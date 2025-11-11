2025-11-11 10:40 梁小蝶
【食譜】柚香和風乾咖哩★新手也能成功的日式乾咖哩食譜
肉燥是我覺得很適合當冷凍常備菜的料理，不論中式滷肉燥或西式番茄肉醬都很棒，日式乾咖哩也是很好吃的肉燥料理呢！
再加入柚肉和風醬調味，可以讓咖哩的味道變得較清爽，一次煮一鍋分裝成幾份，就是很方便的自製冷凍即食料理啦！
拿來拌麵或拌飯都很好用喔～♥
【柚香和風乾咖哩★】
（3人份，1人份約240大卡）
材料：
豬後腿瘦絞肉 350g、水 100cc、柚肉和風醬 3大匙、咖哩醬 2大匙、黑胡椒粒 1/4小匙
作法：
1.將絞肉直接倒入不沾鍋中，炒至半熟
2.加入水及所有調味料，拌炒均勻
3.蓋上鍋蓋，以小火煮至滾後，翻動絞肉讓肉均勻入味
4.掀蓋後轉中大火，拌炒至略收汁即可
這次搭配彩虹麵條，看起來colorful更療癒♥
原本使用的咖哩醬是較無甜味的，配上和風醬，感覺更日式～
Tips：
1.豬絞肉先炒過再煮，香氣會更好
2.因豬肉本身含油脂，炒肉燥時不用另外加油
延伸閱讀~
