓鞋與登山杖替你分擔

挑選具避震功能、包覆性良好的登山鞋，搭配透氣襪減少摩擦，出發前務必檢查鞋底磨損狀況。若膝蓋曾受傷或有鬆弛感，也可配戴護膝並使用登山杖分擔重量，讓雙手幫膝蓋減壓。

圖片來源：愛奇藝提供
圖片來源：愛奇藝提供

護膝法4.暖身與伸展：別讓冷空氣害你拉傷

秋天氣溫低、早晚溫差大，肌肉與筋膜容易僵硬。上山前務必花5～10分鐘暖身，幫助肌肉「醒過來」；下山或登頂後可再做靜態伸展，減少乳酸堆積，避免隔天鐵腿。

護膝法5.恢復與補給：下山後才是真正的保養開始

登山結束後別忘了補充蛋白質與水分，幫助肌肉修復。若膝蓋有微痛，可冰敷10至15分鐘降低發炎風險。規律運動搭配充分休息，才能讓關節保持年輕、靈活。

每天「踮腳5分鐘」，讓血液循環帶動關節修復

除了登山時的護膝訓練，日常也能靠「踮腳運動」養出好關節。YouTuber「安妮身心靈Breathe＆Flow」分享，每天踮腳5分鐘，就能促進血液循環、強化腿部與核心肌群，對改善膝蓋痠軟、便秘與睡眠品質都很有幫助。

其實踮腳早在古代就被運用，稱為「敦踵法」。踮起腳尖時，小腿收縮能帶動血液回流，相當於幫心臟「加壓」，讓氣血更順。安妮示範的動作包含下壓式、上提式、舉手式與轉腕式，搭配深呼吸就能達到放鬆效果。

不管是登山前暖身，還是平日在家練習，踮腳都是簡單又有效的保養法，幫你維持膝蓋靈活、走路更輕盈。

#護膝 #楓紅 #關節

❤邏輯一致❤新鞋落地~完美詮釋人際關係

❤邏輯一致❤新鞋落地~完美詮釋人際關係

2025-11-09

每次新鞋落地❤

到家雙腳得以安好毫無傷口

真心覺得充滿感謝~!!

天冷無雨的天氣

是最佳新鞋落地氣候

夏天通常磨的有慘烈

即便試穿時都覺得好走...

就跟人際關係❤一樣

任何關係都吃緣分

怎麼開始、怎麼互動

以及有無外力等干擾

都影響關係走得順暢或步入死局

有時真的不是努力的問題

而是已有傷，還要忍耐多久

必須先脫掉鞋子才能療傷

就像有些關係只剩停損

放著也是繼續潰爛而已

#關係好要雙向奔赴

#有了疑心就難如初

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#夏天 #互動

從「教育界王力宏」到曹操：獵人妻的男人，都在追什麼？

從「教育界王力宏」到曹操：獵人妻的男人，都在追什麼？

2025-10-30

近日新聞不斷爆出外遇醜聞。甚至有位號稱「教育界王力宏」的教授，被爆料同時劈腿十二女，其中不少對象竟是人妻。這樣的獵豔偏好，引起社會譁然，也讓人不禁聯想到——原來這樣的「獵人妻癖好」，古今皆然。

而在中國歷史上，也曾出現過一位極具爭議的男人，他權傾天下、雄才大略，卻偏偏癡迷「人妻」。 這位在情場與戰場都所向披靡的人， 正是三國梟雄──曹操。

百度百科
百度百科


一、搶人妻搶到兒子都沒了命

曹操一生共有二十五個兒子，史書上明確記載的妻妾就有十五位，其中不少都是別人的老婆。這樣的「戰利品」，他不但敢搶，還搶得理直氣壯。

最出名的一次，是攻打宛城。

當時敵將張繡投降後，曹操一眼看上張繡哥哥的遺孀，色心一起，立刻把人家大嫂收進帳中。張繡憤怒反叛，殺得曹軍措手不及。這場衝突中，曹操的愛將典韋戰死，而長子曹昂為掩護父親逃走，也壯烈犧牲。

曹操為了搶人妻，賠上了自己最心愛的兒子。

二、渣男？還是亂世暖男

照理說，這樣的行為應該被罵翻，但曹操偏偏是一個複雜的人。

他搶歸搶，卻不亂丟。每一位被他奪來的女子，他都極盡呵護，甚至連前夫的孩子，都視如己出。懷孕的遺孀尹氏被他收留後，生下了名滿天下的美男子何晏；另一位人妻杜氏被他納入後，連她的兒子秦朗也被曹操當作親生撫養。

曹操甚至曾感嘆：「世上有人愛別人的孩子如同我這樣嗎？」

這樣的「人妻控」，好像又不是單純的好色。

更像是一種亂世中的「歸屬癖」——

他愛的，也許不是女人本身，而是那份被愛與被需要的感覺。

三、對妻子深情，也懂得放手

曹操不僅對奪來的女子如此，對自己的元配丁夫人，也出奇地溫柔。

當年曹昂戰死，丁夫人悲憤欲絕，指責曹操：「你害死了我兒子，我要跟你離婚！」

換作別人，早該震怒，但曹操只是輕聲回問：「我該怎樣做，你才不會生氣？」

後來丁夫人真的離開了，曹操竟沒有報復，反而拿出一筆錢託人說：「若她堅持離婚，就幫她改嫁吧，別耽誤了她的青春。」

一個權傾天下的男人，能在妻子離去時選擇成全，這樣的溫柔，讓人難以定義他到底是情聖還是渣男。

四、權勢背後，是深不見底的孤獨

曹操的人生，幾乎沒有安穩的片刻。

他從亂世中殺出一條路，權傾天下，卻永遠缺少「歸屬」。

他搶人妻，也許是慾望； 但更深層的，可能是一種對「愛」與「安穩」的渴望。

也因此，他的故事才那麼矛盾、那麼迷人。

他既是奪人所愛的「人妻殺手」，也是願意疼惜與包容的「亂世暖男」。


我們或許無法替曹操辯護，但也無法用單一的標籤定義他。

他代表的，是人性裡那種極端的矛盾——

既想征服，又害怕失去；既渴望被愛，又用錯方式表達。

從歷史的角度看，曹操確實是個「渣」； 但從情感的角度看，他也許是個深情的人，只是活在一個太殘酷的時代裡。


曹操用刀奪天下，也用情奪人妻
國文老師｜謝蓁

國文老師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#外遇 #暖男 #離婚 #人性 #人物故事

