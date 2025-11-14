糖尿病「腎病變風險」高11倍！ 300萬筆數據揭糖腎連鎖危機，醫：及早篩檢迎來「逆轉腎」

為響應世界糖尿病日，財團法人演譯基金會今日舉辦「2025世界糖尿病日：守護糖友逆轉腎！」記者會，攜手衛福部健保署、國健署、醫界與生醫產業，共同倡議糖尿病與腎病變的早期篩檢與整合照護，呼籲全民「控糖早行動、護腎不拖延」。

300萬筆健檢數據揭：糖尿病族群腎病變風險高11倍！

演譯基金會運用近 300 萬筆華人健康大數據，追蹤分析過去十年健康變化趨勢，結果顯示糖尿病與腎臟病變風險緊密相連：

一般人的腎病變風險約5%。

糖尿病前期族群的腎病變風險達15.31%，高出一般人3倍 。

。 糖尿病族群的腎病變風險高達56.29%，為一般人的11倍。

演譯基金會石曜堂董事長指出，這些數據揭示「糖腎連鎖」在糖尿病前期時就在發生。當血糖開始異常，腎臟的負擔就已啟動；糖尿病前期並非安全區，而是健康警訊。若能及早篩檢、預防與追蹤，就有機會延緩甚至逆轉病程。

石曜堂董事長強調，演譯基金會長年累積的資料庫不僅是亞洲最大的華人健康資料庫，更是支持公共衛生政策、醫學研究與生醫創新的重要基石，「我們希望讓數據不只被看見，而是能被運用，成為國人健康促進與政策決策的依據，真正改善國人的健康。」

▲ 健保署推動「糖尿病及慢性腎臟病整合照護方案」，透過跨科別、跨層級的照護團隊，協助病友穩定控制血糖與腎功能。

每年花費千億元！政府啟動糖腎共同照護計畫

健保署龐一鳴副署長致詞時表示，台灣每年約有近1,000億元用於糖尿病與慢性腎臟病相關照護。若能提早發現與介入，就能大幅延緩惡化，也減輕國人的健保與健康負擔。健保署長期推動「糖尿病及慢性腎臟病整合照護方案」，透過跨科別、跨層級的照護團隊，協助病友穩定控制血糖與腎功能。龐一鳴副署長補充，樂見民間基金會以大數據揭示社會健康警訊，未來將持續結合產、學、醫界的力量，一起推動全民健康為目標，攜手打造預防導向的照護體系。

▲ 台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟醫師補充，糖尿病年輕化，全台約有280萬糖尿病患者，且「糖尿病前期」盛行率29.6%，排名全球第三，盛行率逐年攀升。

糖腎連鎖須整合管理 醫：及早預防才是解方

台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟醫師也補充，糖尿病年輕化，全台約有280萬糖尿病患者，且「糖尿病前期」盛行率29.6%，排名全球第三，盛行率逐年攀升。其中，高達40%糖友會併發腎臟病變，也是台灣洗腎的主要原因，其他併發症包括心肌梗塞、中風、視網膜病變。陳宏麟醫師強調，糖尿病的防治不能只靠藥物控制，而是要建立跨專科的整合照護與健康教育，「讓病人從飲食、運動、用藥到檢驗都能被完整照顧。」早期篩檢與定期追蹤，是避免走向洗腎的唯一解方。

▲ 中國醫藥大學附設醫院大數據中心副院長郭錦輯醫師表示，在精準健康的時代，我們期待若能於前期糖尿病患者即時導入個人化腎病風險管理，就有機會達到超早期精準腎病預防之效。

中國醫藥大學附設醫院大數據中心副院長郭錦輯醫師表示，在臨床上，我們看到糖尿病病友其腎功能之惡化初期幾乎難以覺察，失去早期治療甚至預防的機會。目前台灣的洗腎族群，幾乎每2位就有1位是糖尿病患者。在精準健康的時代，若能於前期糖尿病患者即時導入個人化腎病風險管理，從生活習慣介入，就有機會達到超早期精準腎病預防之效。

腎絲球過濾率（eGFR）是落後指標？ 大數據驅動精準醫療新時代

前工研院生醫所副所長、新穎生醫董事長曾錙翎博士表示，腎臟功能下降的風險並非僅限於糖尿病患者。研究顯示，這些高風險者發生腎絲球過濾率（eGFR）下降到超過30%的機率，較一般族群高出約7至12倍，極有可能面臨腎功能快速惡化的風險。這次研究與演譯基金會大數據的結合，驗證台灣自主研發的腎功能生物標記檢測，在腎功能惡化前，可提早預測惡化風險，大幅補足傳統指標（UACR、eGFR）的不足，更展現公私協力推動預防醫學的價值，研究成果也被納入「台灣糖尿病腎臟疾病臨床照護指引」中。

石曜堂董事長指出，數據不只是健康警訊，更是一個行動的起點。期待持續透過跨界合作、數據科學與臨床創新，讓精準健康為台灣生醫創新打開更大的領域。也帶領台灣從「洗腎王國」邁向「健康台灣」，成為亞洲預防醫學的典範。

