她才是唐朝最懂流量的女人！武則天從冷宮逆襲成古代第一位「社群網紅」

你知道嗎？武則天是唐代歷史最會用社群行銷的頂流網紅。

她14歲就入宮但並沒有受到皇帝喜愛，武則天原本也打算就這樣默默過一生，溫溫婉婉、不爭不求，沒想到無緣的老公竟然早早掛了！

她很衰的被送去當尼姑，這時25歲的武則天終於燃起鬥志「老娘絕對不要一輩子待在這！」。

還好，亡夫的兒子對武則天痴狂迷戀，好不容易回到宮中，武則天發誓火力全開，想辦法為自己謀的更好的位置。

武則天認真研究社群生態：嗯，正宮王皇后性情高傲缺乏親和力，小三蕭淑妃仗著帝王寵愛目中無人。

她很快就為自己做好社群差異化定位：要做後宮裡面最親切的主子。

只要遇到獎賞，武則天就分給宮女；有人被皇后罵了，武則天一定好好安慰。

很快的，武則天圈粉無數，大家都覺得她人好好，宮女們紛紛用回報王皇后和蕭淑妃的動態，來當做粉絲的斗內。

除了「泛流量」的粉絲布局外，武則天更懂得如何經營「精準」流量，也就是現在的皇帝老公李治。

人家都說武則天心狠手辣，那是後來。

一開始，為了鞏固自己地位，武則天可是我見猶憐、溫柔婉約、完全就是瓊瑤戲裡一碰就碎的女主角，讓老公知道自己和跋扈的王皇后、蕭淑妃不一樣。

因為定位精準，老公被她迷得神魂顛倒成為鐵粉，李治的十二個子女中，就有六個是武則天生的。

也就是說，武則天進宮之後，再也沒有其他妃嬪有機會。

當上皇后以後，這女人更狠了。

唐代有個象徵國泰民安的「親蠶禮」，繁文縟節超多，還要操勞紡織，王皇后當皇后6年懶得碰，裝死躺平。

但武則天卻前後主持5次親蠶禮，讓民間百姓覺得「天哪。王后好賢慧，超勤勉持家！」

武則天掌握了宮女的心得到有用線報、抓牢了重要TA皇帝的仰慕、更用心經營來自庶民的擁護，讓自己的作為被寫入史書「搏版面」

你說說，武則天擅長掌握群眾心理、懂得分眾經營、精準定位，屢屢攻佔社群眼晴，懂得流量密碼，難怪蟬聯後宮網紅排行榜霸主寶座。

吳淡如的《武則天攻略》真的是一本有毒的書。

我才翻開第一頁，就完全停不下來。

太有趣了阿，這女人的一生，拿到現代社會來看，完全就是一場素人從零開始到百萬網紅的勵志史啊！

她從被冷落、被放逐，到重新登場、奪回主場，一路的跌跌撞撞，其實都在替後來的自己蓄力。

《武則天攻略》讓人看見，沒有誰天生強大，有些人被挫折燒成灰，卻也有人能從灰燼裡再長出花。

有時命運不會給你想要的開場，但你永遠可以寫出不一樣的結局。

=

【延伸閱讀】別再說你沒時間！她用高鐵通勤6年，考到國際證照、實力、作品全部升級

【延伸閱讀】每天睡前讀書給孩子聽，一個月後收到比「我愛你」更高級的讚美

【延伸閱讀】別再說自己不行：我用「不抱怨」活成想要的人生，也讓機會開始追著我跑

【延伸閱讀】捨不得用好東西的媽媽：不是捨不得用，是從來沒覺得自己值得用

更多第一手訊息不漏接，請按讚追蹤

🎯個人網站：小記者所見所聞

🎯粉絲專頁：失敗要趁早-張念慈

🎯IG追蹤：fail.early

🎯Youtube頻道：失敗要趁早-張念慈

🎯Podcast：說故事玩社群