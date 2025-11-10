蒔緣拍攝

《蕾絲姑娘》擁有很多的粉絲：欣賞她的堅毅個性與無窮盡的生命力；欣賞她葉緣那美如串珠、又如鑲了花邊的蕾絲裙。

人是感性動物，心情有時像被捧上雲端，有時又像被陽光烤焦的葉片，一觸即碎。

那日，落葉堆中出現一片已然枯槁，葉脈卻依稀可見的葉子，是蕾絲姑娘葉片！在晨光最柔軟的時刻，我驚見那片黃褐色中，竟隱藏著幾絲新綠。原來，蕾絲姑娘從鋸齒狀的葉緣，生出了幾許小綠芽！

這是大自然界多麼奧妙、多麼令人讚嘆的起死回生術呀！

蕾絲姑娘在幾乎荒蕪的身體上，仍讓生命緩緩發酵，甚至日漸旺盛。讓人領悟，任何逆境與傷口，只要勇敢面對，終會找到通往新生的縫隙。或許，這就是人類所謂悲觀與樂觀的差別吧！

學著和自己的傷共處。

學著讓破碎的地方滲進一點光、一點水氣。

學著在心裡種下一句話：「總有什麼會再次長出來」。

那不是盲目的希望，而是一種來自泥土的記憶。

大地知道，根從哪裡生。

生命知道，哪裡是出口。

若能像蕾絲姑娘一樣，在傷口裡長出新芽……

哪怕只是一點點綠，也足以向世界宣告：

我還在。