2026-01-01 10:01 潮健康
埋線拉提術後副作用為什麼會發生？如何讓效果更穩定？醫師解答
埋線拉提是近年來熱門的醫美療程之一，常用於臉部線條調整與緊緻度管理，屬醫師評估後執行之醫療療程。然而，許多人雖然對效果充滿期待，卻也擔心副作用的出現，例如腫脹、瘀青或不自然的表情。其實，副作用多半不是療程本身必然造成，而是與術後行為密切相關。若能在治療後做好照護、避免錯誤行為，風險將能大幅降低。
術後常見副作用為什麼會發生？
根據臨床經驗，埋線拉提後最常見的狀況包括：輕度腫脹、瘀青、緊繃感或暫時不對稱。這些大多是因線材植入時組織受到刺激所導致，通常在一至兩週內會逐漸改善，若忽略術後照護原則，可能延長恢復時間或影響整體修復狀況。
這些術後行為一定避免
為降低不適風險並促進恢復，以下幾項行為絕對要小心：
- 避免大幅度表情動作術後初期若頻繁大笑、咀嚼過硬食物，容易讓線材受到牽扯，導致鬆動甚至效果打折。
- 避免趴睡或側睡壓迫在睡眠中臉部若被長時間壓迫，可能影響線材位置，導致不對稱或凹陷。
- 避免按摩與自行推拿有些人以為按摩能幫助恢復，實際上卻可能造成線材位移或刺激皮下組織，反而加重腫脹。
- 避免曝曬與熬夜紫外線會加速膠原蛋白流失，熬夜則影響修復速度，兩者都會縮短效果維持時間。
- 避免攝取刺激性食物辛辣或高鹽食物容易引發水腫，使術後腫脹時間延長，恢復速度變慢。
如何讓效果更穩定？
除了避免上述行為，患者還可以透過以下方式幫助恢復：
- 保持規律作息：讓身體有充足時間修復。
- 適度冰敷：可在術後24小時內減緩腫脹，但避免直接接觸皮膚。
- 防曬與基礎保養：防曬與基礎保養有助維持皮膚健康，促進修復狀況穩定。
- 回診追蹤：讓醫師檢查線材固定情況，及早發現問題並調整。
許多人擔心埋線拉提的副作用，但其實透過正確術後行為，大部分問題都能避免。陳裕豪醫師指出，副作用不可怕，可怕的是患者忽視照護。「治療是一半，另一半是照護。唯有兩者兼顧，才可使恢復過程更順利。」
埋線拉提的效果能否完美呈現，除了醫師的技術與設計外，更取決於患者術後是否遵守照護原則。大笑、趴睡、按摩、曝曬與熬夜，這些看似習慣的小動作，都可能成為影響恢復的「絆腳石」。若能在治療後用心維護，副作用風險就能降到最低，下半臉線條也能穩定回歸緊緻自然。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構
原文出處：降低埋線拉提副作用風險？陳裕豪醫師強調這些術後行為一定避免
