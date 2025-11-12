2025-11-12 11:49 卡娃思 / 開心趴趴走
省錢大作戰二：手作【紅糖枸杞饅頭】DIY食譜&市售中筋麵粉選用
玩料理的省錢大作戰，首要考慮的是食材的價格💕
- 饅頭diy中主要材料的中筋麵粉1000公克包裝為例，不同廠牌的價格還真的有不一樣，差價差到10元到數十元，甚至是普通麵粉的二倍價格，尤其是那標示有營養成分的。
- 經過比價我選擇包裝標示完整的精選麵粉，單價中最有便宜的，再透過添加新鮮的食材，像是鮮奶、紅蘿蔔、枸杞等等，做好有料饅頭，口感照樣會是美味的好吃。
- 平日都有吃營養品習慣，做饅頭時就不需要額外補充，diy的食材能省多少都是省就是了。😘
市售中筋麵粉經過詢比價（於花蓮二大超市）🥹
- 在用過三個品牌的中筋麵粉，以義峰食品的價格最便宜，1000克/35盎司/$57元。另一個是採用美國麥種製造的品牌/樂禾屋的安心的中筋麵粉，同樣的1000克/35盎司/$65元。（2025年11月）
- 若選擇用日正營養強化500克一包的價格是$45元，1000克90元。
決定好饅頭的麵粉廠牌，其他的材料，口味的部分，看家裡有什麼就做什麼，像是紅蘿蔔、枸杞、紅棗、鮮奶⋯🥹😊🫠
💓【紅糖枸杞饅頭】食譜diy💕
材料
- 1000克中筋麵粉
- 140克紅糖
- 攝氏溫度30-40度溫水 450cc
- 12克酵母粉 /廠牌日正南北坊（1小包）
- 1克鹽
作法摘要
- 先將紅糖與溫水（或鮮奶）融化，再與其他材料一同揉成麵團，揉至光滑後分塊，進行兩次發酵，最後用冷水蒸煮水滾後蒸約 12-15分鐘。
作法步驟 ❣️
1.調製發酵水&溶解紅糖：紅糖與溫水混合，攪拌至紅糖完全溶解水中。將溶解好的紅糖水、酵母粉、鹽一同混合輕攪拌。
2.揉製麵團：取ㄧ調理鍋，倒入麵粉1/3再將發酵水分次加入攪拌，分3～4次直至全部的麵粉和發酵水加入，用長筷子攪拌成絮狀，改用手揉揉10-15分鐘到麵團呈現光滑、有彈性。
3.麵糰第一次發酵
- 將揉好的麵團放入大碗中，蓋上濕布或保鮮膜，置於溫暖處發酵約 30分鐘以上，直到麵團變成原來的兩倍大。
- 排氣整形： 將發酵好的麵團取出，充分排氣後，分成約50-70克大小的麵團，搓圓用擀麵棍分次折疊，整形成一片長方形，加入枸杞平鋪後捲起圓筒狀，切成適當大小，或再揉成圓形或喜歡的形狀。
4.麵糰第二次發酵
- 將整形好的饅頭放在蒸籠裡，蓋上蒸籠蓋，靜置約15-20分鐘，讓饅頭再次長大至約1.5～2倍大。
5.蒸煮
- 蒸鍋中加入冷水，等水滾後，再將饅頭放入蒸籠後，開大火開始加熱，蒸約12-15分鐘，關火後再靜置約 3～5分鐘，即可取出食用，多的放涼冷凍保存，想吃時電鍋蒸一下就是的即時的可口餐點。
- 只要加了枸杞的饅頭，大家都說這是養生的健康的料理。
結語
- 家常diy的紅糖枸杞饅頭，口感鬆軟中帶點Q彈微甜紅糖香的美味，好吃極了👌😘
- 饅頭DIY省錢大作戰，每一次都用1000公克的麵粉，完成品約22個中型大小的饅頭（同市售商品的大小），平均食材成本換算，一個饅頭約8元，市售同大小的饅頭，一個至少都要15～18元甚至更高價位，這次做的有省到耶！
