2025-11-10 22:28 卡娃思 / 開心趴趴走
省錢大作戰：颱風假玩料理【白饅頭diy】
物價似乎又漲了，只要去趟菜市場買菜，一千元很快的花光光，有時還不夠呢！看來日常的生活天天省錢大作戰是必須的。最近幾年只要是在菜錢精打細算的日子裡，總想起自已做白饅頭荷包省很大，一個銅板價的10元以內搞定一個。
白饅頭DIY食譜
材料💕
- 中筋麵粉 1000克
- 酵母粉 10-12克 / 日正食品 南北坊
- 糖 1大匙
- 溫水攝氏35~40度 500cc
作法一.酵母水製作💕
- 35~40度溫水500cc
- 加入糖、酵母粉拌均靜置5~10分鐘
- 觀看酵母活動表面起泡沫即可，沒起泡沫代表酵母失效不能使用。
作法二：麵糰做好到第一、二次發酵完成💕
- 取一個大的料理鍋，放入三分之一量的麵粉，再將完成的酵母水分次倒入料理鍋麵粉中，用長筷子攪拌成棉絮狀，剩下的麵粉分次的與酵母水倒入。
- 全部麵粉和酵母水攪拌中，濕度也感覺均勻，隨即將麵團開始移到案板桌面揉開再揉合，揉至麵糰手觸感均勻細緻，整出一個大圓形的麵糰後，再放入料理鍋中進行第二次發酵（麵糰長至二倍大）。
- 麵糰表面刷一層食用油，蓋上保鮮膜進行第一次發酵，刷食用油可避免膨脹至二倍大的麵糰頂部與保鮮膜沾黏，再蓋上濕毛巾防止發酵期間風乾。
- 發酵時間約需40分鐘，天冷的發酵時間得加長，觀察發酵是否完全秘訣是：面糰膨脹2倍大就是第一次發酵完成。
作法三.發酵完成後，製作成形的饅頭💕
- 麵團從料理鍋取出
- 再次揉均勻將氣泡揉出，即可製作白饅頭，以這個為基礎，還可延伸的作各式口味的饅頭和包字各式
- 白饅頭整形好，放在大的盤子上 ，蓋上鍋蓋做第二次發酵，時間約40分鐘，可用手指壓麵糰表面，壓後隨即恢復原狀，表示發酵完成。
❣️發酵完成觀察秘訣：發酵後麵團是未發酵麵糰的二倍大。👌
🔻發酵好整形中的麵糰🥹
1000克麵粉完成發酵麵團，分割成四分，再分別揉成饅頭形狀，方形圓形隨意拿捏。👌
作法四.蒸饅頭💕
- 蒸鍋放水至少是鍋子一半的水量，大火煮開，生饅頭蒸20分鐘，熄火後不掀蓋保持鍋蓋悶個3～5分鍾，白饅頭完成了，趁熱吃，美味的滿足。
🔻零失敗了作法參考視屏。
天冷的早餐，出門前吃上一份家常熱呼呼的饅頭夾蛋肉排，和一杯溫熱豆漿，暖身暖胃美味極了。饅頭在我家是小時候媽媽手作的愛，想年天上的媽媽，小時候天不亮起床做白饅頭的身影，餵飽我們的幸福早晨。
